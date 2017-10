Las posiciones de los equipos que jugaron en Mar del Plata

RIO GRANDE.- La única medalla fueguina en deportes de conjunto, durante los recientes Juegos Nacionales Evita, le correspondió al fútbol 7 femenino de Escuela Municipal (Ushuaia), en la categoría más chica (hasta 14 años). Los también capitalinos de Los Cuervos, en fútbol 11 masculino, quedaron 6º en Sub 14, y 24º en Sub 16. Y las mujeres de Escuela Argentina (Río Grande) finalizaron 22º en la división superior.

Dos arriba

El handball colocó a los dos equipos masculinos en la Ronda Campeonato, con el 5º puesto para Universitario (Río Grande), en Sub 16 Comunitario); y el 6º para Los Andes (Ushuaia), en Sub 14 Escolar. En femenino, CIERG (Río Grande) cayó por escaso margen en sus dos partidos de la primera etapa, luego ganó por duplicado y terminó 18º, en Sub 14 Escolar; mientras que Centro de Galicia (Ushuaia) concluyó 23º en Sub 16 Comunitario.

Rugby

El seven del Ushuaia Rugby Club ganó sus dos partidos de la etapa preliminar, ingresando a la Ronda Campeonato, sufriendo cuatro caídas consecutivas (tres de ellas por amplio margen) que lo relegaron al octavo puesto.

Básquetbol

De los 8 elencos (4 en 3×3 y 4 en 5×5), los únicos que accedieron a la ronda Intermedia fueron el reducido femenino sub 16, y el convencional femenino sub 17, ubicándose ambos 14º.

Hóckey

El masculino Sub 16 ganó la llave 3 (Ronda Consuelo), quedando en el lugar 17º, tras empatar a 3 con Salta, y superarlo 4-3 en la tanda de penales. Los otros tres conjuntos finalizaron vigésimo segundos.

Voleibol

Ambas duplas en la especialidad playa (las mujeres del Colegio Provincial Haspen, y los varones del Polideportivo Margalot) ganaron un partido en la ronda clasificatoria, perdiendo en sus restantes presentaciones y concluyendo en el puesto 16º. Los seis restantes conjuntos fueron a la llave C, cerrando su campaña con 2 victorias y 3 derrotas las Sub 17 de Los Andes (18ª) y los Sub 17 de Uni (21º).

En Sub 14 Escolar, jugaron Misión (22º en varones) y Los Andes (23º en mujeres). Y regresaron sin éxitos las Sub 15 de CDM (24ª) y los Sub 15 de AEP (22º).

Fútbol 7 (Femenino-14) (3°)

Corrientes 3-1 Formosa 2-1

E.Ríos 3-1 San Juan 1-0

Salta 1-2 G/E/P: 4–1–1

Sta.Fe 2-2

Fútbol 7 (Femenino-16) (22°)

Corrientes 0-2 La Rioja 5-0

E.Ríos 2-5 Jujuy 2-2 3-4

Salta 1-4 G/E/P: 1–1–3

Fútbol 11 (Masculino-14) (6°)

Salta 1-0 Jujuy 0-4

R.Negro 3-0 Formosa 0-2

Corrientes 0-1 G/E/P: 3-0-3

Córdoba 2-1

Fútbol 11 (Masculino-16) (24°)

Salta 0-1 Tucumán 0-2

Jujuy 0-2 San Luis 1-2

Chaco 1-3 G/E/P: 0-0-5

Handball (Feme-14 Esc.) (18°)

Tucumán 21-21 La Rioja 23-18

Jujuy 23-24 Chaco 9-13

San Luis 23-10 G/E/P: 2/1/2

Handball (Masc-14 Esc.) (6°)

B.Aires 6-0 La Pampa 18-14

Formosa 24-23 Sta.Cruz 15-22

Santa Fe 19-25 G/E/P: 3-0-3

CABA 13-24

Handball (Feme-16 Comun.) (23°)

Catamarca 12-14 Tucumán 12-23

Jujuy 13-23S.Estero 21-3

Salta 8-15 G/E/P: 1-0-4

Handball (Masc-16 Comun.) (5°)

E.Ríos 26-15 Salta 26-19

Formosa 27-19 Misiones 30-26

R.Negro 19-30 G/E/P: 4-0-2

Córdoba 22-26

Vóley (Feme-14 Esc.) (23°)

Mendoza 0-2 S.Juan 1-2

S.Estero 0-2 R.Negro 2-0

Catamarca 1-2 G/P: 1-4

Vóley (Masc-14 Esc.) (22°)

Jujuy 0-2 R.Negro GP

Córdoba 0-2 Chubut 1-2

Mendoza 0-2 G/P: 1-4

Vóley (Feme-15 Comun.) (24°)

La Rioja 0-2 Corrientes 0-2

La Pampa 1-2 San Luis 1-2

CABA 0-2 G/P: 0-5

Vóley (Feme-17 Comun.) (18°)

Corrientes 1-2 Misiones 2-0

Formosa 0-2 Córdoba 0-2

Tucumán 2-0 G/P: 2-3

Vóley (Masc-15 Comun.) (22°)

San Luis 0-2 E.Rios 0-2

Corrientes 0-2 G/P: 0-4

Neuquén 0-2

Vóley (Masc-17 Comun.) (21°)

E.Ríos 1-2 La Pampa 2-0

Tucumán 0-2 San Luis 2-1

Catamarca 1-2 G/P: 2-3

Vóley playa (Femenino-14) (16°)

Santa Fe 0-2 Sta.Cruz 0-2

R.Negro 2-1 Salta 0-2

Misiones 0-2 G/P: 1-4

Vóley playa (Masculino-14) (16°)

R.Negro 0-2 Santa Fe 0-2

Jujuy 2-0 Catamarca 0-2

Córdoba 0-2 G/P: 1-4

Rugby (Masculino-16) (8°)

Catamarca 24-12B.Aires 0-36

Formosa 21-19 Corrientes 7-17

Salta 0-38 G/E/P: 2-0-4

La Pampa 0-32

Hóckey (Femenino-14) (22°)

S.Estero 0-4 Chaco 1-1 2-1

Córdoba 0-3 Neuquén 0-0 2-3

Catamarca 1-2 G/E/P: 0-2-3

Hóckey (Femenino-16) (22°)

E.Ríos 0-1 Formosa 2-1

Salta 1-4 Sta.Cruz 0-1

Jujuy 0-2 G/E/P: 1-0-4

Hóckey (Masculino-14) (22°)

Sta.Cruz 0-5 Formosa 2-1

E.Ríos 1-4 Jujuy 2-2 0-1

La Rioja 1-2 G/E/P: 1-1-3

Hóckey (Masculino-16) (17°)

CABA 0-3 Salta 3-3 4-3

B.Aires 0-4 G/E/P: 1-1-2

Formosa 3-0

Básquetbol 3×3 (Femenino-14) (21°)

Tucumán 4-5 La Rioja 7-8

Neuquén 9-10 Catamarca 15-6

Córdoba 2-11 Corrientes 13-8

San Luis 4-6 G/P: 2–5

Básquetbol 3×3 (Femenino-16) (14°)

La Rioja 9-5 Jujuy 15-8

La Pampa 2-11 Catamarca 11-4

Santa Fe 6-9 R.Negro 4-15

E.Ríos 5-9 G/P: 3–4

Básquetbol 3×3 (Masculino-14) (19°)

Tucumán 2-17 Formosa 11-10

Salta 2-14 B.Aires 8-16

E.Ríos 7-14 Neuquén 13-5

La Pampa 1-14 G/P: 2–5

Básquetbol 3×3 (Masculino-16) (18°)

Tucumán 11-19 Jujuy ganó

S.Estero 6-12 CABA ganó

R.Negro 12-10 Chaco 8-12

Córdoba 4-21 G/P: 3-4

Básquetbol 5×5 (Femenino-15) (21°)

Jujuy 30-37 La Rioja 35-17

S.Luis 29-53 S.Estero 62-32

Córdoba 17-40G/P: 2-3

Básquetbol 5×5 (Femenino-17) (14°)

S.Estero 33-47 Corrientes 36-27

Catamarca 80-30 R.Negro 28-49

Chubut 36-39 G/P: 2–3

Básquetbol 5×5 (Masculino-15) (23°)

R.Negro 30-63 Chaco 44-45

La Rioja 19-48 B.Aires 20-0

Jujuy 42-48 G/P: 1-4

Básquetbol 5×5 (Masculino-17) (21°)

Sta.Cruz 51-61 San Luis 56-46

B.Aires 44-92 Catamarca 37-35

Córdoba 49-75 G/P: 2–3