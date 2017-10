Javier Lozano nos deslumbró con su sabiduría del Futsal

RIO GRANDE.- Javier Lozano, presidente de la Liga Española de Fútbol Sala y campeón dos veces del mundo como entrenador de la selección de ese país, deleitó en Río Grande a dirigentes, entrenadores, jugadores y espectadores que se acercaron al auditorio de OSDE para escuchar al mejor técnico de todos los tiempos, además de transformarse en el dirigente salonista más respetado del planeta.

Pese a la agenda cargada del español, y gracias a la gestión realizada por Fernando Oyarzo, subsecretario de deportes de la Provincia, junto a Diego Giustozzi, técnico de la Selección Argentina, actual campeona del mundo, Lozano arribó a Río Grande el viernes por la mañana, y tras recorrer la ciudad junto a funcionarios gubernamentales, en las últimas horas de la tarde mantuvo una extensa reunión con la gobernadora Rosana Bertone en las instalaciones del Ministerio de Gobierno, reunión que comenzó minutos después de las 19:00 y se extendió hasta las 20:18, hora en la cual el dirigente español acudió junto a Giustozzi, al salón de conferencia de OSDE donde una gran cantidad de adeptos al Futsal aguardaban compartir sus vivencias.

Sin saber con exactitud con qué se iban a encontrar, los presentes se sorprendieron con las primeras palabras que escucharon del hombre que creó la “NBA del Futsal” en España, su conocimiento de la disciplina en Tierra del Fuego era altísimo y escuchar sus palabras de aliento para aquellos que regalan su tiempo organizando los certámenes locales, fue una bocanada de aliento para seguir creyendo en lo que están realizando.

Lozano, tras ser presentado primero por Fernando Oyarzo y a continuación por Diego Giustozzi, se paró frente a los oyentes y desplegó una oratoria que duró exactamente treinta y dos minutos, la cual fue seguida con mucha atención por los presentes, donde no se escuchaba otra cosa que las palabras que salían de la boca del invitado.

“Yo vengo entusiasmado a estas tierras porque me he informado muy bien de su realidad, me han contado muchísimas cosas de ustedes, fundamentalmente una que es básica para el Futsal y para la vida: La pasión. Y vosotros tenéis pasión por el Futsal; qué ocurre, yo soy de una ciudad pequeñita, alejada 70 kilómetros de Madrid, donde uno pensaba que Madrid era el lejano oeste que era imposible llegar allí, y esa persona, que soy yo, resulta ser que fui campeón del mundo en dos ocasiones, fui seleccionador con tan solo 31 años, pensaba que ya había conseguido todo, pero luego ha venido el Real Madrid a ficharme, que he sido elegido presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala español, lo que ha llevado preguntar ¿qué límites hay en esta vida? Y son los que nos ponemos nosotros; yo mismo me ponía los límites y desde mi ciudad pensaba que era imposible, ¿cómo yo podía llegar allí, si los de Madrid y Barcelona son mejores que yo?, y eso es mentira. Y venía pensando esto porque cuando he conocido vuestra historia, muy similar a la mía, tengo un sólo propósito aquí, intentar que al término de mi visita ustedes puedan abrir un poquito la mente, y dejar que pase algo de innovación y preguntarse ¿porqué no podemos nosotros? Si sois capáz de pensar eso, bien ha valido la pena el viaje”; así de simple comenzó a hablar el gran Javier Lozano Cid.

El mejor entrenador de todos los tiempos del Futsal explicó las razones por las cuales se encuentra en Argentina, “Mi visita al país invitado por AFA es abordar muchos temas relacionados a la Liga Nacional que piensan implementar, y yo me veo reflejado en ustedes, cuando empezamos hace 20 años atrás, estábamos en la misma situación que Argentina, y yo veo un potencial enorme que puede trasformarse en lo mismo que hemos logrado nosotros; y entre tantos temas que me tocará atender, está el aspecto formativo y el cual deberán prestarle mucha atención, debéis formar entrenadores, no solo para los mayores, sino para los pequeños, ustedes estáis trabajando con muchos niños; aquí hay padres y madres que tienen a su niño jugando, yo soy padre también, os gustaría que cuando mandáis a su hijo al colegio le enseñara matemáticas, con todo respeto, ¿un mecánico? O el señor de la panadería que es excelente personal y muy bueno en su labor diaria; yo a mi niño, a mi niña cuando vaya a realizar deportes, me gustaría que le enseñara alguien que por lo menos manejara un poquito de las etapas de evolución de psicología congnitiva, un poquito de fisiología para que entiendan que hay niños que no pueden tener trabajos más intensos porque a lo mejor, sin querer, lo estáis dañando al niño sin darse cuenta, y ni que hablar a esa edad se lo puede lastimar psicológicamente gritándole, retándole al frente del resto, porque cada niño es un mundo aparte, y solo los especialistas o gente que se haya preparado o preocupado en saber lo que no hay que hacer, no lo que hay que hacer, con saber lo que no hay que hacer, ya es mucho, ya sabemos cómo no hacerle daño, por ello yo les digo, hay que insistir en la formación”.

Además el actual presidente de la Liga Española de Fútbol Sala expresó las razones que hay que tener en cuenta para crecer: “En el ámbito de la formación de técnicos, para mi el producto estrella del punto estratégico para crecer es la Liga Nacional; eso habrá que agradecerle a éste hombre -apuntando a Diego Giustozzi- que más allá de su cartón de Campeón del Mundo, logrando la explosión del Fútbol Sala y en toda Argentina se habla de ello, hay que lograr solidez, organización y una mejor competencia y eso se logra con una Liga Nacional que va a cambiar el futuro, lo digo yo, porque es lo mismo que aconteció en España, aquí estoy viendo lo mismo que nos ocurrió a nosotros veinte años atrás, la Liga Nacional lo va a cambiar todo y vosotros se darán cuenta que le cambiará la vida; primero porque va a aumentar la competitividad local y a lo mejor, debe venir una persona de España para que vosotros os deis cuenta que tienen todo para crecer, cómo puede ser que con todo lo que ustedes tienen no puedan comerse a Buenos Aires, os garantizo que si a mi me dejáis o a Diego lo dejáis tres meses aquí, os coméis a Buenos Aires o a quien vosotros quisierais, tienen todas las condiciones, pero necesitáis competencia y también un poquito de ambición para poder llegar bien lejos”.

Luego, una vez que finalizó su speach, el cual no lo tenía redactado sobre una hoja, sino todo le fluyó en el momento, comenzó a interactuar con la gente presente, un ida y vuelta sin desperdicio donde contestó todo e involucró a todos los presentes de una forma asombrosa.

El cierre de su presencia en Río Grande estuvo plagado de regalos, no solo para él sino también para Diego Giustozzi, quien hizo posible la presencia de Lozano en la provincia.