El joven Mariano Preto se impuso en la categoría Junior

MENDOZA.- El aire cuyano parece sentarles de maravillas al piloto ushuaiense Mariano Preto, quien junto a Sergio Daparte dominaron el “Rally del Chivo” en el sur de Mendoza, y se adjudicaron la Clase Junior “Copa Elaion” en ocasión de la octava fecha del Campeonato del Rally Argentino DIRECTV disputada el pasado fin de semana.

Para esta carrera, con sede en la localidad de Malargüe, el piloto de Ushuaia dejaba de lado el Fiat Palio con el que compitió durante largo tiempo y, en cambio, estrenaba un Volkswagen Gol de muy poco uso en Córdoba, siempre atendido por el equipo Boaglio Competición.

La divisional entregó otra entretenida carrera, con cinco pilotos que ganaron parciales. La renovación técnica trajo aparejado un éxito contundente, mediante el cual -en su primer contacto con dicho vehículo- Preto dominó las acciones del evento durante las dos etapas.

El sábado el fueguino se había impuesto en dos de los seis tramos previstos en el cronograma, aventajando por ínfimas tres décimas a Nadie Cutro (Toyota Etios), pero su estrategia de ir de menor a mayor y conociendo tanto su nuevo coche como los caminos cuyanos del sur mendocino le valieron el rédito de quedar al tope del clasificador, además de ser 14° general.

Terminando la jornada, la temperatura de motor de su máquina trepó a márgenes verdaderamente riesgosos, pese a lo cual la tripulación llegó a la asistencia sin sufrir más consecuencias que las de la preocupación por subsanar ese inconveniente con los mecánicos.

El domingo, Preto arrasó con los cuatro restantes (7 al 10), estableciendo los mejores tiempos en las dos pasadas por Ruta 40-Laguna Blanca y Puesto Rojas-Jarilla Grande con diferencias más amplias que las de la jornada anterior.

Mariano acabó superando por 1m02.8s a Nadia Cutro (Toyota Etios), quien penó con la pinchadura de un neumático en su Toyota Etios y logró ser escolta para sumar buenos puntos y mantenerse en la cima del torneo. Mientras que el bonaerense Diego Miceli (Gol) completó el 1-3 del Boaglio (a 4:15.9), delante de Daniel Medrano, de Ricardo Daparte (que se retrasó en los últimos tramos) y de Ricardo Collado.

Preto detalló: “Es una alegría enorme estrenar un auto y hacerlo con una victoria. Esto ratifica que fue una elección acertada hacer este cambio. Estoy contento porque veo que este Volkswagen nos depara cosas buenas y también por el segundo triunfo de esta temporada. Me da gusto recalcar que, para los participantes de menos años en el Rally Argentino, las competencias a las que hemos ido como desafíos nuevos, tal como son los casos de Tafí del Valle en 2016 o San Juan y ésta en Malargüe en 2017, las he podido ganar. En esta segunda etapa pude ir rápido con constancia porque para la segunda pasada por los tramos el rally estaba prácticamente definido y yo intenté conocer mejor los límites del vehículo. Salió todo perfecto, salvo un error mío en un retome donde se paró el motor por unos segundos. Aunque no me haya acercado tanto a las posibilidades del campeonato porque Nadia de nuevo sumó bien, siempre es lindo llevarse varios puntos, cosa de terminar el año lo más arriba posible en la tabla de posiciones”.

El Rally de Entre Ríos del 3 al 5 de noviembre será la próxima cita de la especialidad a disputarse en Concepción del Uruguay y Concordia, y allí Nadia Curto podría lograr algo histórico: adueñarse de la corona, ya que ahora aventaja por 74 unidades al escolta cuando restan 126,5 puntos en juego entre las fechas de Entre Ríos (51) y el Gran Premio de Cruz del Eje (75,5).