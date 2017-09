RIO GRANDE.- En horas de la mañana de este sábado 2 de septiembre el periodista y escritor Juan Mascardi brindó una charla abierta en las instalaciones de la Universidad Siglo XXI, ubicada en Piedra Buena y San Martín de esta ciudad.

En la oportunidad presentó su libro “Ni tan héroes, ni tan locos, ni tan solitarios – Antología de Crónicas”.

El periodista estuvo acompañado por las periodistas locales Fernanda Rossi y Natalia Gracianía.

Cabe resaltar que “Ni tan héroes, ni tan locos, ni tan solitarios” es el primer libro del comunicador social Juan Mascardi que recopila crónicas escritas entre 2010 y 2015. “Si este libro no fuera una antología periodística, sería un volumen de cuentos fantásticos. Pero no lo son, sólo porque Juan Mascardi no ha querido que lo fueran”, escribe en el prólogo la escritora argentina radicada en Uruguay Vesna Kostelić.

La antología periodística de diez crónicas fue editada por Casagrande en Rosario. El trabajo de edición es en conjunto con Nicolás Manzi, al frente del proyecto editorial, y cuenta con una ilustración del artista plástico Chachi Verona.

“Juan es un enorme cazador de historias y estos textos son una invitación a mirar las historias desde otro lugar que las vuelve excepcionales. Un gran libro que vale la pena tener. Párrafo aparte para “La biblioteca que migró al fútbol”, una crónica inolvidable que a muchos nos hubiera encantado inventar. La escena del Gordo Soriano entrando a la cancha y esa línea de diálogo como un puñal: ‘Daría todos los libros que escribí en mi vida por volver a jugar al fútbol’ es sencillamente imborrable”, sostiene el escritor rosarino Javier Núñez.

Del protagonista

Juan Mascardi es miembro de la Comisión Directiva de FOPEA, licenciado en Comunicación Social y Especialista en Comunicación Digital Interactiva, director de la Licenciatura en Periodismo y de la Licenciatura en Producción y Realización Audiovisual de la UAI en Rosario. Ha escrito guiones y crónicas audiovisuales y está explorando en narrativas transmedias y crónicas expandidas. Escribe en distintos medios del mundo y ha trabajado en Crónica TV, Cablevisión, ON24, Canal 3 TV Litoral, Canal 5 Telefé, Radio Universidad Rosario.