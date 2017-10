La primera fiesta del atletismo adaptado

RIO GRANDE.- En un nuevo escenario (la cancha del club San Martín, donde se armó una recta para los 100 metros llanos, un sector de lanzamiento de bala y otro de salto en largo), pero con las mismas ganas de siempre.

Así transcurrió durante dos jornadas la séptima edición del Torneo de Atletismo Adaptado “Jaqueline Mayorga”, organizado por el Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD), con la colaboración de la Dirección de Deporte Comunitario del municipio riograndense (con Oscar Maidana y Domingo Torrez a la cabeza), a cargo del predio ubicado en José Ingenieros y Ricardo Rojas.

Con una temperatura más que agradable en el primer día (16,7 grados), y con una segunda jornada no tan benévola desde lo climático, pero disfrutada a pleno, por tratarse del turno de las finales.

Además de los representantes del ente organizador, también compitieron alumnos del CAAD y del Colegio Los Andes, de Ushuaia; y de la Secretaría de Deportes, el Colegio Doctor Ernesto Guevara, la Escuela Municipal y el CEPJAD, de Río Grande.

También se distinguió la tarea de la Asociación Riograndense de Deportes Adaptados -ARDEA-, siendo el fallecido Sergio Ferraguti uno de sus impulsores, al igual que el de esta competencia, surgida en 2011, en el predio del Batallón Nº 5, utilizado hasta 2016.

Se entregaron distinciones a los tres primeros clasificados en cada categoría (Mentales; Sordos e Hipoacúsicos; Motores y Parálisis Cerebral).

Para todos ellos queda una segunda oportunidad en la temporada, cuando a principios de diciembre se realice en Ushuaia otra versión del Torneo Facundo Rivas, de la mano del CAAD capitalino.

Junto a los profesores de Educación Física de cada institución colaboraron alumnos del Colegio Comandante Luis Piedra Buena. En el listado adjunto aparecen los resultados de la categoría Mentales, publicando en una próxima edición los de las restantes divisiones.

Mentales

Varones: Sub 20: Atletismo: Bala (participantes: 10): 1.Agustín Molina (Los Andes/Ushuaia) 8,42; 2.Joaquín Sarramone (LA) 7,20; 3.Gastón Vallejos (Guevara/Río Grande) 6,98; 4.Gonzalo Ramírez (CAAD/U) 6,64; 5.Tomás Amaya (G) 5,22; 6.Lisandro Pérez (LA) 5,00; 7.Matías Valenzuela (G) 4,96; 8.Matías Báez (G) 4,63; sin marca; Pericles Gómez (LA), Bautista Miño (G). Largo (9): 1.Iván Villarroel (G) 3,31; 2.Molina 3,26; 3.Ramírez 3,04; 4.Vallejos 2,95; 5.Jeremías Salgado (G) 2,30; 6.Báez 2,26; 7.Lautaro Pérez 1,70; 8.Elías Rodríguez (LA) 1,52; 9.Francisco Villarroel (LA) 1,35. 100 metros: 1.Villarroel 14.2 (S1); 2.Vallejos 14.7 (S3); 3.V.Becker 14.7 (S3); 4.Sánchez 14.7 (S1); 5.Moyano 14.8 (S1); 6.Molina 15.1 (15.7) (S2); 7.Lisandro Pérez 15.3 (S2); 8.Salguero 15.7 (S1); 9.Sarramone 16.2 (S2); 10.Ramírez 16.4 (S2); 11.Miguel Moreno (CAAD/U) 16.9 (S3); 12.Salgado 17.9 (S2); 13.Báez 18.2 (S1); 14.Rodríguez 18.9 (S3). Natación: 25 metros libre: 1.Bernardo Sánchez (Municipal) 18.09; 2.Estéfano Moyano (Municipal) 19.63; 3.Leandro Alvarez (Municipal) 20.22; 4.Salgado 20.28; 5.Lisandro Pérez 21.57; 6.Mauricio Salguero (CAAD/U) 28.56; 7.Gonzalo Ramírez (CAAD/U) 31.97; 8.Sarramone 33.56. 25 metros espalda: 1.Salgado 23.84; 2.Moyano 24.17; 3.Sánchez 25.18; 4.Sarramone 33.63; 5.Alvarez 34.81. Sub 30: Atletismo: Bala (participantes: 11): 1.Nahuel Mazza (Secretaría/RG) 7,89; 2.Angel Girón (S) 6,99; 3.Mariano Lalli (CAAD/U) 6,45; 4.Alberto Zúñiga (CAAD/U) 5,72; 5.Aníbal Lupetti (CAAD/U) 5,63; 6.Marcelo Vargas (CAAD/U) 5,08; 7.Javier Pérez (CAAD/RG) 4,50; 8.Lucas Amaya (CAAD/RG) 4,48; 9.Yair Fernández (CAAD/RG) 4,39; 10.Exequiel Barroso (S) 4,37; sin marca: Iván Siugo (S). Largo (13): 1.Juan Mazza (Secretaría/RG) 3,75; 2.Siugo 3,18; 3.Girón 3,16; 4.Lalli 3,08; 5.Pérez 2,85 (2° mejor intento: 2,78); 6.N.Mazza 2,85 (2,76); 7.Vargas 2,07; 8.David Vega (CAAD/U) 1,95; 9.Wilfredo Sandoval (CEPJAD) 1,75; 10.Claudio García (CAAD/U) 1,61; 11.Zúñiga 0,80. 100 metros: 1.Girón 13.8 (14.2) (S1); 2.J.Mazza 13.9 (13.9) (S3); 3.Pérez 15.3 (S1); 4.N.Mazza 15.5 (S3); 5.Vargas 15.5 (S3); 6.Lalli 16.4 (S1); 7.Zúñiga 17.9 (18.4) (S2); 8.García 18.0 (S1); 9.Amaya 19.0 (S2); 10.Sandoval 20.5 (S2); 11.Osvaldo Verrón (CAAD/RG) 20.9 (S2); 12.Fernández 21.0 (S1). Natación: 25 metros libre: 1.N.Mazza 15.94; 2.J.Mazza 17.19; 3.Gianluca Porretti (Secretaría) 21.38; 4.García 27.22; 5.Lalli 29.02; 6.Verrón 38.28; 7.Alan López (CAAD/RG) 59.03. 25 metros espalda: 1.Porretti 39.69; 2.Verrón 1:24.06; 3.López 1:36.53. Sub 40: Atletismo: Bala (participantes: 6): 1.Cristian Sosa (CAAD/U) 6,71; 2.Alejandro Gómez (CAAD/RG) 5,91; 3.Martín Roldán (CAAD/RG) 4,55; 4.Daniel Sena (CAAD/RG) 3,83; 4.Matías Sacoff (CAAD/U) 2,32; sin marca: Víctor Encina (CAAD/U). Largo (6): 1.Gómez 2,44; 2.Sena 2,40; 3.Roldán 1,06; 4.Encina 0,90; 5.Nahuel Formento (CEPJAD) 0,61; sin marca: Sosa. 100 metros: 1.Sena 14.6 (15.5) (S1); 2.Gómez 14.8 (S2); 3.Sosa 16.0 (S1); 4.Roldán 19.7 (S1); 5.Sacoff 22.2 (S1); 6.Encina 42.8 (S1). Natación: 25 metros libre: 1.Sosa 26.25; 2.Eduardo Fraile 44.06. Mujeres: Sub 20: Atletismo: Bala (participantes: 11): 1.Diana Franco (Los Andes/U) 8,86; 2.Julieta González (LA) 4,93; 3.Lourdes Mayorga (LA) 4,17; 4.Milagros Cárcamo (CAAD/RG) 4,05; 5.Agostina Sánchez (Guevara/RG) 3,89; 6.Daiana Benítez (LA) 3,59; 7.Antonela Schelei 3,56; 8.Naomi Condorí (LA) 3,34; 9.Khaterine Schelei 2,91; sin marca: Brisa Luna (LA), Daiana Galarza (Secretaría/RG). Largo (9): 1.Franco 2,79; 2.Benítez 2,40; 3.Condorí 2,05; 4.Jenifer Galván (Secretaría) 1,99; 5.Sol Aguirre (LA) 1,88; 6.Milagros Alfonso (Guevara) 1,71; 7.Luna 1,53; 8.Daiana Romero (Guevara) 1,30; 9.Monserrat González (CAAD/U) 1,20. 100 metros: 1.K.Schelei 15.0 (15.9) (Serie 1); 2.Romero 15.7 (S1); 3.A.Schelei 16.0 (S1); 4.Brisa Azcurra 16.7 (S3); 5.Galván 16.9 (S1); 6.Aguirre 17.6 (17.9) (S2); 7.González 17.6 (S2); 8.Franco 17.7 (S1); 9.Benítez 17.7 (S2); 10.Aixa Cárcamo (EDEI) 17.8 (S3); 11.Mayorga 18.4 (S2); 12.Sánchez 19.3 (S2); 13.Luna 21.0 (S3). Natación: 25 metros libre: 1.Mayorga 19.56; 2.Franco 20.94; 3.Galván 24.00; 4.M.Cárcamo 24.03; 5.Benítez 27.16; 6.Condorí 34.41; 7.Camila Cárcamo (CAAD/U) 42.00. 25 metros espalda: 1.M.Cárcamo 26.43; 2.Mayorga 28.75; 3.Franco 34.60; 4.Benítez 41.31; 5.Galván 42.66; 6.Condorí 1:01.65; 7.C.Cárcamo 1:13.85. Sub 30: Atletismo: Bala (participantes: 5): 1.Yoseli Castillo (CAAD/Ushuaia) 5,32; 2.Estefanía Alvarez (CAAD/RG) 4,99; 3.Ana Dipilato (CAAD/U) 2,22; sin marca: Rocío Robedo (CEPJAD), Verónica Cichero (Secretaría/RG). Largo (6): 1.Alvarez 2,27; 2.Castillo 2,12; 3.Daiana Galarza (Secretaría) 1,92; 4.Cichero 1,03; 5.Dipilato 0,82; 6.Robledo 0,53. 100 metros: Castillo 17.4; Alvarez 17.5; Galarza 18.8; Dipilato 19.3; Cichero 21.0. Natación: 25 metros libre: 1.Cichero 27.22; 2.Micaela Helm (Municipal) 36.03. 25 metros espalda: 1.Cichero 57.42. Sub 40: Atletismo: Bala (participantes: 10): 1.Camila Cárcamo (CAAD/U) 3,78; 2.Mariela Yedro (CAAD/U) 3,46; 3Analía Yedro (CAAD/U) 3,32; 4.Pamela Vargas (CAAD/U) 2,90; 5.Laura Silva (CAAD/RG) 2,74; 6.Gisele Irrazabal (CAAD/U) 1,75; 7.Luisa Machuca (CAAD/U) 1,48; 8.Valeria Torres (CAAD/U) 1,21; sin marca: Claudia Alvarado (CAAD/U), Carla Velázquez (CAAD/U). Largo (7): 1.Silva 1,32; 2.Vargas 1,23; 3.Cárcamo 1,06; 4.Irrazabal 0,78; 5.Alvarado 0,65; 6.A.Yedro 0,64; 7.Torres 0,49. 100 metros: 1.Irrazabal 21.7 (22.0) (S1); 2.Silva 21.8 (S1); 3.A.Yedro 23.6 (S2); 4.Vargas 25.2 (S1); 5.Machuca 27.2 (S1); 6.Torres 34.4 (S1). Natación: 25 metros libre: 1.Alvarado 43.00; 2.Silva 48.50. 25 metros espalda: 1.Alvarado 47.15.