El motoquero que llevó el sobre bomba que explotó en Indra no reconoció al detenido como la persona que se lo entregó

Buenos Aires, (NA) — El motoquero que llevó el sobre bomba que explotó en la sede de la empresa Indra en el barrio de Puerto Madero, tres días antes de las PASO, no reconoció al detenido como la persona que se lo entregó, pero el juez a cargo de la investigación ordenó que continúe preso.

Según informaron fuentes judiciales a NA, el cadete que llevó el paquete explosivo el pasado 10 de agosto a la compañía española, no pudo reconocer a Mariano Fresco, de 30 años, como la persona que se lo dio.

A pesar de la rueda de reconocimiento negativa que se realizó este viernes, el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa, decidió que el detenido siga preso y se ordenaron nuevas pericias, debido a que el celular con el que se cree mandó el mensaje para pedir el servicio de mensajería le pertenece.

“El celular que se le atribuye es el que se usó el 7 de agosto para hacer el pedido a la mensajería. Hay elementos en la causa que demostrarían que el teléfono siguió activo y seguía en su poder”, contó una de las fuentes consultadas.

El presunto autor material del envío del sobre bomba quedó detenido el último miércoles junto a su pareja, pero luego la mujer fue liberada porque no había elementos para que permaneciera presa.

La detención se llevó a cabo en una vivienda de la localidad bonaerense de Claypole, luego que los investigadores contaran con el resultado del cruce de datos entre un teléfono celular con el cual se habría enviado el mensaje al motoquero que entregó el sobre bomba, y también luego del análisis de varios perfiles de la red social Facebook.

Para el juez Rafecas, Fresco sería quien requirió por vía telefónica los servicios de la mensajería ubicada en el primer piso de la avenida Pueyrredón 1357, y quien habría entregado el paquete para que lo llevaran a la oficina de Indra.

El motoquero que llevó el sobre, pasó a buscar el paquete por la puerta de un hotel en el barrio porteño de Constitución el 7 de agosto, y fue por eso que pudo hacer un identikit de la persona que se lo entregó.

El atentado dejó dos heridos leves: una recepcionista de 25 años, que sigue recibiendo asistencia psicológica, y el cadete de 38.

El delito por el que está siendo investigado el detenido está contemplado en el artículo 186 inciso 4° del Código Penal, que prevé penas de 3 a 15 años de prisión.