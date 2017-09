La felicidad de Franco tras conocer a Messi: “Un simple saludo le alegró la vida a mi hijo”

Detrás del video del niño riograndense que conoció a su ídolo tras el partido entre Argentina y Venezuela hay una historia de perseverancia. Franco se encuentra en Buenos Aires junto a sus padres realizando un tratamiento para poder caminar. “Cuando le dijimos vamos a ir a ver a Messi para que colabore con el tratamiento, era de esas promesas que uno no sabe si va a poder cumplir, y esto te demuestra lo que es la fuerza de voluntad”, contó su papá.

RÍO GRANDE.- El gesto del mejor jugador de fútbol del mundo le dio una gran alegría a Franco, el niño de Río Grande que logró sacarse una foto con él y otros jugadores, tras el partido de Argentina y Venezuela. Su padre, Francisco Ruiz, contó cómo fue que lograron el gesto de Lionel Messi que alegró la vida del pequeño de diez años.

“Nosotros le estamos haciendo un tratamiento a Franco, empezamos en el mes de julio, muchos lo conocen porque en noviembre pasado hizo la maratón de Malvinas en andador”, recordó Francisco.

Incluso la idea del tratamiento es ver que si el niño “se puede independizar del todo y para eso se le hizo una cirugía en julio donde le pusieron 56 clavos en las dos piernas”.

Así fue como el lunes, después de ocho semanas de haber sido operado, le tocaba que le saquen los clavos y yesos. “Lo que planteamos con la mamá era decirle, si vos colaborás y no llorás, vamos a la cancha y vemos de verlo a Messi”, contó Francisco si bien no tenían entradas, y ni siquiera conocían la cancha de River.

Sin embargo, después de que Franco colaboró había que cumplir la promesa. “Se portó de diez cuando le sacaron los clavos, preguntó qué hacemos, y bueno vamos a la cancha”, le respondió su padre.

¿Cómo lograron ingresar sin entradas y sin conocer a nadie? El destino les jugó bastante a favor. “Afuera del estadio llegamos a un señor con silla de ruedas también que suele hacer lo mismo, él nos dijo que nos quedemos con él que iba a hablar para que nos dejen pasar. Llegamos, estuvimos en la parte de discapacidad, miramos el partido y al final él mismo nos dice que los vestuarios estaban muy cerca y que vayamos que por ahí teníamos suerte”, relató Francisco.

“Estábamos atrás de la valla hablando con los empleados que estaban ahí y nos dicen, si les pegan el grito van a venir”, agregó.

Pasó media hora hasta que los jugadores empezaron a salir. Así pasó Biglia que le firmó la camiseta, Romero, Icardi, Messi, Mascherano y Dybala.

“Fue un momento un muy lindo y emocionante, esa noche Franco estuvo casi hasta las cinco de la mañana sin dormir mirando el video todo el tiempo, la verdad fue increíble”, afirmó su papá.

“Mucha gente criticó y lo quiero aclarar que le decíamos a Mascherano y a Messi el tema de la silla de ruedas, muchos comentarios decían que queríamos dar lástima con el nene, y está bueno decirlo porque Franco está en silla de ruedas, y atrás de la valla y de tres tipos de seguridad, no se lo ve y el tampoco veía a los jugadores. El hecho de decir que estaba en silla de ruedas era para que se puedan acercar, ver el tema de una foto, y que Franco los pueda apreciar de cerca”, quiso aclarar.

Para Francisco, una promesa que ni el mismo sabía que podría cumplir se convirtió en realidad. “Cuando le dijimos vamos a ir a ver a Messi para que colabore con el tratamiento, era de esas promesas que uno no sabe si va a poder cumplir, y esto te demuestra lo que es la fuerza de voluntad”, afirmó.

La familia recibió una gran alegría, pese a que no atraviesa uno de sus mejores momentos. “Quizás no estamos en la mejor situación junto con la mamá, estamos sin trabajo los dos, nos queda todavía un mes más acá. Y estas pequeñas cosas son las que uno se pone a pensar y dice, no necesito plata para que mi nene lo conozca a Messi, con un poco de voluntad podés conseguir muchas cosas”, dijo emocionado”.

Y agregó que “simplemente un saludo le alegró la vida a mi hijo, los dos nos dormimos muy tarde ese día mirando el video una y otra vez”.

El lunes Franco comienza un tratamiento de kinesiología intensiva. “Son tres horas por día que tiene de sesión hasta fin de mes, y la idea es que ahora se empiece a parar solo sin ningún tipo de ayuda, que empiece a mantener el equilibrio. Una vez que consigamos eso vamos a trabajar con el tema de la marcha, que empiece a dar paso a paso”, cerró.