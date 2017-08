Victoria y Progreso están obligados a ganar o ganar

RIO GRANDE.- Esta noche culmina la primera fase del Torneo Apertura de Futsal AFA en Primera B, y el partido que se roba toda la atención es el que protagonizarán los elencos de Victoria y Progreso desde las 21:30 en el gimnasio municipal de la Margen Sur ante una gran cantidad de público que siempre sigue a estas dos instituciones.

El Azulgrana necesita ganar o ganar para adjudicarse la primera fase del campeonato y de esta manera clasificar directamente a la final del certamen, evitando jugar los Playoffs, pero cualquier otro resultado clasificará como finalista a Escuela Argentina de Fútbol, que hoy antes que se juegue este match, es el líder de la competición.

El Rojo por su parte está necesitado del triunfo para tener chances de llegar entre los mejores cinco equipos del campeonato, aunque ganando no le garantizaría ingresar, ya que Inter Río Grande está con el mismo puntaje y a dos goles de diferencia y juega ante Barcelona, a quien debe ganar como mínimo por cuatro goles para luego meterle presión a Progreso que cierra la fase ante Victoria.

Intevu FC ya está sin chances de llegar a la punta pero sí garantizó su presencia entre los cinco mejores del campeonato y va a luchar por el título; mientras que Ritual FC, que juega ante un necesitado Nueva Roma, puede aspirar a igualar a Escuela Argentina en cantidad de puntos, siempre y cuando pierda Victoria, pero no desplazaría a los colegiales quienes tienen una diferencia de 46 goles con relación a Ritual, imposible de dar vuelta.

Nueva Roma tiene una chance de estar entre los mejores cinco equipos del torneo, para ello necesita imponerse ante Ritual y que no ganen sus compromisos Progreso e Inter Río Grande, por lo que la fecha final será para alquilar balcones.

Argentina, ideal

El equipo de Diego Giustozzi venció 7 a 1 a Uruguay por la segunda fecha de la Liga Sudamericana que se disputa en el CeNARD de Buenos Aires y es líder de la Zona Sur. Gonzalo Abdala, Damián Stazzone, Santiago Basile y Kevin Arrieta y Pablo Vidal por duplicado anotaron los tantos del conjunto albiceleste.

La Selección Argentina comenzó la noche de la mejor manera y al minuto de juego se adelantó en el marcador con la conquista de Pablo Vidal. Minutos más tardes apareció Gonzalo Abdala y tras una linda pared con Edu Villalva, desparramó a al arquero y marcó el segundo.

Con el 2 a 0 el equipo local jugó tranquilo, corrió el reloj y al regreso de un minuto técnico pedido por Diego Giustozzi llegó al tercero luego de una jugada colectiva finalizada en la red por Damían Stazzone. A los 16 minutos Nacho Salgués encontró el descuento con una bomba que superó la resistencia de su compañero en Kimberley Lucas Farach y parecía que la Celeste se metería en partido. Sin embargo en la recta final de esa etapa las más claras fueron para Argentina que tuvo dos claras en los pies de Kevin Arrieta y de Magia Abdala pero entre Christian Gaitán y el palo hicieron que el marcador no se modifique hasta el descanso.

La tendencia en el complemento siguió siendo la misma, el conjunto albiceleste generó varias chances en los primeros cinco minutos pero la pelota tuvo un solo destino, las manos de Gaitán que se convirtió en gran figura y mantuvo el tanteador en el 3 a 1 del primer tiempo. Sin embargo a los 7 minutos Kiki Vaporaki metió una tremenda asistencia entre líneas y Santi Basile, tras un rebote del arquero, la mandó de cabeza a la red.

Con las cosas 4 a 1 Argentina siguió atacando y Pablo Vidal encontró el quinto a la salida de un corner y enseguida Kevin Arrieta anotó el sexto con un remate potente desde afuera.

En el último minuto Kevin Arrieta cambió doble penal por gol y selló la gran goleada para el equipo de Giustozzi. La Selección Argentina se impuso por 7 a 1 y suma 12 unidades en la Zona Sur de la Liga Sudamericana.

Primera B – Posiciones

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC Dif.

1° Esc. Argentina 28 12 9 1 2 94 37 +57

2° Victoria 27 11 9 0 2 109 65 +44

3° Ritual FC 25 11 8 1 2 68 57 +11

4° Intevu FC 24 11 8 0 3 74 69 +5

5° Progreso 19 11 6 1 4 58 50 +8

6° Inter RG 19 11 6 1 4 66 60 +6

7° Nueva Roma 18 11 5 3 3 75 61 +14

8° Los Troncos 12 11 4 0 7 66 63 +3

9° Barcelona RG 12 11 4 0 7 77 89 -12

10° San Isidro 9 10 3 0 8 57 80 -23

11° Talleres Futsal 7 11 2 1 8 54 103 -49

12° Chacra XIII 6 11 2 0 9 46 87 -41

13° Rotación 5 11 1 2 8 40 66 -26

La Programación

Domingo 20 de agosto – Gimnasio Margen Sur

14:00 – Primera B Nueva Roma vs. Ritual FC

15:30 – Primera B Intevu FC vs. San Isidro

17:00 – Primera A Unión Ant. Arg. vs. Filial GyE Jujuy

18:30 – Primera C Juventud vs. Pomelo Hidráulico

20:00 – Primera B Barcelona RG vs. Inter RG

21:30 – Primera B Victoria vs. Progreso

Domingo 20 de agosto – Gimnasio Jorge Muriel

13:30 – Primera C Lanús vs. Deportivo TDF

14:50 – Primera C Dep. Ardiles vs. Defensores C

16:10 – Primera C Mirador vs. Mitre

17:30 – Primera C Defensa y Justicia vs. H. Malvinas

18:50 – Primera C Sin. Luz y Fuerza vs. Austral FC

20:10 – Primera C Club de Barrio vs. Dínamo

21:30 – Primera B Los Troncos vs. Talleres Futsal