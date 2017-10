Corrieron en homenaje a Aitana

RIO GRANDE.- El pasado domingo 15 se volvió a disputar la Vuelta de Tolhuin, tras un paréntesis de cuatro años. Fueron 13,3 kilómetros, con inicio y final en el Polideportivo Ezequiel Rivero, además de los 3,5 kilómetros que completaron los aerobistas.

Desafío para algunos, un placer para otros, todos tuvieron un interés específico para correr en el hermoso paisaje del centro de la provincia. Las mujeres locales que se prendieron en la complementaria, el trío de menores de Ushuaia que sueña con los Juegos de la Araucanía, y así suman los ejemplos.

En el caso de Pablo Ernaga y Paola Agüero, los riograndenses que se impusieron en sus respectivas generales, el motivo extra fue el recuerdo para Aitana, una niña de 6 años que falleció la semana pasada.

“Soy amigo desde chico del padre de ella, Gustavo Orquera, con él compartimos muchas cosas hasta hoy. Nos pegó mucho su muerte, ella había nacido con un problemita, y siempre estaba en tratamiento. No estábamos con mucho ánimo para correr, pero tanto Gustavo como su esposa (Sabrina Fernández) nos dijeron que si corríamos que le dedicáramos nuestra actuación a Aitana”, indicó Ernaga, pareja de Agüero.

Asimismo, el fondista agradeció a “Pedro Abel Velázquez, del Sindicato de Camioneros, que siempre me ayuda. Al Gimnasio Perfil, donde también entreno, siempre me brindan sus instalaciones. Y a la legisladora Myriam Martínez, quien me va a pagare el pasaje para competir el 12 de noviembre en los 15 Kilómetros Montagne, en Buenos Aires, prueba que gané en 2016. Y Camioneros se hace cargo de la estadía. Antes de eso, corremos en Timaukel (28/10), y en el 5to. Río Grande Corre por Malvinas (05/11).”