Hoteles de lujo galardonados como imponentes galerías de arte

Hoteles.com ha revelado un listado con los diez de los mejores hoteles de arte elegidos por los propios huéspedes que realizaron su reserva a través de la página www.hoteles.com o su app.

BUENOS AIRES.- Estos diez hoteles fueron galardonados con un premio de oro en los premios ‘Loved by Guests’ de Hoteles.com, que fueron anunciados el 15 de abril. Los premios se basaron en casi 20 millones de comentarios auténticos y confiables realizados por huéspedes que se alojaron en los diferentes hoteles. Algunos de los hoteles de arte galardonados son:

The Surrey en Nueva York

Con una de las mayores y más brillantes colecciones de arte en la Gran Manzana, este hotel de 5 estrellas de la Avenida Madison es un sueño para los amantes del arte. Tras una reciente remodelación, tiene una extraordinaria colección muy de acuerdo a su categoría. En el corazón del hotel se encuentra su obra más emblemática, un tapiz de la supermodelo Kate Moss, diseñado por Chuck Close. The Surrey recibió un reconocimiento de oro, tras recibir una calificación de 4.7 de 5.

The First Luxury Art Hotel Roma

Este hotel cinco estrellas cuenta con obras de arte de primera clase en todos sus rincones. Cada suite del The First Luxury Art Hotel Roma tiene increíbles obras de arte contemporáneo, diseñadas por los artistas más importantes de la escena artística italiana. Cada habitación es como una pequeña galería de arte privada. El hotel cuenta con exposiciones permanentes y temporales. De acuerdo a los premios de ‘Loved by Guests’, recibió un reconocimiento de oro, tras recibir una calificación de 4.7 de 5, de acuerdo a la opinión de los clientes.

Hotel Éclat en Beijing

El arte en el lujo y el lujo en el arte es la mejor forma de describir este hotel de diseño de cinco estrellas en Pekín. En todas las habitaciones y áreas públicas del Hotel Éclat, encontrarás una increíble colección de más de cien obras de arte, incluidas esculturas y pinturas originales de grandes artistas, como Salvador Dalí, Andy Warhol, Pierre Matter, Zhang Guolang, Chen Wen Ling, Gao Xiao Wu, Zou Liang, entre otros. El hotel recibió un reconocimiento de oro tras recibir una calificación de 4.8 de 5, según los huéspedes.

The ART, a Hotel en Denver

El diseño contemporáneo y sus servicios de alta tecnología se fusionan en este nuevo hotel de cinco estrellas en Denver. El arte es el corazón de este centro de alojamiento que cuenta con dos galerías de arte; también es posible encontrar obras en los pasillos y en cada habitación. La obra principal del hotel es una instalación de 22.000 luces. Las obras que forman parte de la decoración de este hotel, se debe al trabajo de curación que realizó la afamada curadora Dianne Vanderlip del Museo de Arte de Denver en la cual incluyó varias piezas de artistas locales. The ART recibió un reconocimiento de oro, tras recibir una calificación de 4.8 de 5. Fuente: hoteles.com

Museum Palace Hotel

Sobre la avenida costera de Pesaro el hotel de diseño nació como galería de arte, donde cada detalle es resultado del esfuerzo creativo de 75 artistas: de Giò Pomodoro a Mimmo Paladino, de Sandro Chia a Gino Marotta. A la entrada recibe una estela de 16 metros de altura y cada una de las 65 habitaciones, sobre nueve pisos, está personalizada con obras de artistas conocidos y emergentes. El hotel se considera un laboratorio de experimentación artística -de la pintura a las instalaciones luminosas, de la escultura al video arte y la fotografía- y fue declarado “obra no transportable” en la Bienal de Venecia 2011.

Museum Hotel

En Louisville (Kentucky) este hotel boutique recibe muestras temporales de arte contemporáneo, sobre todo fotos e instalaciones. Forma parte de una cadena de ocho estructuras, todas con iguales características; pronto será inaugurado también un hotel en Miami.

The Thief

El hotel de diseño, vista sobre Oslo, alberga numerosas creaciones de arte contemporáneo, instalaciones, telas y esculturas, entre ellas obras de Andy Warhol, Richard Prince y Antony Gormley. Fue concebido como una galería permanente, curada por Sune Nordgren, exdirector del Norway’s National Museum of Art.