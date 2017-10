“Este domingo los fueguinos tenemos que darle utilidad al voto que Tierra del Fuego necesita”

El candidato del Frente Ciudadano y Social, Martín Pérez, dialogó con El Sureño, de cara a las elecciones del domingo. Enumeró sus principales propuestas y dijo que es necesario que los fueguinos den “utilidad al voto”. Ratificó su posición en defensa de la industria nacional y la soberanía en Malvinas. De ganar dijo que seguirá trabajando por lograr la prórroga de la Ley 19.640, por un plan de fomento al empleo de los jóvenes fueguinos y la declaración de Tierra del Fuego como provincia aéreo dependiente.

RIO GRANDE.- En la clausura de la campaña electoral de las elecciones a diputado Nacional, el candidato del Frente Ciudadano y Social, licenciado Martín Pérez, brindó una extensa entrevista a El Sureño en la que habló de las expectativas de cara al domingo y donde brindó el mensaje que los “fueguinos el próximo domingo pueden darle utilidad al voto que Tierra del Fuego necesita para decirle al presidente Macri que Tierra del Fuego no quiere mas ajuste, que no quiere mas despidos de personal y que quiere fortalecer nuestra soberanía”.

El Sureño: ¿Cómo ha sido el trabajo de campaña desde el triunfo de las PASO hasta esta instancia en que se definen el domingo las elecciones generales?

Martín Pérez: Hemos trabajado en las tres ciudades, muy vinculados a la gente, acercando nuestras propuestas y sobre todo comunicando a los fueguinos qué es lo que se viene en la Argentina. Estamos en presencia de un Gobierno nacional que ha llevado adelante una serie de políticas de ajustes que han lastimado seriamente a todo el país pero, fundamentalmente, a Tierra del Fuego. Entendemos que esa política se va a profundizar después de octubre. Entre ello la reforma laboral tan anunciada que le va a quitar derechos a los trabajadores, esta reforma está acordada con ciertos sectores empresariales que pretenden bajar el costo de sus productos a través de la reducción del costo laboral y de hacer todo lo posible para que los trabajadores pierdan derechos. Así como también se viene un ajuste en términos jubilatorios, llevando la edad mínima a los 65 años. Lo que conversamos con los vecinos es que tratemos de ser muy contundentes con nuestro voto y lograr en el Congreso una mayoría que nos permita poner freno a todo esto, fundamentalmente, a aquellas políticas que atacan a Tierra del Fuego.

ES: ¿Cómo se logra que poner freno a las políticas que piden empresarios no condicionen las inversiones para poder generar desarrollo y empleo?

MP: No hay desarrollo posible en Tierra del Fuego si el país no se desarrolla con la gente adentro. Me parece que el desarrollo es posible en torno a un modelo productivo que sostenga a la industria nacional, con un Estado presente que la defienda, que impida el ingreso indiscriminado de productos importados y que permita fortalecer los sectores de consumo más populares.

Hay que desarrollar a la industria de Tierra del Fuego, pero no en un contexto recesivo como el que se ha vivido en el país en los últimos dos años. El mejor ejemplo es lo que hemos vivido en estos últimos días que las empresas electrónicas fueguinas han decidido bajar los precios de los celulares y lo han hecho porque pudieron despedir trabajadores. Yo creo que eso debe ser inverso, hay que propender al pleno empleo tratando de mejorar aquellas cosas que estaban mal, pero pensando en el desarrollo de Tierra del Fuego, con una industria fuerte y no el marco de una reconversión productiva que nos ha querido vender el gobierno nacional y que cuando uno observa los sectores de la economía, han sido terriblemente golpeados sectores como el de la madera y la turba, que se vieron afectados por la apertura de las importaciones.

ES: ¿En el contacto con la gente ese mensaje sobre las políticas que hay que frenar cree que se comprende y puede definir la forma de votar?

MP: Totalmente, porque la mayoría de los vecinos nos eligió en agosto porque consideró y considera que somos los únicos que podemos hacer una oposición verdadera y real en contra de esta política de ajuste. Somos los únicos que hemos defendido a los fueguinos en el Congreso en estos casi cuatro años y que podemos decir fehacientemente que hemos trabajado en torno a la defensa de Tierra del Fuego y hemos sido los únicos que hemos dicho algo de todo esto que sucedió en la provincia. Lo que tenemos que hacer ahora los fueguinos es unirnos en torno a la defensa de nuestra provincia, pero en torno a pedir al Gobierno nacional que cambie el rumbo de la economía. Esta es la discusión que queremos dar, no queremos un país que se sigue endeudando indiscriminadamente como lo viene haciendo. El presupuesto nacional presentado para el año que viene establece una pauta de endeudamiento de 30 mil millones de dólares. Ese es el país que quiere Macri, pero no es el país que queremos nosotros porque entendemos que eso va a generar que las provincias del interior tengan que ingresar a ese proceso de endeudamiento y luego esa carga fiscal va a ser tan grande que va a ser muy difícil poder sostener fiscalmente a las provincias y el ajuste lo van a terminar pagando, como siempre, los trabajadores.

ES: ¿Cómo cree que afecta su imagen todas las críticas y causas que se han motorizado en estos últimos tiempos contra Cristina Fernández de Kirchner, con quien usted está identificado?

MP: Hay un agradecimiento muy grande de los fueguinos a la expresidenta, porque saben los fueguinos que Cristina hizo mucho por nuestra Provincia. Yo valoro eso y rescato las políticas que se aplicaron durante el Gobierno nacional anterior. Uno no es ni un fanático ni un dogmático, simplemente lo que nosotros rescatamos son las buenas políticas. Que en Tierra del Fuego se mantenga la vigencia de la 19640 y podamos ampliarla por 50 años y demos pelea en el Congreso con un proyecto que nosotros mismos presentamos y que está cajoneado por el gobierno de Mauricio Macri. Quiero que Tierra del Fuego pueda subsistir a partir de un Estado nacional que proteja su economía y no siga abriendo las importaciones, que proteja nuestra soberanía y que no se desentienda de la causa Malvinas, como sucede hasta ahora.

Lo que hoy estamos viviendo es una feroz campaña sucia, sin precedentes en Tierra del Fuego. Soy victima de esa campaña implementada desde algunos sectores de la política que quieren claramente volver al pasado. Esto es una realidad y lo observa el vecino común. Se nos ataca y denosta de mil maneras, en las redes sociales y hasta en la utilización de los medios públicos y es vergonzoso hacerlo para denostar a candidatos de otra fuerza política.

Pedimos disculpas a la gente, en nombre de la política, que hayan existido candidatos en estas elecciones que se hayan ocupado más en denostar a los de otras listas que en hacer propuestas. Creo que los fueguinos son muy inteligentes, son conscientes, saben que no van a torcer su voto por alguna dádiva, por una práctica clientelar del pasado. Yo sueño que Tierra del Fuego tiene que ser una provincia mejor y estoy convencido que es nuestra fuerza política la que la puede sacar adelante.

ES: Los intendentes Vuoto y Melella han expresado su respaldo a su candidatura ¿Cómo cree que incide el enfrentamiento que tienen con el Gobierno provincial?

MP: Se ha dado una situación en la provincia donde lamentablemente la falta de diálogo ha generado una situación muy difícil entre la Provincia y los Municipios. A algunos nos critican por poner palos en la rueda al Gobierno nacional cuando hemos sido muy enfáticos en nuestras posiciones. Sin embargo, es hacia los Municipios que se practica permanentemente eso. Cuando uno observa que se avanza y se ataca la autonomía municipal, vamos a estar siempre de lado de las autonomías municipales.

Lo que hay que propender es a tratar de encontrar puntos de coincidencias en torno a lograr que la Provincia salga adelante con políticas concretas, que la Gobernadora en todo caso, si se ha comprometido a hablar con los Intendentes, como lo dijo el primero de marzo de este año, que convoque y que dialogue; que se retire la declaración de certeza sobre el cobro del impuesto inmobiliario. Esos son los pasos que se tienen que dar hacia delante, creo que esta elección sirve para eso. Si a nosotros nos toca ganar la elección vamos a ser los primeros que nos pongamos a disposición tanto de la Provincia como de los Municipios para trabajar fuertemente por Tierra del Fuego.

ES: De los candidatos que superaron las PASO dos decidieron no presentarse este 22 de octubre ¿Cree que esos votos se pueden volcar a su favor?

MP: Nosotros representamos al sector vinculado al exintendente Federico Sciurano ya que encontramos coincidencias respecto al discurso que había planteado en la campaña a las PASO, porque fue muy elocuente en su posición en contra de las políticas del Gobierno nacional y creo que somos nosotros los que realmente podemos llevarlas adelante a nivel nacional. A todos aquellos que eligieron a Sciurano y a Miriam Boyadjian, les decimos que pueden encontrar en nosotros el sector político que va a llevar adelante esa posición política.

Apelamos también a darle utilidad al voto. Los fueguinos el próximo domingo pueden darle utilidad al voto que Tierra del Fuego necesita para poder encabezar este proceso de reconversión de nuestra economía, para decirle al presidente Macri que Tierra del Fuego no quiere mas ajuste, que no quiere mas despidos de personal y que quiere fortalecer su soberanía.

ES: De ganar las elecciones, qué propuestas quiere llevar adelante en un nuevo período como Diputado de Tierra del Fuego?

MP: Hay muchos proyectos nuevos y muchos que quedaron pendientes. Quiero avanzar en lograr que la Ley 19.640 sea prorrogada por 50 años más. Nos gustaría tener la posibilidad de dar esa discusión y equiparar el subrégimen de promoción industrial al que esta aplicado en Manaos, pero hacerlo a través de una ley y deje de ser un decreto. Queremos avanzar en un proyecto para aplicar un plan de primer empleo industrial para los fueguinos que están empezando en el mercado laboral, generando incentivos a las fabricas para que ocupen a jóvenes nacidos en Tierra del Fuego, de entre 18 y 24 años de edad, que no hayan podido ingresar a esa fuente de trabajo.

Quiero avanzar en un proyecto que hemos presentado hace más de un año en la Cámara de Diputados, para declarar a Tierra del Fuego provincia aéreo dependiente, el cual contempla que las personas con discapacidad puedan viajar en avión de manera gratuita. Y, además, tengo más de sesenta iniciativas presentadas respecto a la causa Malvinas para reforzar nuestro derecho de Soberanía plena en ese suelo argentino.