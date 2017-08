Vuelta a clases con paro docente: “La situación es realmente crítica”, dijo Andino

“El acatamiento es elevado en todas las escuelas”, afirmó ayer la dirigente de SUTEF, Verónica Andino, durante la manifestación frente a la delegación del Ministerio de Trabajo en Río Grande. Exigen la reapertura de la discusión salarial y de la mesa paritaria. “Este es el inicio de un plan de lucha”, afirmaron.

RÍO GRANDE.- Ayer arrancaron las clases tras el receso invernal, aunque no para todos los chicos. SUTEF convocó a un paro por 24 horas con una movilización este mediodía al Ministerio de Trabajo en Río Grande en rechazo al “insuficiente” incremento salarial de 14% otorgado por decreto de la Gobernadora.

“El acatamiento es muy importante, hay escuelas que están cerradas y otras donde el porcentaje es elevado, la realidad es que la plata no nos alcanza, tenemos docentes que no llegan a cobrar a fin de mes 16 mil pesos, hoy un docente recién iniciado no llega a esa cifra, cuando a inicios de año los paritarios decían que iba a cobrar 44 mil pesos y a esos paritarios no los vimos más”, afirmó la titular de SUTEF Río Grande, Verónica Andino, en la puerta de la delegación del Ministerio de Trabajo de Río Grande.

La dirigente remarcó que “el decreto de aumento no alcanzó para nada, la situación es realmente crítica, no solo por la depreciación que ha tenido todo el salario en el marco de la inflación, sino además por la cantidad de caída de cargos y horas”.

Indicó que “hay muchísimos compañeros que tienen un solo cargo, no es que la mayoría tiene dos cargos, además de lo que significa trabajar más de 10 horas, con un salario que no llega a 20 mil me podrá decir alguien del Ministerio de Educación cómo esa persona hace para llegar a fin de mes cuando no tiene garantizado lo mínimo”.

Y sostuvo que “estamos pidiendo la misma oportunidad que tuvo otro sector, porque seamos honestos, hace un mes el sector de salud que nos alegramos que haya tenido la posibilidad de discutir, nosotros mínimamente queremos lo mismo, la posibilidad de sentarnos a discutir y después dependerá de los números o cómo se lleva adelante”.

“Lo que es cierto es que la plata no alcanza para nadie y que la prueba está en la presencia en la calle pero también en el miedo y la comunicación que tiene muchos compañeros que nos dicen que les han descontado todo. Hay gente que está sufriendo descuentos por medidas del año pasado”, añadió.

Otro de los dirigentes expresó que el día 8 de agosto un nuevo Congreso de Delegados analizará la continuidad de las medidas: “Este es el inicio de un plan de lucha para lo que va de este año y lograr la apertura de la mesa salarial y paritaria”.