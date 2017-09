Lazarte tiene nuevos abogados y presentaron otra apelación al procesamiento por el abuso a la menor

Dos de los más destacados penalistas locales tomaron la defensa de Johan Franco Lazarte, el hombre de 26 años detenido desde el 13 de mayo en que murieron sus hijos de 5 y 3 años en el incendio de su vivienda. La autopsia determinó que la nena de 3 años presentaba indicios de abuso, pero las pruebas de ADN no dieron resultado alguno, y ahora los nuevos abogados atacan la labor de la forense del Poder Judicial.

RIO GRANDE.- Los abogados Pedro Fernández y Francisco Giménez tomaron en conjunto la defensa de Johan Franco Lazarte, el joven padre de 26 años que fue responsabilizado del abuso sexual que habría sufrido su hija de 3 años, fallecida junto a su hermanito en un incendio accidental el pasado 13 de mayo.

Lazarte, además del abuso, está procesado por negligencia en haber dejado solos a ambos menores, ocasión durante la cual se produjo el siniestro con consecuencias fatales.

Pero la nueva defensa apunta a la carátula del abuso sexual, ya que el homicidio es tomado como accidental o negligente, y allí toma mayor relevancia el delito de naturaleza sexual por el dolo o intención.

En ese sentido la nueva defensa apunta directamente a la pericia forense que es lo único que ha quedado sosteniendo la existencia de un abuso sexual en la nena. “La pericia del Dr. Penacino descartó la pericia de abuso, al aseverar que no existía ADN en cuerpo y prendas de los dos nenitos que fallecieron, entendemos debe revocarse el procesamiento que ha sido confirmado por Cámara, por el delito de abuso”, señaló el Dr. Pedro Fernández.

En ese sentido ayer fue presentada la apelación ante el Juzgado de Instrucción 1, a cargo del Dr. Daniel Cesari Hernández; “esto va a dar un giro importante en la causa, en la que debe cambiarse la calificación legal”, sostuvo Fernández.

Respecto del recurso anterior que había presentado la defensa pública en representación de Lazarte, el abogado diferenció: “La defensa pública reeditó una excarcelación por considerar que no existía riesgo procesal, nosotros no estamos en eso, creemos que consecuencia de revocación el procesamiento por abuso, el cese de la prisión preventiva debe ser una consecuencia directa. Acá se está atacando directamente a la sentencia de procesamiento”, dijo yendo a la cuestión de fondo.

Finalmente respecto de la pericia forense que señaló la existencia de un abuso, “era el único elemento que había en ese sentido y ya no lo es, desafortunadamente hubo un error de diagnóstico médico, la Dra. Aparici incurrió en un error al determinar que había una determinada cantidad de espermatozoides al efectuar el hisopado en uno de los cuerpos, esto no fue así, lo ha dicho la pericia de la Corte y del Colegio de Farmacéuticos, y consideramos que esa hipótesis se contrarresta hoy con una certeza negativa de que ello no existió”, dijo el Dr. Pedro Fernández.

La defensa ahora aguarda la respuesta desde el juez de instrucción, previo traslado a las partes a fin de que emitan opinión alguna al respecto.