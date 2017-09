El domingo culmina la segunda ronda de la Zona A Patagónica

RIO GRANDE.- Este domingo, tanto en esta ciudad como en Río Gallegos, culminará la segunda ronda de la Zona A Patagónica del Torneo Federal B de Fútbol donde Camioneros recibirá a Independiente de Puerto San Julián, y Boxing Club hará lo propio con Los Cuervos del Fin del Mundo de Ushuaia.

Justamente los ushuaienses tienen una misión muy complicada en su visita a la capital santacruceña; tienen por delante al líder e invicto del grupo, equipo que además en su casa jamás dejó de ganar y que se ha cortado en solitario en lo más alto de la tabla de posiciones, dejando a los tres conjuntos fueguinos peleando por el segundo lugar de la clasificación.

Justamente los tres equipos isleños llegan a esta fecha compartiendo la misma posición, los tres con diez unidades, aunque el peor perjudicado será Victoria de Río Grande quien tiene fecha libre.

El Azulgrana capitalino sabe que ante Boxing se juega mucho, ya que sabe que Camioneros tiene en teoría el partido más accesible y podría quedar solo en la segunda colocación, aunque de conseguir una igualdad en Río Gallegos no tomarían para mal ese resultado.

El Verde riograndense, por su parte, llega entonado a éste juego tras ganar una verdadera final el fin de semana pasado en la ciudad de Ushuaia al derrotar a Los Cuervos por 2 a 1, y esta vez en su casa y ante Independiente que es el rival más accesible del grupo, intentará sacar una buena ventaja no solo en la tabla de posiciones, sino también acomodarse en la diferencia de tantos, junto antes de iniciar la ronda final donde comienza jugando el clásico local frente a Victoria.

De ganar Camioneros y que no lo haga el conjunto de Ushuaia, quedarán como único escolta del Boxing Club, cuando el arranque del conjunto de Pedro Abel Velázquez no había sido el mejor y no era ni una sombra de aquel que el año pasado ganó la primera ronda del Federal B y en definitiva quedó tercero sobre seis elencos.

Pero el fin de semana pasado en Ushuaia apareció su mejor versión, volvieron varios de los jugadores históricos al primer equipo, dejó de lado por ahora la juventud y apostó a la experiencia y estos mostraron su mejor versión.

Como antecedente para el juego del domingo, hay que decir que Camioneros derrotó a Independiente en San Julián por 2 a 1 jugando aquella vez sí con muchos chicos, y que el Boxing Club no hace mucho, venció como visitante a Los Cuervos del Fin del Mundo por 2 a 1 cotejo que se jugó de noche y bajo una nevada intensa que complicó el normal desarrollo del cotejo.

Victoria, que tendrá fecha libre y que apunta todos sus cañones al importante juego que tendrá por la undécima fecha, primera de la tercera ronda, ha marcado un lindo récord el domingo pasado más allá que perdieron dos puntos de oro, que fue el debut del chico Federico Pacheco de tan solo 16 años de edad; nunca antes un jugador tan joven disputó esta clase de torneo.

Este chico el año pasado fue seleccionado por Boca Juniors para sus inferiores pero luego sufrió una importante rotura ligamentaria jugando el certamen doméstico que le demandó más de siete meses de recuperación y el entrenador Pedro Javier Miguez confía mucho en él y le dio sus primeros minutos en Puerto San Julián.

Posiciones – Zona A Patagónica

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1º Boxing Club 19 7 6 1 0 23 2

2º Victoria 10 8 2 4 2 10 8

3º Los Cuervos FdM 10 7 3 1 3 9 8

4º Camioneros 10 7 3 1 3 6 8

5º Independiente 1 7 0 1 6 3 25

Décima Fecha – Domingo 24 de septiembre

Deportivo Camioneros vs. Independiente PSJ

Boxing Club de Río Gallegos vs. Los Cuervos FdM

Libre: Deportivo Victoria de Río Grande.

Goleadores – Zona A Patagónica

Sebastián Díaz Boxing Club 8

Mauro Fuentealba Boxing Club 4

Federico Gómez Boxing Club 4

Franco Llamas Los Cuervos FdM 3

Agustín Oberti Los Cuervos FdM 3

Martín Torrez Victoria 3

Oscar Cisneros Boxing Club 2

César Escobar Victoria 2

Jorge Olguín Boxing Club 2

Darío Rosa Victoria 2

Jonathan Salazar Camioneros 2

La Programación

Camioneros vs. Independiente de PSJ

Día: Domingo 24/09. Hora: 15:00. Estadio: Municipal (Barrio AGP).

Arbitro: Darío Alderete de Ushuaia. Asistentes: Walter Nelly y Pablo Martín Ruiz, ambos de Ushuaia.

Boxing Club vs. Los Cuervos del Fin del Mundo

Día: Domingo 24/09. Hora: 15:30. Estadio: Boxing Club.

Arbitro: Claudio Daniel Manqui de Piedra Buena. Asistentes: Fabio Vanderley Kiona y Diego Eduardo Tolaba, ambos de Piedra Buena.

Libre: Victoria de Río Grande.