Metalúrgico en Sub 17 ganó el pasaje a Mar del Plata

RIO GRANDE.- En la única final de Básquetbol que restaba en estos Juegos Deportivos Evita 2017, Metalúrgico de esta ciudad derrotó a Club de Amigos de Ushuaia en Sub 17 masculino y de esta forma se sumó al resto de las categorías de Río Grande que estarán en las finales nacionales a desarrollarse en Mar del Plata.

El juego se desarrolló en el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV, tres horas más tarde de lo pautado por lo que sacó de concentración a los chicos quienes debieron cambiar radicalmente lo planeado por sus entrenadores.

Y desde el arranque fueron los chicos de la UOM quienes picaron 6 a 0 arriba con dobles de Francisco Schafer, Fernando Torres y el ala pivot Espinoza, pero la visita comenzó a jugar pelotas abajo ganando la espalda de la defensa local y entre Carlos Núñez y Matías Arias se pusieron en juego, y si bien nunca pudieron pasar al frente en el marcador, la primera etapa fue muy disputada hasta que un par de dobles de Rodrigo Cruz y del mencionado Chafer le dieron el primer cuarto por un apretado 16 a 13.

El segundo cuarto fue de lo mejor de los locales, ajustaron mejor ese sistema 3-2 de marcaje y salieron a presionar más arriba para no dejar jugar cómodo al rival y a partir de un gran juego colectivo sacaron una diferencia importante en el marcador donde nuevamente Rodrigo Cruz fue el destacado en el goleo con diez puntos, y siete de Enzo Gómez quien viniendo desde el banco tuvo una actuación fenomenal.

Y si la diferencia no fue mayor fue porque en cierto momento los chicos dirigidos en esta oportunidad por Pablo Márquez se fueron del partido a partir de un técnico que le sacaron a Julián Racosta, y porque enfrente estuvo Ignacio Gómez quien no tenía en sus planes perder el juego y con mucha garra debajo de las tablas se cargó el equipo al hombro y no permitió una diferencia aún mayor en su contra.

De todas maneras, la UOM se fue al descanso ganando por once, 37 a 26, y al arrancar el tercer cuarto, muchas veces el que marca el destino del juego, fue el de menor efectividad por parte de ambos, no jugaron para nada bien ninguno de los dos lados, incluso los cinco minutos final el chico Cruz vio el juego desde la banca, y pese a que en cierto momento Club de Amigos achicó la brecha para quedar a tan solo cinco puntos en el marcador gracias al goleo de Arias y Núñez, éste periodo finalizó igualado en dieciséis y nada varió al ingresar al cuarto final.

Los primeros instantes fueron parejos, fueron tanto a tanto, pero una vez que reingresó Racosta a quien el freezer le vino muy bien, ya que marcó ocho puntos casi consecutivos, más el regreso de Rodrigo Cruz y los tantos de Enzo Gómez, terminaron de desmoronar a un equipo combativo pero que no pudo seguirle el ritmo a su rival y con la moral por el piso ya no tuvieron el mismo goleo que en los cuartos anteriores.

De esta manera, Metalúrgico cerró una faena formidable, se quedó con las cuatro categorías del 5×5, ganando en U15 masculino y femenino, y también hizo doblete en U17.

En cuanto al 3×3, las chicas de Escuela Municipal se adueñaron de las dos categorías U14 y U16, mientras que en varones, los U14 de Club de Amigos de Ushuaia ganaron la final con mucha autoridad, y lo mismo aconteció con Los Fusionados de Río Grande quienes también viajarán a Mar del Plata.

Metalúrgico 75 – 55 Club de Amigos

Metalúrgico: 7. Fernando Torres (10), 9. Fidel Núñez (3), 10. Enzo Gómez (13), 11. Josué Lamas (0), 12. Francisco Chafer (10), 13. Julián Racosta (10), 14. Leo Espinoza (2) y 15. Rodrigo Cruz (27). E: Pablo Márquez.

Club de Amigos: 4. F. Rey (3), 6. Ignacio Gómez (16), 7. S. Santiago (3), 8. Matías Arias (15), 10. I. Britez (6), 11. M. Colque (0), 13. Pablo Gómez (0) y 14. Carlos Núñez (12). E: L. Rodríguez.

Jueces: Guillermo Bonifacini y Enzo Solís.

Cancha: Jorge Muriel de Chacra IV.

Parciales: 16-13; 21-13; 16-16 y 22-13.

Progresión: 16-13; 37-26; 53-42 y 75-55.

Incidencias: No se registraron.