Nueva moratoria: Titular de la AREF estima que se va a alcanzar un piso mínimo de 700 planes

El titular de la Agencia de Recaudación Fueguina, contador Luis Capellano, brindó detalles de lo que se espera lograr con el nuevo plan de regularización de deudas que está vigente hasta el 31 de octubre de este año. Indicó que se pensó en un programa que sea beneficioso para los contribuyentes y para la gente. Aseguró que el organismo está preparado para atender la demanda.

RIO GRANDE.- El contador Luis Capellano, titular de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), estimó que habrá un piso de 700 planes de regularización de pago de deudas, con la vigencia de la nueva ley 1171, que ya está en vigencia y sobre lo cual ya existen presentaciones realizadas por contribuyentes deseosos de estar en regla.

El Sureño: ¿Con que meta fue lanzado este nuevo plan de regularización de deuda?

Luis Capellano: Como todo plan de moratoria, cuando se instrumenta tiene una meta de recaudación y de cumplimiento. En este caso es una herramienta que impulsamos para que todos aquellos que hubieran sido afectados por la caída de la actividad, por no poder cumplir las obligaciones fiscales y no pudieron cumplir los trámites de la moratoria anterior, por circunstancias de caída en el consumo en sus actividades; puedan subsanar esa situación y puedan estar dentro del sistema, en orden de ley y con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Más que en la recaudación se pensó en la gente, porque nosotros sabemos que aquellos comerciantes, aquellos industriales que tienen su situación fiscal saneada, que están dentro del sistema, con un buen cumplimiento le mejoramos la competitividad, y si usted le mejora esto a quien ejerce el comercio, está beneficiando a la gente, porque el consumidor va a tener mejores oportunidades y mejores ofertas.

ES: En la moratoria anterior hubo casos que no pudieron cumplir con el plan firmado. ¿Cuál es el universo que pretenden alcanzar ahora?

LC: En la anterior moratoria, de los 1200 planes hubo 250 planes que no pudieron terminar de concretarlo y esto es una expectativa nueva y le estamos dando la oportunidad para que puedan cumplir en esta nueva instancia. Creo que vamos a tener un piso de entre 600 y 700 planes, ese el piso que queremos. No queremos ser ni muy pesimistas ni muy optimistas, porque el fin de esta moratoria apunta a un tema social que tiene como integrantes a los dos lados del mostrador, al comerciante y a los consumidores.

Tratamos con esto que estén al día, y con ello que tengan mejores oportunidades crediticias, con el certificado de cumplimiento fiscal tengan mayor y mejor competitividad y que los consumidores puedan acceder a una mayor cantidad de comerciantes que están trabajando, con mejores precios, mejores planes. Por eso hemos puesto en marcha la tasa cero en el plan de todos los productos, de cero a doce cuotas, que es un diferimiento fiscal que lo vamos a asumir, pero que sabemos va en beneficio de la gente.

ES: ¿La AREF está preparada para la demanda de planes para este nuevo plan de regularización de deudas?

LC: Estamos preparados. Todos los días, a las 8 de la mañana estamos preparados para enfrentar y solucionarle el problema a los contribuyentes. A veces tenemos inconvenientes que pueden ser nuestros, que pueden ser de funcionalidad, que tratamos de corregir en el día a día y otros son exógenos, que no son nuestros y que tienen que ver con la tecnología, con la falta de conectividad que siempre necesitaríamos pero tratamos de solucionarlo, flexibilizarlo y atender la situación de cada uno en particular.

ES: ¿En todo esto son claves los profesionales que tienen directa relación con el organismo de recaudación?

LC: Los profesionales de ciencias económicas, como los abogados, son el nexo fundamental entre la administración y los contribuyentes. Si no generamos una sinergia de comunicación y una relación de trabajo continuo, permanente y unido; por supuesto, cada uno defendiendo la situación que le corresponde; si no lo hacemos de esa manera, nunca vamos a llegar a una verdadera eficiencia en lo que es el cumplimiento y la recaudación por el otro lado.

Yo soy un profesional matriculado tengo una afinidad profesional. Uno ahora no desarrolla la actividad particular pero la ha desarrollado durante muchos años; durante 27 años lo hice en forma independiente, eso hace que sepamos realmente muchas veces, que es lo difícil, de qué estamos hablando cuando nos enfrentamos quienes estamos en la parte pública de quienes están en la parte privada. Y también hay un valor agregado que cuando uno está haciendo lo que le gusta, lo hace con más empeño. No soy infalible, debo cometer un montón de errores, pero todos los días le pongo un poco más de esfuerzo para poder superar el tema hacia adelante.

ES: ¿Considera que hay signos de una reactivación en la actividad?

LC: Hay indicios de una reactivación que así lo marcan. Por un lado la inflación no se solucionó pero es cada vez menor, eso está a ojos vista. Por otro lado, hay sectores que han tenido un mayor nivel de inversión que va de la mano de la obra pública, y hay algunos sectores de la economía como es el campo y como la energía que han tenido sus medidas económicas tomadas a tiempo y han hecho su inversión. Esos son indicios que nos brindan un horizonte que nos permite pensar que vamos a estar en una mejor situación en el futuro.

ES: ¿Qué opina de quienes hablan de eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos?

LC: El impuesto más distorsivo que hay es el IVA y es el que más se evade por la tasa que tiene que es de un 21 por ciento, lo que hace más atractivo que la gente se quede con el impuesto y no lo deposite. Entonces, es hablar muy a la ligera que es recesivo el impuesto a los Ingresos Brutos, sobre todo si algunos lo quieren reemplazar con el IVA. Yo le preguntaría: ¿Cómo van a hacer para controlarlo? y ¿qué tasa le van a poner? ¿Una más alta? Entonces, lo pueden hacer más atractivo que no lo paguen a que lo paguen. Yo creo que esas son todas medidas que van a llevar mucha discusión.

ES: ¿Si caen los recursos nacionales la Provincia ya piensa en qué deberá compensarlo con mayor carga interna?

LC: Creo que en la caída de recursos que implique menor coparticipación a las Provincias, seguramente va a existir una estrategia que el gobierno nacional va a adecuar con las provincias y poder lograr una compatibilización y nivelar la perdida de coparticipación. Esto es una profunda discusión, se escribe mucho, sobre todo del Fondo del Conurbano. Estamos muy alertas respecto a ese tema y la Gobernadora ya ha dicho que va a defender los recursos que le corresponden a la Provincia. En todo esto hay un trabajo muy importante que están haciendo los Fiscales de Estado de todas las provincias, como lo hace también el de Tierra del Fuego.