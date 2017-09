Campolter venció al local Metalúrgico en la final del Gran Prix masculino

RIO GRANDE.- El equipo ushuaiense de Campolter se alzó con el primer puesto -en forma invicta- del Gran Prix para la categoría varones mayores, que organizó el Club Metalúrgico, y fiscalizó la Federación de Voleibol Fueguino. En la final, los capitalinos repitieron el 3-1 que le asestaron a los dueños de casa en su debut, en la noche del sábado.

Mientras que por el tercer puesto, el Sub 20 de Metalúrgico venció por idéntico marcador al conjunto de la Asociación del Empleado Público (AEP), de Ushuaia, al que en el primer turno del domingo había vencido recién en un

extendido tie break (16-14), tras el 0-2 que levantaron los visitantes.

Para fin de mes recién se retomará la actividad en esta categoría, que a nivel federativo solamente había tenido un solo partido este año, el lunes 5 de junio, cuando en el Polideportivo Municipal Carlos Margalot, Universitario derrotó por 3-1 a Metalúrgico. Del viernes 29 al domingo 1 de octubre habrá un torneo en Ushuaia, con invitados de fuera de la provincia, y el auspicio de la Secretaría de Deportes de Gobierno.

Asimismo, el próximo fin de semana Centro Deportivo Municipal organizará un torneo femenino, en mayores, Sub 18 y Sub 16, con equipo fueguinos y de Santa Cruz.

El sábado

Con un par de anotaciones de Kimmich, el Sub 20 de Metalúrgico se adelantó 6-2 sobre los mayores del barrio Mutual, que después los alcanzó en 7, y en dos rotactiones se escapó por diez (19-9), primero con los ataques de Alejandro Vouillez por el centro, luego con los remates de Ezequiel Wenten por la punta, más tres saques de Ezequiel Avilés. En el segundo set quien desniveló fue Avilés, con cuatro positivos, mientras que en el de cierre el destacado fue Leonardo Misere, con 7 tantos, todos por ataque.

Avilés fue quien más anotó (12), aunque Voulliez fue el más efectivo con 11 puntos y apenas 2 errores.

Luego, los metalúrgicos le sacaron el primer parcial a Campolter, que después se adjudicó los tres siguientes.

El domingo

AEP hizo su presentación con el mencionado 2-3 sobre los juveniles riograndenses, y en segundo término poco pudieron hacer frente a los policiales. Ya por la tercera y última fecha, Campolter y Metalúrgico confirmaron su favoritismo, barriendo a Metalúrgico Sub 20 y a AEP, respectivamente.

Los dos últimos cotejaron por la tercera plaza, con la victoria por 3-1 para los dueños de casa.

La final

Campolter se puso 2-0, sucediéndose más tarde los empates. Con sendos bloqueos a Visñuk (de parte de Avilés y Vouillez), Metalúrgico se escapó (19-15), pero falló cuando no debía. El sexto punto de Jonatan Coronel, un ace de Federico Aranda y una tapa de Visñuk le dieron el 1-0 a la visita (25-22).

Los pardos volvieron a adelantarse (12-8), gracias -fundamentalmente- a los yerros de los de la UOM, que tras empatar en 15, y en base a sus ataques (17, 7 de ellos anotados por Misere), y a muchas pelotas vendidas, se llevó el parcial (25-23).

Un bloqueo de Aranda le dio impulso a los de la capital (4-0), que fueron alcanzados en siete. Subió la efectividad de los puntas (Coronel y Aranda), Visñuk se lució por el centro (6), y el armador Carlos Pombo aportó un par, para el amplio 25-18.

A partir de los cinco positivos de David Bo y de Coronel, los de Ushuaia dominaron en el cuarto capítulo, con una ventaja de tres (5-2) que se incrementó a cuarto (15-11). Sin embargo, cuatro ataques de Avilés determinaron el 22-21 para los verdes, que merced a un toque de Chralcán Méndez y a un bloqueo de Vouillez estuvieron a uno (24-22) de ir al tie beak.

Aranda, Coronel (2) y un toque de red le abrieron la victoria a Campolter (26-24).

Metalúrgico 3 – 0 Metalúrgico Sub 20

Nº/Jugador A S B T R Nº/Jugador A S B T R

12.M.Núñez 2 2 0 4 -1 5.T.Inostroza 0 0 0 0 -4

8.E.Avilés 8 0 4 12 +6 9.E.Rodríguez 0 0 0 0 -2

4.L.Misere 10 0 0 10 +5 3.M.Kimmich 2 0 1 3 0

7.A.Vouillez 6 3 2 11 +9 1.G.Alvarez 0 0 0 0 -2

1.E.Wenten (c) 6 1 0 7 +4 10.B.Cárdenas (c) 1 1 1 3 -4

2.G.Barrios 0 2 0 2 +1 2.P.Quiroz 0 0 0 0 -5

E: E.Wenten 32 8 6 46 +24 E: Ch.Méndez 5 1 2 8 -29

Líberos: 13.D.Vázquez (1/-4) y 19.N.Ordás (-1) (Sub 20). También jugaron: 8.I.Pérez (-2), 11.E,López (1/-2), 7.S.Nieva (-1), 6.A.Quiroz (-1) y 4.A.Ackerman (-1) (Sub 20). Parciales: 1º set: Metalúrgico 25-13 (2-4/8-7/12-8/16-8/20-9), en 18’. 2º set: Metalúrgico 25-8 (4-1/8-2/12-5/16-5/20-5), en 15’. 3º set: Metalúrgico 25-9 (4-0/8-2/12-6/16-7/20-7), en 13’. Puntos: por errores del contrario: Metalúrgico 29, Sub 20 22; total: Metalúrgico 75, Sub 20 30. Duración: 54m. Ataque (zonas 2/3/4/zaguero): Metalúrgico 32 (8/10/13/1), Sub 20 5 (0/1/3/1). Arbitros: Adriana Ghiani (1º)/Lorena Reynoso (2º). Gimnasio: Héroes de Malvinas (Colegio Haspen) (sábado 2). Partido Nº: 1. Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total) y R (positivos – negativos).

Metalúrgico 1 – 3 Campolter

Nº/Jugador A S B T R Nº/Jugador A S B T R

2.Ch.Méndez (c) 4 0 0 4 0 6.C.Pombo 2 1 0 3 0

5.E.Wenten 4 0 1 5 0 7.J.González 2 0 0 2 -1

8.E.Avilés 11 1 2 14 +11 10.D.Visñuk 10 1 1 12

10.A.Vouillez 6 0 3 9 +3 5.David Bo 8 0 1 9 +2

4.L.Misere 18 0 3 21 +3 1.F.Aranda 11 1 1 13 +5

12.M.Núñez 3 0 0 3 -3 11.J.Coronel (c) 19 1 0 20 +5

E: Ch.Méndez 46 1 9 56 +14 E: C.Pombo 52 4 3 59 +17

Líberos: 1.G.Barrios (M); 13.G.Barrio (C). Parciales: 1º set: Campolter 25-22 (4-3/8-6/12-11/14-16/18-20), en 20’. 2º set: Metalúrgico 25-23 (4-2/7-8/8-12/16-15/20-19), en 20’. 3º set: Campolter 25-18 (4-0/7-8/12-11/16-13/20-14), en 21’. 4º set: Campolter 26-24 (4-2/8-5/12-9/16-14/20-18/22-24), en 22’. Puntos: por errores del contrario: Metalúrgico 33, Campolter 40; total: Metalúrgico 89, Campolter 99. Duración: 1h35m. Ataque (zonas 2/3/4/zaguero): Metalúrgico 46 (11/17/15/3), Campolter 52 (13/16/22/1). Arbitros: Edgarzo Zayas (1º)/Lorena Reynoso (2º). Gimnasio: Héroes de Malvinas (Colegio Haspen) (domingo 3). Partido Nº: 8 (final). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total) y R (positivos – negativos).

Gran Prix (varones mayores)

Sábado 2: Metalúrgico-Metalúrgico Sub 20 3-0 (25-13/25-8/25-9); Metalúrgico-Campolter 1-3 (25-21/22-25/15-25/20-25). Domingo 3: AEP-Metalúrgico Sub 20 2-3 (24-26/27-29/25-16/26-24/14-16); Campolter-AEP 3-0 (25-6/25-13/25-13); Metalúrgico Sub 20-Campolter 0-3 (16-25/11-25/12-25); AEP-Metalúrgico 0-3 (14-25/13-25/14-25); 3º puesto (3º vs. 4º): Metalúrgico Sub 20-AEP 3-1 (25-22/25-20/13-25/25-22). Final (1º vs. 2º): Campolter-Metalúrgico 3-1 (25-22/23-25/25-18/26-24).

Posiciones

P/Equipo Pt. G/P Sets

1.Campolter 8 4/0 12/2

2.Metalúrgico 6 2/2 8/6

3.Meta.Sub 20 6 2/2 6/9

4.AEP 4 0/4 3/12