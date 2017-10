Arrancó el programa radial “Río Grande Azul y Oro”

El aire de Río Grande se viste de Boca cada sábado desde las 13:00. Es que en Radio Fueguina (96.9) arrancó el programa Río Grande Azul y Oro, que es conducido por Darío Gabaldo y el “Mono” Nochez. Los Xeneixes pasaron por El Sureño y dieron detalles de la nueva propuesta.

Sus mentores y conductores, el periodista Darío Gabaldo y el locutor el “Mono” Nochez, pasaron por la redacción de El Sureño y contaron detalles de la propuesta xeneixe.

“El responsable es Darío Gabaldo”, adelantó el Mono Nochez al comenzar la entrevista. “Esta idea loca la tuvo Darío. Un día me dijo: -“Negro tenemos que hacer un programa de radio dedicado a los bosteros”-. Yo lo miraba con cara de nada y pensaba que era algo medio complicado pero un día lo tomé en serio y nos pusimos las pilas y comenzamos a diagramarlo”, relató.

Al momento de buscar una emisora Radio Fueguina les abrió las puertas de manera inmediata, con la aprobación de su director, Oscar Dagostino y el primer programa se emitió el sábado 21 de octubre a las 13:00.

Al contar el motivo que surgió esa idea de hacer un programa de radio dedicado a la gente de Boca, Gabaldo señaló no saber por qué pensó en radio. “Yo ya había asimilado, había entendido y me había dicho a mí mismo que mi ciclo radial había terminado porque trabajé muchos años en radio y la verdad que era como que no sentía ninguna motivación para volver al aire”.

Sin embargo, contó que un día le dijo a Nochez, un poco en broma y casi sin pensarlo -“Negro tenemos que hacer un programa de Boca”-, pero no me hizo caso y continuó haciendo lo suyo. Luego de eso, la idea quedó dando vueltas en mi cabeza y comencé a pensarlo y me entusiasmó el hecho de que sea de Boca (creo que no haría otra cosa que no sea eso). Lo fui pensando y fue como que me gustó la idea entonces comencé a insistirle al “Mono”. Se ve que un día le cayó la ficha y se entusiasmó y nos pusimos a trabajar y, en el término de un mes ya habíamos concretado todo”.

Según explicaron, y en medio de risas, en ese proceso se habló de la temática y comenzaron a tirar ideas. En esa vorágine hasta se imaginaron transmitiendo una final de Boca en Japón.

“Cuando uno piensa en Boca, lo piensa como un producto y te das cuenta de que el abanico de temas a tratar es tan inmenso que no tiene techo. Con Boca entendemos que todo puede ser posible porque Boca es demasiado grande como para pensarlo en límites”, analizó Nochez.

Peña 2 de abril

Cabe destacar que en Río Grande existe una peña xeneixe que se llama “2 de Abril”. “Para nosotros la presencia de la Peña 2 de Abril es muy importante porque es la pata institucional que tiene el club en Tierra del Fuego; así que para nosotros es fundamental para este proyecto”, relataron.

El programa

Al momento de hablar del contenido del programa ambos coincidieron que aún no tienen definido cómo será el producto terminado. “Sabemos que tenemos un gran programa que tenemos que vestir y tenemos muchas prendas para probar así que esto todavía está en desarrollo”; sin embargo se autodefinieron como hombres de radio por lo que se animaron a adelantar que “los programas nuevos pueden ir evolucionando a medida que van transcurriendo las emisiones”.

“Sabemos además que, con las redes sociales todo es muy veloz y estamos a un clic de todo. En este marco puede pasar que todo lo que tenías armado para un programa, cambie en un instante. Lo único que no puede cambiar es que esto lo hacemos para toda la gente de Boca de Río Grande”, reafirmó el “Mono” Nochez.

Un adelanto

En la entrevista que brindaron a El Sureño, adelantaron que el sábado 28 estrenarán una idea que consiste en que cada programa invitarán a un hincha de Boca pero no será un entrevistado sino que será un participante más para esa emisión.

Esa persona charlará, opinará, podrá comentar y hacer todo lo que hacen Gabaldo y Nochez en cada programa. Entre otras cosas el programa tendrá, además, regalos para los oyentes que participen de manera virtual o telefónica.

Cargadas

Entre diversas cosas aseguraron que cuando gane Boca lo disfrutarán y cuando pierda, estarán ahí acompañando al equipo.

“Para nosotros, lo mejor que tiene el programa es que seguramente nos escuchará la gente de River. Hicimos un programa y nos cargaron mucho y eso es parte del folclore de esto que es tan lindo”.

En este marco recordaron que por delante queda el Superclásico, la Fiesta de Boca que organizará la Peña 2 de Abril, luego viene el Día del Hincha de Boca y después arribarán a la provincia representantes de la 12 quienes también estarán en el programa.

Seguramente este arranque de ciclo concluirá a fin de año y los conductores de “Río Grande Azul y Oro” esperan empezar el año entrante para estar al aire en la 96.9 desde febrero.

Para conocer detalles del programa se puede acceder a Facebook a “Río Grande Azul y Oro” y participar de manera virtual.