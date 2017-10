Las primeras delegaciones ya están en la ciudad Feliz

MAR DEL PLATA (Enviado especial).- En la madrugadada de ayer arribaron las primeras delegaciones fueguinas a esta ciudad a participar de una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita 2017, los cuales arrancarán hoy con las acreditaciones de todas las provincias del país y la ceremonia inaugural que está pautada para las 20:00, como de costumbre, en la rambla entre el Casino y el hotel Provincial.

La primera delegación de chicos de Tierra del Fuego salió desde el gimnasio Jorge Muriel después de las 11:30 del sábado, vía terrestre se trasladó a la capital provincial donde se unió con otros participantes de Ushuaia, y juntos partieron 16:55 rumbo a Buenos Aires por Aerolíneas Argentinas.

Desde la ciudad norteña de la Isla partieron chicos de Ajedrez, todo el equipo de Tenis de Mesa y parte de la delegación de cultura, quienes se unieron a sus pares en Ushuaia.

Una vez en el Aeropuerto Jorge Newbery, dos colectivos estaban aguardando la llegada de la delegación fueguina, allí estaba el profesor Esteban Moscoso listo para coordinar la partida de la primera delegación rumbo a Mar del Plata; en el primer colectivo partieron los chicos de los deportes mencionados, mientras que en el segundo fue toda la delegación de cultura.

Los colectivos arribaron a Mar del Plata minutos después de las 03:00 del domingo, rápidamente fueron alojados en el hotel 29 de Octubre, y luego del almuerzo, todos los chicos fueron distribuidos en cada uno de los hoteles que los albergará a lo largo de casi toda la semana, a la espera también del grueso de las delegaciones quienes comenzaron a llegar desde las 18:00, y en la madrugada se espera el resto de los chicos, sobre todo aquellos que salieron a última hora desde la ciudad de Río Grande.

Los mismos escenarios

Tal viene sucediendo en los últimos años, los escenarios deportivos en los cuales competirán los chicos en sus respectivas disciplinas son los mismos que viene utilizando últimamente, y la pregunta que nos hacemos es: ¿para qué cambiar si todo sale de maravilla en esta ciudad?

Es por este motivo que el Atletismo seguirá compitiendo en la pista EMDER que es la que está pegada al estadio mundialista Juan Manuel Minella; muy cerca de ellos estará el Ajedrez que es en los salones internos del Minella; frente a ellos estará el Hockey sobre Césped que es en el Centro Municipal, y por último, a unos metros de estos, estará compitiendo el Tiro Olímpico, en el Tiro Federal Argentino.

En el Centro de Educación N° 1 de Mar del Plata (CEF), seguirán compitiendo los chicos de Tenis de Mesa, Badminton, Lucha y Judo. A la única disciplina que movieron de este complejo maravilloso fue a Esgrima, quienes el año pasado fueron deporte experimental y éste año ya es competitivo; ellos van al Centro de Excombatientes en Misiones 3172.

El ciclismo tanto de ruta como el de montaña se seguirá realizando en el ingreso al balneario Punta Mogotes.

El Básquetbol 3×3 se jugará todo en el Club Kimberley; mientras que el convencional 5×5 si es más complejo, ya que habrá muchísimos recintos que los contenga; el Sub 15 femenino jugará en El Siciliano (ex San Paolo) y en el Club Teléfonos; el Sub 17 femenino lo hará en el Club Alvarado y en el Peralta Ramos.

El Sub 15 masculino jugará todo en Punto Sur, mientras que el masculino Sub 17 lo hará en dos complejos, en el Club Peñarol y en el Club Quilmes.

El Boxeo Sub 16 femenino y masculino realizá sus combates en el complejo Nautilus Ciromar. En tanto que el Fútbol 11 Sub 14 hará sus presentaciones en el Club Independiente, y el Sub 16 jugará en el Club Estrada. El Femenino (Fútbol 7) lo hará en los siguientes establecimientos; el Sub 14 en el complejo Punto Sur, y el Sub 16 en el Club Once Unidos.

La Gimnasia Artística tanto femenina como masculina, se desarrollará en el estadio Juan Manuel Minella pero en horarios bien diferentes y marcados.

El Handball femenino Sub 14 se desarrollará en dos sedes, Colegio Einstein y Polideportivo Colinas; el masculino Sub 14 por su parte lo hará en Banco Provincia y Colegio La Chacra.

El Sub 16 masculino por su parte lo efectuará en el Polideportivo Libertad y Polideportivo EMDER, mientras que el femenino se trasladará al Once Unidos y a Villa Marista.

El Karate en sus dos ramas Sub 16 se desarrollará en el gimnasio del Colegio Sagrada Familia; el Levantamiento Olímpico, disciplina que llega con muchas expectativas, lo hará como el año pasado, en el Club Náutico Mar del Plata.

Natación lo realizará en el EMDER, también muy cercano a la pista de Atletismo; lo mismo sucederá con el nado sincronizado.

El Rugby Sub 16, donde el Ushuaia Rugby Club intentará mejorar su posición del año pasado; volverá a jugar en Villa Marista.

Por último, el Vóleibol tiene muchas subsedes; el Sub 14 femenino escolar lo hará en el Club Mar del Plata mientras que el masculino en el Polideportivo Las Heras; Sub 15 femenino comunitario será en el CEDETALVO mientras que el masculino se trasladará al gimnasio Divino Rostro y al Stella Maris.

El femenino Sub 17 tiene dos complejos, el Club Talleres y EEM 23 Mar Chiquita, mientras que el masculino lo hará en el Club Unión.