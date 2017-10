En las dos ciudades se juega el Mayor

RIO GRANDE.- En Ushuaia comenzó el sábado pasado, en esta ciudad arranca mañana: se trata del torneo Mayor del Círculo de Ajedrez de Ushuaia (CAdU) y del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), los certámenes con más prestigio en ambas instituciones, a excepción de los Magistrales Aniversario que cada una lleva adelante, con la participación de invitados (a nivel nacional y de la región).

El de la capital provincial ya es la 19na. edición, por sistema suizo, a 7 rondas, y un tiempo de reflexión de 90’ + 30”. Se juega todos los sábados, a partir de las 15:00 (las rondas impares en el Museo Marítimo, y las pares en el CadU, en Las Gaviotas y Del Michay, Barrio Andino), hasta el 9 de diciembre (a excepción del 2 de ese mes). Cristian Jorge fue el campeón 2016, y también son de la partida los excampeones Juan Carlos Arias, Flavio de Mayolas y Vicente Pozzoli.

En Río Grande la cita será en el Club de Ajedrez de Río Grande (María Auxiliadora y Aeroposta Argentina, Chacra II), desde las 19:00, en 4 zonas (ritmo, 45’ + 30”), clasificándose los 2 primeros de cada sector. Los cuartos de final y las semifinales serán a doble partida (60’ + 30”), y los finalistas se medirán 4 veces (90’ + 30”). Los desempates serán 2x15’ y 2x5’, antes de la muerte súbita.

Y estos son las posiciones del Torneo Aniversario de Ushuaia: Sub 10: 1.Julián Barreda, 2.Tomás Iglesias, 3.Matías Mato, 4.Camilo Freiberg. Sub 14: 1.Fernando Poratto, 2.Rafael Poratto, 3.Martina Fontenla, 4.Benjamín Romano. Sub 20: 1.Samuel Penayo, 2.Elías Castellón, 3.Gustavo Da Rosa, 4.Lautaro Olmos.

19º Torneo Mayor (Ronda 1)

Blancas Res. Negras Desarrollo

Martina Fontenla 0-1 Horacio Pulido Gambito Dama

Lucas Mansilla 1-0 Enzo Vargas Defensa Irregular

Yuriy Andruschak pos Vicente Pozzoli

Fernando Diéguez 1-0 Fernando Poratto Def.India del Rey

Rafael Poratto 0-1 Juan Carlos Arias Apert.Peón Dama

R.Vidal Dos Santos 1-0 Facundo Nocetto Apertura Bird

Alexis Mulet 0-1 Flavio de Mayolas Defensa Holandesa

Martín Barrionuevo 1-0 Francisco Olmos Defensa Francesa

Amadeo Nifury 0-1 Julián Barreda Df.Francesa Var.Cambio

Próxima ronda (2ª): sábado 28 (15:00), en el Círculo de Ajedrez de Ushuaia.