Mendoza es tretracampeón

RIO GRANDE.- Mendoza consiguió por cuarta vez (las anteriores en 2013/14/16) el título en el nacional de selecciones de futsal -rama femenino-, cuya última edición concluyó el sábado, en Pinamar (Buenos Aires). En la final, derrotó a Tucumán (3-0), tras eliminar en cuartos de final a Río Grande (2-1, en suplementario, tras el 1-1 en los 40’ reglamentarios), y en semifinales a Paraná (5-0). Tercero fueron las entrerrianas, al batir por 5-2 a Viedma, que en la jornada anterior caían 2-0 con las tucumanas.

Río Grande, que fue el único equipo que le pudo anotar un gol a las campeonas, había sido 3º en la Zona C, con estos resultados: 4-0 vs. Comodoro Rivadavia (domingo); 3-3 vs. Paraná (lunes); 0-3 vs. Corrientes (martes); y 6-0 vs. Puerto Madryn (miércoles).

Mendoza

Z Rival Res.

A P.Truncado 10-0

A R.Gallegos 6-0

A Tucumán 6-0

A M.del Plata 8-0

Cf Río Grande 2-1

Sf Paraná 5-0

F Tucumán 3-0