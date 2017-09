Para Stolbizer, Cristina Kirchner “no es la mejor oposición” porque “no tiene la grandeza para dialogar y consensuar leyes”

Buenos Aires, (NA) — La candidata a senadora por el frente 1País Margarita Stolbizer consideró que su rival de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner “no es la mejor oposición para la Argentina” porque “no tiene la grandeza necesaria para dialogar y consensuar leyes” ni “la autoridad para controlar y poner límites a quienes gobiernan”.

“En campaña hay que dejar de mentir y de agitar fantasmas para ganar votos, porque después de octubre hay que gobernar y con los fantasmas no van a poder acordar leyes ni va a funcionar el sistema de control que debería hacer una buena oposición”, advirtió Stolbizer.

La compañera de lista de Sergio Massa sostuvo que “la señora de Kirchner no es la mejor oposición para la Argentina, porque ha demostrado que apuesta al fracaso del Gobierno” y “porque no tiene la grandeza necesaria para dialogar y consensuar leyes”.

En este sentido, afirmó que “tampoco tiene la autoridad (basada en honestidad y respeto) para controlar y poner límites a quienes gobiernan”.

Además, le apuntó a Cambiemos al afirmar que “se elige en octubre quienes se sentarán a discutir las reformas impositiva, laboral y previsional que el Gobierno tiene pero no quiere anticipar porque, seguro, no traen buenas noticias.”