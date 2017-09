Denuncian a sujeto que cobraba por realizar trámites consulares a bolivianos

USHUAIA.- El Consulado de Bolivia en Comodoro Rivadavia, que tiene jurisdicción sobre Tierra del Fuego, denunció a un sujeto que realizaba trámites consulares en Ushuaia cobrando dinero indebidamente. “Este hombre ha hecho quedar mal al consulado y a nuestro Estado de Bolivia”, expresó Daniel Gil.

La situación se descubrió este año y fue denunciado por representantes del Consulado de Bolivia en Comodoro Rivadavia, que tiene a cargo la jurisdicción sobre Tierra del Fuego. Aseguran que un hombre que realizaba trámites consulares como intermediario, realizó decenas de cobros indebidos, estafando a bolivianos residentes en Ushuaia.

“Nosotros tenemos el consulado de Bolivia en Comodoro Rivadavia hace dos años, con todo el trabajo consular que estamos realizando en 2016 y parte de 2017, nos costó mucho llegar hasta Ushuaia, por la lejanía y por la jurisdicción nos corresponde Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”, explicó Daniel Gil.

En este orden explicó que “lamentablemente hay compatriotas que utilizando el nombre del consulado hacían cobros ilícitos, lógicamente nuestro derecho es representar y proteger todos los intereses de los bolivianos, dándoles una máxima atención”.

Gil remarcó que “por eso debemos denunciar a ese compañero que es boliviano, de nombre René Fernández, indicarles que no vayan con él, que no nos representa, y que los trámites lo realicen directamente con el consulado de Bolivia en Comodoro Rivadavia”.

El funcionario afirmó que “este señor hizo muchos trámites para el consulado, prácticamente nos mandaba la información, pero nosotros no sabíamos los cobros que realizaba. Hay trámites que son gratuitos y trámites que tienen un arancel consular, los cuales los determinan las autoridades bolivianas pero se realizan a través de depósitos bancarios y no personales, ni ningún tipo de intermediario que perciba dinero en efectivo”.

“Lamentablemente nos enteramos por los mismos compatriotas que me contaron que estaban cobrando tanto por un certificado que no vale ni la mitad. Ahí decidí tomar cartas en el asunto y realizar la denuncia pública”, agregó.

Gil sostuvo que “además de todo este hombre ha hecho quedar mal al consulado y a nuestro Estado de Bolivia, a los funcionarios que trabajamos en Comodoro Rivadavia para brindar toda la atención, no es justo que se aprovechen de esa circunstancia”.

Y expresó que “nuestros compatriotas siempre están en un estado de vulnerabilidad y que entre nosotros mismos tengamos este tipo de dificultades no corresponde”.

Finalmente informó que para comunicarse con el Consulado para iniciar cualquier tipo de trámites deben comunicarse al Tel: 4460021. “Allí se les va a atender directamente, también recibimos la correspondencia”, cerró.

Queremos que los compatriotas se enteren que este señor Fernández ya no nos representa y que no le lleven ningún documento, porque nos hemos enterado que ha estado haciendo cobros muy grandes, no presentaba aranceles consulares y nos podía presentar problemas.

Yo fui personalmente a Ushuaia, hablé con los compatriotas, tengo notas firmadas por ellos, y lamentablemente la denuncia ya es pública.

Además la denuncia será realizada en la justicia. No podemos dejar pasar así desapercibida esta situación y vamos a tomar todas las medidas correspondientes.