En un día gris apareció el bronce de Facundo Melogno

MAR DEL PLATA (Enviados especiales).- El jovencito riograndense Facundo Melogno entregó la primera alegría fuerte para el equipo de Levantamiento Olímpico, al conseguir la medalla de bronce en la final “A” de la categoría, al disputarse ayer la primera jornada decisiva de la disciplina. De esta manera Tierra del Fuego alcanzó su décima tercera presea.

El pesista, que hacía su debut absoluto en los Juegos Evita, había sido el primero en conseguir la clasificación a la final, y allí logró posicionarse en el tercer lugar de la clasificación final de la categoría levantando un total de 96kg, contra los 104 que pudo levantar el ganador de la prueba que fue el jujeño Franco Luna (segundo terminó el bonaerense Emanuel Maillot).

El medallista de bronce consiguió levantar en su mejor intento 44 kilogramos en el ejercicio de Arranque, mientras que posteriormente logró levantar 52 kilogramos en el ejercicio de Envión y así su coeficiente terminó siendo el mejor de la divisional hasta 15 años.

Para hoy (a partir de las 9 de la mañana), en las finales A, se presentarán Nicolás Canuman (62kg), Nicolás Rivero (69kg), Alessandro Gelves (77kg), Gabriel Bejarano (85kg) y Bianca Otero (69kg), quienes intentarán dejar todo en el tablado para sumar una medalla y darle una alegría mas a la delegación de Tierra del Fuego.

Los chicos del Fútbol Sub 14 siguen vivos

En lo que tiene que ver con el fútbol masculino Sub-14, el equipo fueguino no pudo continuar con la seguidilla de triunfos y, en el primer partido de la Zona Campeonato (entró entre los ocho mejores del certamen), cayó derrotado por 1 a 0 frente al representativo de Corrientes, en un partido disputado ayer por la mañana en el campo deportivo del club Independiente de Mar del Plata.

Los chicos ushuaienses supieron controlar con actitud el juego ante los embates de los correntinos, cerrando el primer tiempo sin goles, pero en el complemento, y tras un tiro de esquina, el equipo mesopotámico se encontró con el gol, el cual terminaría siendo el definitivo para el triunfo correntino.

En tanto que en su segundo partido de la jornada de ayer, los pibes se midieron ante el conjunto de Córdoba, que por la mañana cayó en su compromiso ante Jujuy (2-0) en el otro partido de la zona, y se recuperaron del golpe de la mañana para vencer por la tarde al representativo cordobés y sumar así tres puntos importantísimos que invitan a seguir soñando con la medalla.

Hoy por la mañana, el equipo de Los Cuervos del Fin del Mundo intentará ganarle a Jujuy para meterse en semifinales y pelear por una medalla para toda la delegación de Tierra del Fuego que esta compitiendo en la ciudad feliz.

Derrota, empate y una oportunidad más

Las chicas del Fútbol 7 Sub 14 de Ushuaia comenzaron mal la mañana la zona campeonato al caer 2 a 1 ante Salta, un partido en el cual ellas no jugaron bien y el rival con muy poco le arrebató el invicto, fueron dos remates de media distancia que vencieron la resistencia de la arquero, y luego fue aguantar las ganas de las fueguinas de ir a buscar el descuento, que llegó a poco del final del partido cuando a la salida de un lateral, Macarena Espinoza sorprendió llegando desde atrás y con un excelente cabezazo junto a un palo le dio vida a su equipo.

Pero no jugaron bien, o por lo menos como ellas están acostumbradas, lucharon el mismo en vez de jugarlo, los nervios las traicionaron y esta fue una de las causas por las cuales no hicieron todo lo que deseaban.

Por la tarde, igualaron 2 a 2 ante Santa Fe tras comenzar ganando el mismo con goles de Macarena Espinoza y Agustina González Sueyro y hoy las orientadas por Anahí Vigil se juegan su última carta de llegar a la semifinal del campeonato.

El Rugby se cayó

El seleccionado fueguino de Rugby Seven, es otro de los que accedió a la ronda Campeonato para competir con los ocho mejores del certamen. Y ayer tuvo doble jornada, con un comienzo que no fue del todo favorable, ya que cayó sin atenuantes ante el combinado de Salta por 38 a 0.

El equipo de Ushuaia Rugby Club, que venía de conseguir un angustioso triunfo que le permitió meterse en la ronda campeonato, no pudo por la mañana frente al equipo del norte argentino.

Por la tarde. Ya sin esas dos bajas importantes que sufrió por la mañana, el elenco de Gustavo García falló en el control de la pelota pero sobre todo en la defensa y La Pampa también lo derrotó, en esta oportunidad 32 a 0 y de esta manera los fueguinos no irán por medallas, sino que deberán luchar por el quinto al octavo lugar.

Dejaron todo en el ring

En lo que tiene que ver con la actuación de los boxeadores fueguinos, la acción comenzó el pasado miércoles por la tarde con la excelente presentación de Jorge Escobar (cat. 57kg) quien perdió por puntos en decisión unánime ante el pugilista de Buenos Aires Francisco Galli, una de las jóvenes promesas que tiene el boxeo bonaerense (fue campeón de los Juegos Bonaerenses y tiene en su corta trayectoria deportiva mas de 45 peleas).

El jovencito boxeador fueguino realizó una gran pelea y, en lo que fue su debut absoluto en los Juegos, se la bancó de igual a igual con el bonaerense y hasta le propinó varios golpes que lo hicieron tambalear, sin embargo la experiencia y el estilo de Galli terminó inclinando la balanza de los jueces que le dieron por ganada la pelea.

Ademas, el pibe Escobar se terminó llevando el reconocimiento del público presente en el complejo, como así también fue destacado por la gente de la organización que lo mencionó por los altoparlantes del lugar donde se está desarrollando la competencia.

En la jornada de ayer se presentaron mas fueguinos y en primer lugar subió al cuadrilátero Tomás Montaño (54kg) quien se enfrentó con Franco Ibarra de La Rioja y tras una pelea muy pareja, el triunfo quedó en definición por puntos para el pugilista del NOA.

El boxeador fueguino realizó también una muy buena pelea, mostrando buenos movimientos, sobre todo en el plano defensivo, cubriéndose muy bien de los ataques del rival y neutralizándolo con un buen despliegue dentro del ring. Hasta incluso el fueguino le lastimó la nariz y le generó una pequeña hemorragia que generó la interrupción del combate y la intervención del médico.

Sin embargo, la decisión de los jueces fue para el chico de La Rioja que se llevó el triunfo pero también una marca del pibe fueguino que no le hizo las cosas para nada fáciles.

El segundo pugilista fueguino que tuvo acción ayer fue Bruno Redlich (52 kg), quien se enfrentó con el boxeador de Chubut Pablo Tracamilla y en otro combate muy parejo (programado a tres rounds de 2 minutos por 1 de descanso) el triunfo volvió a ser esquivo para los fueguinos. En este caso el chubutense se llevó el triunfo en decisión por puntos.

Al igual que sucedió en la pelea anterior, el boxeador fueguino, con distintas características (sin tanta técnica pero con mucho mas temple y agresividad ofensiva), le generó una pequeña hemorragia en su nariz al chubutense, que la tuvo hasta el final. Sin embargo la balanza se volvió a inclinar para el lado de los rivales y los fueguinos se quedaron con mucha bronca, pero con el reconocimiento de sus pares por las muy buenas actuaciones arriba del ring.

El Ciclismo hizo agua en Punta Mogotes

El cierre del Ciclismo de Pista para Tierra del Fuego no fue bueno, sin experiencia en esta clase de eventos tanto Milagros Garay como los varones Mauricio Vega y Lautaro Vallejos no pudieron clasificar en buena posición.

La previa de la competencia para la chica de Tierra del Fuego no fue la mejor, ya que ella no se encontraba bien desde lo físico y su cuerpo técnico estuvo a punto de avisar a la organización que no iba a ser de la partida, pero con mucho coraje la representante fueguina pidió correr de todos modos, y si bien aguantó una vuelta con el grueso del pelotón, al escuchar la campana de anuncio del sprint, las rivales aceleraron y la colgaron y ya no pudo recuperarse más, y dos vueltas más tarde se bajó porque su dolor de estómago ya era insoportable.

Cerca del mediodía comenzaron a pedalear los chicos Sub 16 y si bien en el primer sprint llegaron cerca del pelotón de punta, los líderes en vez de bajar la acción al finalizar el embalaje, aceleraron en plena subida y allí los fueguinos ya se despidieron de las últimas ruedas del pelotón y fueron juntos un par de vueltas hasta que se cansó Vallejos, dejó irse a Vega quien se prendió con otros rezagados y lograron adelantarse bastante, mientras que Vallejos en la cuarta de las catorces vueltas estipuladas, fue sobrepasado por el pelotón de punta y la organización lo bajó.

La misma suerte estaba sellada para Vega, pero cuando los punteros estaban pisándole los talones a 300 metros, una grave rodada de un par de corredores hizo que ingresara la ambulancia al circuito y que la carrera fuera neutralizada, lo que le permitió al chico riograndense dar la vuelta rápido y unirse a la cola de los punteros.

Durante dos vueltas más se mantuvo con los líderes pero más tarde volvió a quedar fuera de alcance del pelotón de punta y unas vueltas mas tarde lo bajaron.

La excelente actuación que tuvo la Isla en Ciclismo fue de la mano de Gustavo Vega, el más chico de los hermanos, quien el miércoles por la tarde alcanzó un meritorio 18 lugar sobre 42 corredores en el XCO y con chances de estar más arriba según el relato del Hilacha Guzmán quien estuvo en la previa dándole algunos consejos para desarrollar durante la carrera.