9 años sin Sofía: “Necesitamos que la nueva foto de Sofía esté en cada rincón del país”

A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de Sofía Herrera, su madre, María Elena Delgado, señaló que tienen puestas todas sus esperanzas en la nueva actualización del rostro de la niña. El próximo jueves 28 de septiembre se realizará una nueva marcha en San Martín y Belgrano.

RÍO GRANDE.- María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera, se refirió al avance de la investigación por la desaparición de la niña hace 9 años y confirmó que se encuentran organizando una nueva marcha a realizarse el próximo jueves en San Martín y Belgrano.

Justamente, el jueves 28 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la desaparición, a pocas semanas de conocerse la actualización de rostro de la pequeña.

“Nunca quisiera llegar a esta fecha de nuevo pero ya se van a cumplir nueve años que no tenemos a Sofía, no puedo creer cómo el tiempo pasa”, dijo.

Además señaló que “nosotros la tenemos presente todos los días, buscamos, estamos pensando qué se puede hacer”.

“La nueva actualización ojalá que ayude a que alguien la reconozca en algún lado, que vea una nena parecida y que llame y se trate realmente de Sofi”, agregó.

Delgado confirmó que en los últimos meses se trabajó en nuevas pistas. “Hubo datos y se dio algún movimiento en la causa a partir de la foto, pero no más de eso. Se trabajó en un dato del Chaco donde había una nena que se parecía y que había sido adoptada de chiquita, y cuando fueron a buscarla resulta que la mujer desaparece con la nena y eso dio más curiosidad a los investigadores; pero cuando las encontraron no se trataba de Sofi porque no coincidían las huellas”.

Para la madre de la pequeña “es increíble lo que hace la actualización del rostro, yo podría haberme cruzado con mi hija en la calle y no reconocerla, fue mucho el cambio, pero la persona que lo hace es especialista y nosotros confiamos y ponemos toda la esperanza en esta nueva actualización”.

Asimismo manifestó que “le agradezco a la gente por estar atenta, le agradezco a cada persona que me escribe y le expreso las gracias por estar atentos y por cada dato que nos dan. La gente está atenta, en cualquier lugar de la Argentina, en cualquier provincia nombran el caso Sofía y la gente recuerda de nuevo, vuelve a preguntar qué pasó con Sofía”.

Por otro lado expresó que “queremos que en cada escuela del país haya un afiche de Sofi, en cada Registro Civil, es muy importante porque mucha gente pasa por ahí, todos los chicos de edad escolar asisten a la escuela”. “Esperamos que en cualquier momento alguien que sepa algo hable”, agregó.

Finalmente señaló que mantuvo contacto con autoridades nacionales. “Tuve contacto con gente de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri, además me llamó su secretario privado diciéndome que estaban a disposición de lo que necesite. El contacto está, lo único que quiero es que la foto de Sofi siga circulando para que alguien la reconozca en algún lugar”.

“La hipótesis más firme hoy es que a Sofi se la llevaron de ese lugar (el camping John Goodall) y por eso hay que seguir buscándola”, cerró.