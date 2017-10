El Colegio Británico de Punta Arenas de visita en Ushuaia

USHUAIA.- El elenco chileno del British School de Punta Arenas visitó la localidad capital de Tierra del Fuego con la intención de llevar adelante un encuentro de reciprocidad junto a los diversos equipos juveniles de Ushuaia Rugby Club; entidad deportiva que recibió en sus instalaciones, como lo hace anualmente desde hace tiempo, al representativo puntarenense.

“Como todos los años, el Colegio Británico de Punta Arenas nos visita con varias categorías”, manifestó el entrenador de URC, Gabriel Torres, acerca de la puesta en escena desplegada en el gimnasio de la institución tricolor a lo largo del fin de semana. Y para la ocasión fueron diversas las divisiones que se hicieron llegar al Fin del Mundo para el intercambio entre los clubes: Sub 16, Sub 14 y Sub 12, en la rama femenina; a cargo de la profesora Loreto Jara.

“Para nosotros es muy grato recibirlas aquí en nuestro club, y que vengan para hacer este intercambio”, confió Torres, quien expresó además que “en el mes de abril de este año fuimos nosotros los que viajamos a Punta Arenas con las delegaciones de juveniles, donde nos presentamos con Sub 16 y Sub 14; y ahora nos toca recibirlas a ellas”.

Este intercambio institucional binacional se realiza “desde hace ya unos ocho años y, sin dudas, consideramos que es muy importante porque es una forma de ir marcando el hockey, no solo en la provincia sino que se expande a nivel internacional”, afirmó el orientador ushuaiense.

La Selección de TDF con la ilusión puesta en el Nacional

Los seleccionados provinciales ultiman detalles de cara a los próximos compromisos de selecciones que deberá afrontar la Federación de Hockey de Tierra del Fuego. Para ello fueron orquestados una serie de entrenamientos y concentraciones de los representativos que se medirán en un par de días en la capital de Santa Cruz. “A partir del miércoles, la provincia de Tierra del Fuego por medio de la Federación, viaja para cumplir con el campeonato de selecciones de Mayores y Sub 18 Damas; que se disputará en Río Gallegos, organizado por la Confederación Argentina de Hockey”, puntualizó el entrenador, que estará al frente del combinado fueguino y se presentará en la competición que se llevará a cabo entre el 6 y 8 de octubre en la capital santacruceña.

Tierra del Fuego es potencia en el hockey pista patagónico y esto lo confirma con el andar en cancha en las competiciones que le toca enfrentar en el calendario y en esta oportunidad, la intención pasa por estar a la altura y realizar una buena labor en la competencia que permita mejorar los puestos alcanzados con anterioridad.

Argentina y el Panamericano Indoor

Tras dar a conocer el listado definitivo de los convocados para defender los colores nacionales, los seleccionados nacionales se mentalizan en lo que será la participación nacional en el próximo Campeonato Panamericano Indoor, que tendrá lugar en Guyana, entre los días 16 y 21 de octubre, y que entregará las plazas para formar parte del Mundial de la especialidad que se disputará a comienzos del año próximo en Berlín, Alemania. Será solo una por segmento.

El entrenador Gabriel Torres es el responsable del cuerpo técnico de la rama masculina. Y su principal anhelo, desde ya, es poder acceder a la cita ecuménica que se extenderá en el Viejo Continente. “El 14 de octubre estaremos partiendo con el seleccionado con destino a Georgetown, Guyana, donde se va a realizar el Campeonato Panamericano”, anticipó el DT, que comentó, también, que tienen diagramado un test match con México y luego se abocarán de lleno al certamen panamericano, cuyo inicio será con Trinidad y Tobago; mientras que el elenco femenino jugará con Barbados.

“Es un hecho que Tierra del Fuego siempre fue una buena cantera para el hockey nacional, y en esta oportunidad, los chicos y chicas que están representan muy bien a la provincia; y no tengo dudas que representarán de la mejor forma al país en la competencia”, aseveró Torres.

Asimismo, Gabriel expuso las esperanzas generadas en torno a la competencia y dejó en claro que Argentina perseguirá la meta máxima en la cita panamericana. “Realmente, tenemos muchas expectativas con ambos seleccionados; y fundamentalmente, en el equipo masculino que es el que a mí me toca dirigir, los veo a los chicos muy concentrados y muy motivados; metidos de lleno en el objetivo”, sentenció con muestras palpables de satisfacción por la labor ejecutada en las diferentes concentraciones y, desde ya, con las ilusiones intactas y hasta agigantadas por el buen momento que transitan a nivel individual puesto de manifiesto en el andar colectivo.

Es preciso resaltar que en el certamen continental participarán Argentina, Canadá, Barbados, Guyana, México, Trinidad y Tobago, Uruguay y Estados Unidos, en lo que respecta al segmento de mujeres; mientras que en caballeros competirán Argentina, Canadá, Barbados, Guayana, México y Trinidad y Tobago. El torneo tendrá la modalidad de competencia con un formato de round robin (todos contra todos) y aquellos equipos que finalicen en el primero y segundo lugar disputarán el partido decisivo que definirá la plaza al Mundial Indoor de Berlín 2018.