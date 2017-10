Blanchard cerró el año con un triunfo en una de las mangas

BUENOS AIRES.- El pasado sábado por la noche se disputó la última fecha de la Copa Rotax Buenos Aires en el Kartódromo Internacional de Zárate, y allí estuvo presente el piloto riograndense Nicolás Blanchard, quien redondeó una buena jornada con la victoria en una de las mangas, mientras que en la final se ubicó en el décimo cuarto puesto de la competitiva categoría Senior Max.

Desde las primeras salidas, Blanchard fue protagonista principal y ocupó el grupo de candidatos en la ajustada divisional, pero un toque en el comienzo de la competencia final lo privó de redondear un fin de semana que había comenzado de excelente manera para este cierre de temporada.

Desde las tandas de entrenamiento el piloto fueguino se ubicó en los primeros puestos, una buena señal de que el karting era competitivo. Eso se reflejó en la clasificación, donde Nicolás se posicionó en el cuarto lugar a 77 milésimas del puntero.

Las pruebas se disputaron en jornada extendida durante todo el sábado, y la primera competencia a afrontar fue la clasificación. En la primera manga clasificatoria el piloto del Cronos Racing consiguió el sexto puesto: “Sabíamos que estábamos cerca de los cinco primeros, el plan era mantener ese lugar para largar la final desde ahí”, relató Nicolás. En la segunda serie se adjudicó el noveno puesto.

En la última manga Blanchard quería mejorar el último resultado, largó del lado externo de la pista y aguantó por afuera hasta la entrada de la primera curva. Desde el tercer puesto siguió de cerca a los punteros hasta la última vuelta, en un cambio de la punta Nicolás aprovechó y los sobrepasó a ambos para llegar primero a la caída de la bandera a cuadros. Fue la primera victoria del fueguino desde que compite fuera de la provincia.

“Empezamos bien, clasificamos cuartos ahí nomás de la punta. Las tres mangas fueron muy apretadas. Estábamos todos muy parejos. En la primera manga pude zafar un poco de los roces y quedar sexto. En la segunda manga me chocaron, perdí un montón y quedé noveno. En la última manga traté de seguir a Fabani y a Ibarra. Porque sabía que en alguna vueltas se iban a dar con todo. Pude aprovechar y manotear la punta. Tenemos un buen auto para la final”, comentaba Blanchard.

La final, con problemas

Nicolás quería repetir la victoria en la final, largó desde el cuarto puesto, pero la suerte no lo acompañó en la noche “zarateña”. El fueguino pudo mantener su lugar en la primera curva, pero al ingreso del “pico de paco” en un sobrepaso aprovecharon para sacarlo afuera: “quise abrirme para pelear el tercer puesto, pero me pusieron un karting a la par y me llevaron para afuera”, comentó Nicolás.

Quedando muy retrasado, Blanchard continuó el resto de la prueba intentando recuperarse, y finalmente cerró esta última final de la temporada en el 14º lugar.

Sobre esto, Nicolás relató: “Largamos bien, llegamos a la primera curva bien posicionados. Recibí un golpe de atrás. Me hizo pasar de largo y se me metieron todos. Tuve que remontar de atrás con un par de choques pero pudimos seguir andando y no quedarnos tirados. Una lástima haber terminado así”.

El balance de la octava fecha fue positivo: “Tuvimos un buen auto y estuvimos a la altura de los cinco mejores, pero por circunstancias de carrera no pudimos redondear”, analizó. Con respecto al campeonato, terminó de afilarse para pelear de igual a igual con los mejores del país.

Nicolás agradece a la familia, amigos y a todos fueguinos que lo acompañaron durante el campeonato; y a los sponsors: Kiosco Nuevo Drugstore y Proyectos Fueguinos que hicieron posible su participación en todas las fechas.

Cerrando otra muy buena temporada en la Senior Max, Nicolás Blanchard completó este ciclo 2017 en la RMC Buenos Aires como el 7º mejor ubicado, sumando un total de 269,5 unidades.

El cierre de la etapa fue intensa, y el campeón terminó siendo Ramiro De Bonis, quien cerró el torneo con un total de 746 puntos; mientras que a Juan Pablo Pilo le alcanzó con 614,5 unidades para consagrarse subcampeón y adueñarse del cupo al Mundial Rotax. Santiago Fabani completó el torneo con 600 puntos en la tercera ubicación.