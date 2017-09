Oficialmente se puso en marcha la novena edición de la competencia

RIO GRANDE.- La novena edición de los «100 kilómetros de Río Grande» ya está en marcha. El pasado miércoles por la noche se llevó a cabo en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples del IPRA, el lanzamiento oficial de la prueba, que se disputará este fin de semana en el autódromo «Ciudad de Río Grande».

En lo que será el reinicio del automovilismo en pista y la aparición de las categorías de la APAP y del ACTCF, se espera que las misma protagonicen una jornada realmente espectacular.

El evento protocolar contó con la presencia de las principales autoridades de las distintas instituciones del deporte motor, como así también de pilotos, mecánicos y público en general.

Fueron parte de la mesa principal, el presidente de la ACTCF Guillermo Prokopiw, el presidente del Automóvil Club Río Grande Roberto De Amuchategui, el presidente de Moto Club Río Grande Germán Núñez, el Subsecretario de Deportes del gobierno provincial Fernando Oyarzo, el Comisario Deportivo de la competencia Diego Sánchez, el piloto Matías Saldivia último bicampeón de la prueba y la cronista de deportes Lulú Loaces, la homenajeada en esta edición.

Luego del ingreso de las banderas de ceremonia, la argentina a cargo de Matías Saldivia y la de Tierra del Fuego a cargo de Yanina Oller, el inicio de acto fue con la entonación del himno nacional el cual fue cantado “a cappella” y a continuación, el presidente de la APAP Osvaldo Nieto, quien no estuvo sentado en la mesa principal, ofició de orador junto con el popular Claudio Saldivia.

Nieto dio unas breves palabras, en donde se hizo un repaso de la historia de la competencia, agradeció a todos los que hicieron posible tanto el lanzamiento como la competencia en sí, y además brindó algunas precisiones que tendrá la carrera del fin de semana.

Por supuesto que todos los oradores que tuvieron la posibilidad de hablar resaltaron la emoción de estar ante el inminente inicio de la novena edición de una carrera que nació para quedarse y además marcaron la importancia del trabajo en conjunto entre todas las instituciones, algo que es muy positivo y que se viene dando en las últimas actividades.

Asimismo, otro de los puntos en común que fueron tratando los disertantes fue el tema seguridad, en donde todos hicieron hincapié en el buen trabajo que se ha hecho en los distintos autos y les pidieron a todos los pilotos que se preocupen en ese aspecto para evitar todo tipo de inconvenientes mayores.

Una buena cantidad de público se hizo presente en el lugar en donde se vivió una linda jornada, diferente a las demás, que culminó con un presente a la cronista Lulú Loaces por su trayectoria junto al deporte motor y mas tarde con un sencillo ágape de camaradería y las inscripciones para la competencia.

Para esta oportunidad, la gente de la APAP decidió brindarle un homenaje a Lulú Loaces, quien se mostró muy emocionada por el gesto de la Comisión, y es por eso que este año los “100 km de Río Grande” llevarán su nombre.

Los «100 Kilómetros»

Si bien esta será la novena edición de los «100 Kilómetros de Río Grande» es importante mencionar el sistema de competencia que se utilizará para esta prueba que corresponde a la quinta fecha del campeonato de la APAP.

La misma tiene la particularidad de disputarse entre binomios, quienes están compuestos por un Piloto Titular y un Piloto Invitado (todo aquel que no haya participado en competencias de APAP durante el año 2017).

Este domingo se desarrollarán dos carreras de 16 vueltas cada una, en donde competirán en primer lugar todos los Pilotos Invitados juntos de las dos divisionales, y luego en la segunda competencia todos los Pilotos Titulares juntos para ambas categorías.

En tanto que mañana sábado se realizarán las Pruebas Clasificatorias. Primero saltarán a pista los Pilotos Invitados y luego los Titulares, marcando así la ubicación de los autos para la primera carrera. Cabe indicar acá que la «pole» estará determinada por la sumatoria de tiempos de la mejor vuelta del Piloto Invitado y la mejor vuelta del Piloto Titular.

Al ser ésta una competencia especial, cada carrera otorgará el puntaje establecido en el reglamento. La carrera de Titulares otorgará el puntaje con coeficiente 2, mientras que la carrera de Invitados otorgará el puntaje con coeficiente 1. Y dicho puntaje será asignado para el campeonato 2017 al piloto titular.

Asimismo, el Reglamento de la competencia, indica que estará permitido la participación de pilotos debutantes, aunque será obligatorio cumplir con las pruebas comunitarias oficiales, completando un mínimo de 30 vueltas al trazado. No obstante APAP se reserva el derecho de no habilitar la participación en caso de considerar que algún piloto no esté apto para debutar.

Por último, y en lo que se refiere a la Clasificación General de la prueba, la misma se determinará por la suma de tiempos de ambas carreras, la cual dará como resultado las posiciones finales del Gran Premio.

Los inscriptos – TC Fueguino

1. 1-Peña Coihue Sport (Gustavo Ghiglioni) Ford Falcon

2. 2-Peña Gastón Prokopiw Chevy

3. 3-Fernando García Ford Falcon

4. 4-Peña Proko Comp. (Guille Prokopiw) Ford Falcon

5. 6-Peña Sarena Comp. (Guillermo Sarena) Ford Falcon

6. 7-Peña Celentano (Antonio Celentano) Chevy

7. 8-Raúl Giménez Ford Falcon

8. 9-Peña L.A. de Stroeder (G. Queirolo) Ford Falcon

9. 11-Peña Mussatti (Walter Mussatti) Chevrolet 400

10. 12-Lucas Bottan Ford Falcon

11. 14-Peña LA (Fabián Bucci) Torino

12. 16-Damián Dalma Chevy

13. 22-Peña Ibiza (Emiliano Torres) Ford Falcon

Los inscriptos – Turismo Pista

1. 3-Peña Valdez (Hugo Valdez) Fiat Uno

2. 4-Peña Maravilla (Francisco Maravilla) Fiat Duna

3. 5-Peña del Fuego (José Gónzalez) Fiat 128

4. 8-Peña HK (Fernando Korell) Fiat Duna

5. 11-Mauricio Raya Seat Ibiza

6. 14-Braian Díaz Fiat Duna

7. 15-Peña Osvaldo Comp. (F. Rodríguez) Fiat Uno

8. 22-Diego Castellina Fiat 128

9. 26-Julián Stadelmann Fiat 128

10. 30-Peña Team LCF (Juan Farías) Fiat Duna

11. 33-Peña Lo de Quique (Lucas Yerobi) Fiat Uno

12. 34-Elías Battini Fiat Uno

13. 35-Peña De la Ostia (Pablo Maravilla) Seat Ibiza

14. 36-Peña Riky Barría (Ricardo Barría) Fiat Duna

15. 37-Peña Rodríguez Comp. (I.Sarena) Fiat 147

16. 38-Juan José Bartizzaghi Fiat Uno

17. 39-Peña 50/50 (Rodrigo Ferro) Fiat Duna

18. 40-Peña Speroni (Juan Speroni) Fiat Uno

19. 46-Oscar Di Gennaro Fiat Uno

Los inscriptos – Clase 2 Inyección

Ord. N° Peña / Piloto Titular y Piloto Invitado Máquina

1. 2-Peña PEM / Emilio Pavlov y Federico Gómez Chevrolet Celta

2. 4-Mauro Arrieta y Esteban Stork Chevrolet Celta

3. 7-Peña Audisio / Sergio Audisio y Marcos Audisio Chevrolet Corsa

4. 9-Peña Viola / Roberto Viola y Matías Finocchio Chevrolet Celta

5. 10-Peña Doldan / Marcelo Doldan y Matías Buxman Chevrolet Corsa

6. 11-Peña RS / Fabricio Riccinto y Juan Tomáas Catalán Magni Ford Ka

7. 17-Peña Cruciani / Emiliano Cruciani y Federico Cruciani Chevrolet Corsa

8. 21-Peña Don Agustín Lucas Garro y Franco Prokopiw Chevrolet Corsa

9. 23-Peña Muñoz / Diego Muñoz y Fernando Muñoz VW Gol

10. 26-Peña El Nihuil / Mariano Falcone e Ignacio Rojas VW Gol

11. 28-Iván Bora – A confirmar Ford Ka

12. 30-Peña Plomy / Marcelo Roldán y Exequiel Balzan

13. 31-Guillermo González y Leonardo Medina Ford Ka

14. 32-Peña JPR / Milovic Gerónimo y Castro Julián Chevrolet Corsa

15. 33-Peña Los Possilinas / Sasha Baker y Luis Arralde Ford Ka

16. 34-Peña Repuestos El Porvenir / Lucas Vera y Emiliano Martínez Ford Fiesta

Los inscriptos – Clase 2

Ord. N° Peña / Piloto Titular y Piloto Invitado Máquina

1. 2-Peña Saldivia / Matías Saldivia y Lucas Marchisio Fiat Uno

2. 3-Peña Savedra Comp. / Savedra Lautaro y Romero Pablo VW Gol

3. 4-Peña Yanina Oller / Oller Yanina y Leandro Muñoz Fiat Uno

4. 5-Peña Taller Concordia / Dante Sotelo y Mariano Saavedra Ford Escort

5. 9- Peña Díaz Competición / Emiliano Díaz y Federico Gómez Fiat Uno

6. 10-Peña Toledo / Oscar Toledo y Lucas Yerobi Fiat Uno

7. 15-Peña Quiroga / Jorge Quiroga y Díaz Mauricio Fiat Uno

8. 18-Peña Rojas / Eduardo Rojas y La Cruz Ramón Fiat 128

9. 19-Peña JMG / Fabián González – A Confirmar Fiat Uno

10. 21-Peña Oller Comp. / Oller Walter y Juan Carlos Oller Fiat Uno

11. 22-Peña Pistón / Marcelo Perez y Marcelo Oyarzun Fiat Uno

12. 27-Peña Badilla / Badilla Gastón y Carlos Johannsen Fiat Palio

13. 28-Juan María Izarra y Ariel Alfonso Fiat Uno

14. 29-Peña Santana / Santana Kevin y Santana Matías Fiat Uno

15. 33-Peña Ms Competición / Maíz Martín y Geraci Eugenio Ford Escort

16. 35-Peña Blas / Marcelo Pérez y Marcelo Gallardo Fiat Uno

17. 37-Peña CyC Competición / Cabral Alan y Cabral Carlos Fiat Uno

18. 39-Ivandic Jorge y Fernandino Adrián Fiat Uno

19. 52-Julio César Gutiérrez y Gustavo Ghiglioni Vw Senda

20. 53-Mauro Bianco y Lucas Bottan Ford Escort

21. 54-Peña Medi / Medina Pablo y Peschuitta César Fiat Uno

22. 55-Peña Powhatan / Vargas Fabián y Sergio Avanzas Fiat Duna

23. 56-Peña Malisia Malisia Alejandro y Martín Pantano Fiat 128

24. 60-Elías Battini y Tomás Nehue Fiat Palio

25. 61-Peña Mecánica Rivas / Rivas Roberto y Tartari Alejandro Fiat Uno

26. 62-Peña Rotger / Rotger Maximiliano y Torres Valentín Fiat Uno