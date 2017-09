Escuela Argentina y Progreso van por el Apertura 2017

RIO GRANDE.- Esta noche habrá una doble jornada de lujo de Futsal AFA en el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV, desde las 20:00 se jugará la semifinal de la Copa Ciudad de Río Grande entre Parque Futsal y Victoria, mientras que desde las 22:00 se disputará la Gran Final del Torneo Apertura de Primera B entre Escuela Argentina y Progreso.

Los primeros en salir a jugar serán los equipos que quieren llegar a la Final de la Copa Ciudad de Río Grande donde ya aguarda Claro FC, el conjunto de la C que ha sido la sensación del certamen independientemente de cómo le vaya en el match decisivo, y cara a cara estarán Parque Futsal, el campeón defensor de éste torneo, y Victoria, otra de las grandes apariciones del campeonato que siendo un conjunto de la B, bajó varios pesos pesados como por ejemplo a Defensores Futsal, el único cotejo que ha perdido hasta el momento el conjunto de Pablo Cobián.

Parque parte como favorito, no solo por ser el equipo que ostenta el título -cuando lo obtuvo militaba en Primera B-, sino que desde que está en la máxima divisional ha mostrado muy buen nivel en varios cotejos y tiene jugadores de importancia, aunque esta noche no podrá contar con su capitán, Federico Madarieta, al ser expulsado por segunda vez en esta competición, no pueden pagar para habilitarlo, cosa que sí sucederá con Sergio Vázquez y Néstor Videla. El resto del plantel de Julio Madarieta está apto para jugar.

Victoria por su parte deberá borrar cuanto antes su caída en la final de los Playoffs del domingo pasado que le imposibilitó llegar a la final del Apertura de la B, también deberá recuperar jugadores lesionados y golpeados, pero se estima que toda su base titular estará presente a excepción del arquero Patricio Igor quien terminó muy mal y si no llega lo hará Kelo Salamanca; luego tanto Nazareno Dávoli, Jorge Ulloa, el goleador Aaron Camino y el pivot Braian Cárcamo serán de la partida.

Se busca Campeón

Desde las 22:00 se jugará el cotejo más importante de la noche en el Muriel, frente a frente estarán los dos mejores elencos de la Primera B definiendo el título del Apertura; por un lado estará Escuela Argentina, ganador de la primera fase, y del otro Progreso, ganador de la segunda. EL cotejo será único, es decir que luego de los 40 minutos reglamentarios habrá un campeón, y si el juego concluye igualado, el Campeón saldrá de los seis metros, sí, desde el punto penal.

Escuela Argentina al ser el mejor de la primera fase, evitó jugar los duros mano a mano que debió sortear su oponente, y ha descansado muchísimo si se tiene en cuenta que en la última fecha ellos la tuvieron libre, por lo que su último juego ha sido el domingo 6 de agosto y jugará un mes después, ¿ventaja o desventaja?

Su as de espadas es el arquero Francisco Chávez, el actual guardameta de la Selección de Río Grande, mientras que mezcla experiencia en jugadores como Damián Cárdenas, Luis Maita y Emiliano Marcovechio, y juventud con jugadores importantes como Danilo Maldonado, Mauro Rain, Facundo González y Fernando Lescano entre otros.

Progreso por su parte también conjuga experiencia con juventud, la zona defensiva con Miguel Pérez bajo los tres palos, dos cierres de muchas batallas como Pepo Paredes y Ramiro Paredes, ahora la llegada de Héctor Godoy más Juan Ruiz que viene haciendo un gran cierre de torneo, más los pibes que se las traen, como Franco Toledo, Nico Ruiz y Matías Godoy entre otros, jugadores de alto calibre que hacen presagiar una gran final de campeonato.

Primera B – Goleadores

Aaron Camino Victoria 49

Cristian Pizarro Los Troncos 22

Nazareno Dávoli Victoria 19

Lucio Bahamonde Barcelona RG 18

Arturo Miranda Intevu FC 18

Jorge Ulloa Victoria 18

Braian Cárcamo Victoria 16

Danilo Maldonado Escuela Argentina 16

Alberto Romero San Isidro 16

Alejandro Brítez Chacra XIII 14

Facundo González Escuela Argentina 14

Esteban Oyarzo Chacra XIII 14

Nicolás Ruiz Progreso 13

Juan Barreto Los Troncos 12

Damián Cárdenas Escuela Argentina 12

Rodrigo Guinio Intevu FC 12

Rafael Juárez Nueva Roma 12

Cristian Ortiz Inter Río Grande 12

Javier Aguila Talleres Futsal 11

Matías Burgio Nueva Roma 11

Lucas Coronel Ritual FC 11

Jonathan Delgado Ritual FC 11

Walter Gómez Los Troncos 11

Jesús Ojeda Rotación 11

Maximiliano Soto Barcelona RG 11

Franco Toledo Progreso 11

Melvin Ventura Nueva Roma 11

TORNEO FEDERAL B D FUTBOL

Victoria recibe a Los Cuervos el sábado,

Camioneros juega el domingo con Boxing

RIO GRANDE.- Nuevamente los dos elencos de esta ciudad deben hacer de local en una misma fecha de por la Zona A Patagónica del Torneo Federal B de Fútbol, y por tal motivo el Consejo Federal ya avaló el pedido de la Liga Oficial de Río Grande para que Victoria juegue el sábado y Camioneros lo haga el domingo, siempre en la cancha Municipal del barrio AGP.

El sábado habrá choque de azulgranas, dado que Victoria recibirá a Los Cuervos del Fin del Mundo de Ushuaia, match que comenzará a las 15:00 y que será la revancha del juego que se disputó en la primera ronda en Ushuaia donde los locales ganaron 2 a 1 con el tiro del final.

El domingo por su parte, también desde las 15:00, Camioneros recibirá la visita del líder del grupo, Boxing Club de Río Gallegos en lo que será choque de Verdes. Los de Santa Cruz se impusieron en su cancha 3 a 0 en la ronda anterior y habrá que ver qué equipo presenta Pedro Velázquez para sorprender al de Luis Blanco.