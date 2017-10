Por mayoría el Concejo no rechazó el presupuesto

El 2 de noviembre se conformará la agenda de la comisión de Hacienda para analizar el proyecto. El concejal Romano dijo que pedirá la presencia del intendente Walter Vuoto.

USHUAIA.- Ayer no prosperó la intención de los concejales de la oposición, Juan Manuel Romano y Ricardo Garramuño, que pretendían rechazar el proyecto de presupuesto 2018 para que sea devuelto y se elabore una nueva propuesta que se ajuste a lo que indica la Carta Orgánica Municipal.

En la sesión prosperó por mayoría el dictamen de la comisión de Hacienda que sugería iniciar el análisis en ese espacio temático del proyecto de presupuesto 2018; no así el dictamen en minoría de los concejales Romano y Garramuño de “devolver” el asunto al Ejecutivo para que “sea completado”.

Romano sostuvo que no rechazar el presupuesto tal como fue presentado “es ir en contra de las leyes; y si el Ejecutivo quiere hacerlo es una cosa pero que nos obliguen a violar a nosotros la Carta Orgánica es muy grave, porque acá o falta un presupuesto o sobra una Carta Orgánica y una ordenanza financiera”.

Por su parte el concejal Garramuño (MPF) sostuvo que “para mí, efectivamente, están buscando un presupuesto reconducido, lo mal hecho, para mí, está hecho adrede porque quieren un presupuesto reconducido; no tiene la más mínima intención el Ejecutivo de que este proyecto se apruebe, si este proyecto refleja el corazón de la gestión, como oí decir, recomiendo que vayan al cardiólogo”.

En defensa del Ejecutivo, el concejal Juan Carlos Pino afirmó que “es verdad que este proyecto no está completo, pero estamos tratando un proyecto donde el Intendente presupone, me parece que hay un error de concepto, porque luego en comisión se podrán analizar en profundidad cada uno de los artículos y si el Intendente no puede responder, en ese caso, los concejales podemos modificar el proyecto”.

El concejal Gastón Ayala sostuvo que “necesitamos muchísima información porque hoy el presupuesto hace agua por todos lados. Necesitamos a los funcionarios en el marco de la comisión y que den información no sólo para que los concejales estén conformes, sino también para que la comunidad conozca cuáles son las obras que se pretenden llevar adelante”.

Los ediles adelantaron que el próximo 2 de noviembre realizarán la agenda para que los funcionarios municipales puedan desarrollar los objetivos que pretende llevar adelante cada área. “El primero en dar explicaciones va a ser el Intendente, solo, sin la compañía de áreas técnicas”, advirtió el concejal Romano.