Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo de VIH

USHUAIA.- El Ministerio de Salud destacó el rol de los Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo (CePAT) como espacios de escucha y contención y facilitadores del acceso al test rápido de VIH. Los mismos funcionan en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande en diferentes lugares y espacios.

La licenciada Silvia González valoró que “lo interesante de estos espacios es que se puede generar una especie de charla”, y comentó que “si la persona tiene ganas de preguntar y sacarse dudas, muchas veces surgen cuestiones muy profundas y arraigadas”.

La profesional expresó que “información hay por todas partes, pero pareciera que no es suficiente porque la cuestión del VIH está muy vinculada a la sexualidad y la intimidad”, y consideró que “de estas cuestiones íntimas y que tienen que ver con el afecto, el amor y la confianza; a veces cuesta hablar”, y destacó que los CePAT “son espacios para preguntar y darse cuenta que uno puede ser escuchado”.

En relación al test rápido, González detalló que “se saca una sola gota de sangre del dedo de la mano y en media hora tenemos el resultado. No hace falta ir en ayunas, con no comer nada muy graso un rato antes es suficiente”.

“A partir de los 14 años los chicos ya pueden ir voluntariamente a hacerse el testeo”, explicó, y puntualizó que “es gratuito, confidencial y voluntario. Nadie puede ser obligado a ir a hacerse el test”.

La licenciada enfatizó que el diagnóstico temprano “posibilita empezar cuanto antes el tratamiento antirretroviral, que es muy efectivo”, y consideró que realizarse el test “es una posición responsable en relación a la propia salud”.

Consultada acerca de cómo se trasmite el VIH en Tierra del Fuego, la profesional dijo que “casi el 100% es por relaciones sexuales sin preservativo”, y destacó que “el método de barrera (preservativo), no sólo previene el VIH sino todas las infecciones de transmisión sexual, hepatitis, sífilis y también embarazos no deseados”, y evaluó que “es el que mejor funciona. Hasta ahora no se pudo pensar en otro método que cubra tanto espectro”.