El domingo se correrá la 7ª Vuelta de Tolhuin

RIO GRANDE.- El domingo 15 (concentración, 10:30, Polideportivo) se disputará la 7ª Vuelta “45to. Aniversario de Tolhuin”, organizada y fiscalizada por la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM), con el auspicio de la Dirección de Deportes del Municipio de Tolhuin. Habrá 13,3 km. (largada, 11:45; valor: $ 100); 3,5 kilómetros (12:15; $ 50); y pruebas de velocidad (11:10; gratis). Informes: (02964) 15515886; [email protected]; facebook: Daniel Antonio Menéndez.

Ushuaia

Estos son los podios de la Carrera Nocturna Comodoro de Marina “Augusto Lasserre” (10 km.), disputada el sábado 7, y organizada por el Casino Naval Ushuaia (con un asterisco aparecen los fondistas de Río Grande): Varones: Sub 23: 1.Tomás Contreras; 2.Gabriel Yonar; 3.Fernando Tapia. Sub 35: 1.Pablo Salgado; 2.Darío Romero *; 3.Marcos Morel. Sub 45: 1.Rodrigo Cortes *; 2.Guillermo Toledo *; 3.José García *. Sub 50: 1.César Ruiz; 2.Javier Godoy; 3.Gustavo González. Maxi 50: 1.Daniel Medina *; 2.José Scazzola; 3.Sergio Tagliapietra. Militar: 1.Pablo Chávez; 2.Manuel Morales; 3.Fernando Tapia. Mujeres: Sub 23: Luz Pérez Rivero. Sub 35: 1.Paola Agüero *; 2.Lucía Bagaloni (MdP); 3.Gianina Ríos. Sub 45: 1.Angeles Gómez *; 2.Daniela Bayerque *; 3.Marcela Salvatierra. Sub 50: 1.Elena Rivero; 2.Beatriz Madera. Maxi 50: 1.Elida Alvarez; 2.Pilar Alonso; 3.Inés Rodríguez *. Militar: Angeles Jurado.