Arcando encabezó agasajo por el Día del Inmigrante

RIO GRANDE.- El vicegobernador Juan Carlos Arcando encabezó ayer el agasajo en conmemoración al Día Nacional del Inmigrante, del cual participaron integrantes del cuerpo consular con presencia en la Provincia de más de 15 países y asociaciones de residentes y ciudadanos de distintas nacionalidades que viven en Tierra del Fuego.

El evento fue organizado por la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, ambas dependientes del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Al respecto, el Vicegobernador Arcando expresó que “todas las comunidades tienen las puertas abiertas de nuestro Gobierno para todo lo que podamos colaborarles como lo venimos haciendo” y agregó que “siempre me van a encontrar colaborando, y si con alguna colectividad no hemos podido estar acompañándolos, es simplemente porque aún no hemos entrado en contacto”.

“Le deseo lo mejor a cada miembro de las comunidades inmigrantes, tanto como le deseo a los propios fueguinos, esperamos tener la oportunidad de compartir estos festejos a la diversidad que se van a estar realizando en estos días y compartir un buen momento junto a ellos” concluyó el funcionario.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Internacionales Cecilia Fiocchi, remarcó que “hoy, si tenemos en cuenta el contexto global y algunos lugares en especial, con una perspectiva muy retrógrada respecto a la mirada hacia el otro, debemos rechazar enfáticamente la intolerancia y la discriminación. En contrapartida a esto, estamos comprometidos en promover valores como la tolerancia, el respeto y celebrar la diversidad”.

Fiocchi explicó que “este evento se fundamenta en el reconocimiento a las colectividades que habitan nuestra provincia, destacando el aporte que realizan a la conformación de nuestra identidad como fueguinos” a la vez que recordó que “nuestra región cumplió fielmente recibiendo familias de todos los rincones del planeta que eligieron este lugar para vivir y por eso tenemos la suerte de contar con multiplicidad de visiones, valores y culturas en el Fin del Mundo”.

El Día del Inmigrante se celebra en nuestro país el 4 de septiembre de cada año desde 1949, donde el entonces presidente Juan Domingo Perón, decretó esa fecha en conmemoración de la firma del decreto de fomento de la inmigración por el Primer Triunvirato, estableciendo protección para todos los hombres del mundo y sus familias que querían fijar su domicilio en nuestro territorio; principio que quedó reflejado luego en el Preámbulo de la Constitución Argentina y en su artículo 25 de la misma.