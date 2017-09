Pérez se cruzó con Marcos Peña en el Congreso por las obras para Ushuaia

El Diputado fueguino criticó al Jefe de Gabinete por “incumplir promesas de fondos nacionales” para obras en la capital provincial y acusó al Gobierno nacional de intentar “disciplinar” a los Municipios que no son del color político de Cambiemos. Peña -en su respuesta- dijo que “no hacemos kirchnerismo con los municipios que no son de Cambiemos” y afirmó que “los vecinos de Ushuaia eligieron a un intendente del FpV, trabajaremos para que eso en 2019 sea distinto, pero mientras tanto seguiremos trabajando en conjunto”.

RÍO GRANDE.- El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, respondió a las preguntas de los diputados en el Congreso, y uno de los cuestionamientos llegó del diputado fueguino Martín Pérez (FpV), quien le preguntó acerca de las promesas de obras para Ushuaia. “Usted debería hacerse responsable, usted es responsable de los anuncios que ha hecho su delegado político en la provincia (Héctor Stefani) que actualmente es candidato a diputado Nacional, que además es delegado de la Anses, que además es coordinador del Fideicomiso Austral y que habla en nombre del gobierno de Cambiemos en la provincia. El mismo ha empeñado la palabra de llevar fondos a Ushuaia para resolver los problemas cotidianos de la gente y no ha cumplido. ¿Ustedes van a cumplir con la palabra empeñada? ¿Van a enviar recursos a la ciudad de Ushuaia para obra pública?”, preguntó Pérez.

Durante su intervención, Pérez cuestionó a Peña por “la implementación de políticas que no hacen más que lastimar el empleo y el futuro de los fueguinos”, a la vez que lo interpeló al consultarle si “van a seguir en este intento sistemático de disciplinar a los municipios que no son del color político de Cambiemos”; en referencia a la situación que vive el Municipio de Ushuaia.

En este sentido, expuso un cuadro de financiamiento estatal para obras públicas, el cual exponía que en 2014 Ushuaia, más allá de ser del color político opuesto al por entonces gobierno de Cristina Kirchner, recibía fondos nacionales por $216 millones, mientras que en 2015 la suma ascendió a $283 millones. Sin embargo, entre 2016 y 2017, la capital provincial no ha recibido fondos, por lo que Pérez afirmó que “esto se debe a que la gestión del Intendente no es del color político de Cambiemos”.

Asimismo, el Diputado fueguino señaló que “más allá de esta discriminación, el intendente Walter Vuoto ha triplicado la inversión en infraestructura financiada con recursos municipales”. Además argumentó, “con ésta política están dañando a todos los ushuaienses, que no pueden tener el asfalto como corresponde en la ciudad, porque ustedes han elegido no enviar los fondos por una cuestión política”.

La respuesta de Peña

“Tenemos conciencia de que hay dificultades específicas, tenemos claro que los números de creación de empleo, todavía no tenemos los números positivos que quisiéramos en Tierra del Fuego, pero estamos trabajando para lograrlo. Lo que decimos es que como hace un año los que planteaban que era imposible que ocurra, decían que era imposible de revertir, y se está revirtiendo y también se va a revertir en Tierra del Fuego, porque estamos haciendo políticas activas en cada uno de los rubros, para justamente para poder fortalecer la capacidad de Tierra del Fuego de tener más inversión, más empleo, más capacidad productiva como la tienen por ejemplo los vecinos de Punta Arenas”, sostuvo.

En este orden señaló que “no creemos que Ushuaia, Río Grande o Tolhuin sean menos que Punta Arenas, y sin embargo Punta Arenas tiene una estructura laboral y productiva, y que creemos que podemos hacer cosas para avanzar”.

En respuesta a los cuestionamientos expresó que “rechazamos de plano que hagamos kirchnerismo con los municipios que no son de Cambiemos, no vamos a hacer lo que hicieron con los municipios y que algunas veces algunas provincias los hacen con algunos municipios suyos. Nosotros trabajamos con todos permanentemente. No tengo acá para contrastar esa información (en referencia a las estadísticas que presentó Pérez) lo que puedo decir es que vamos a seguir trabajando con Ushuaia, ciudad absolutamente emblemática para la Argentina y de una enorme potencialidad”.

Incluso manifestó que “los vecinos de Ushuaia han elegido a un intendente del Frente para la Victoria, lo respetamos y trabajaremos desde Cambiemos para que eso en 2019 sea distinto, pero mientras seguiremos trabajando en conjunto, puedo mandarle muchas cosas por escrito para que difunda de cosas que hemos hecho con Ushuaia”.