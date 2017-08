Tras ser operado en Tucumán, docente envió un “agradecimiento infinito” a los fueguinos

Con dinero para la costosa operación o con mensajes de aliento, mucha gente se sumó para ayudar a Gustavo, el docente de Río Grande que fue operado de urgencia en Tucumán. “Gracias de corazón por todo lo que hicieron, por aquella gente que no conozco pero a miles de kilómetros me envió un mensaje lleno de esperanza”.

RÍO GRANDE.- Gustavo Araoz tenía un tumor en uno de sus riñones que debía ser extraído. Si bien comenzó a hacerse algunos estudios en nuestra provincia, estas vacaciones viajó a ver a su familia a Tucumán y allí decidió hacerse estudios complementarios. El médico le dijo que no podría regresar, sin antes ser operado, con lo cual se lanzó en nuestra ciudad toda una movida solidaria para alcanzar el costo de la operación que es de 100 mil pesos. Finalmente fue operado y ayer pudo escribir en su cuenta de Facebook un agradecimiento a quienes lo ayudaron desde Tierra del Fuego.

“Hoy domingo 30 de Julio puedo sentarme un poco más de tiempo para poder escribir. El sábado recibí el alta del sanatorio donde me hicieron la cirugía (nefrectomía), porque sinceramente el doctor Moisés me dijo que era mejor que estuviera en casa, antes de correr el riesgo de contagiarme de algún virus intrahospitalaria”, contó.

La cirugía duro tres horas y media, y Gustavo terminó con 16 puntos en el abdomen y parte de la espalda. Así, Gustavo señaló que “esto no hubiese sido posible sin la gran colaboración de mucha gente que desde su lugar y en la medida de sus posibilidades me ayudó. María Eugenia, Daniela, soledad, que se pusieron al frente de todos esto, que no es fácil organizar y sostener. A las mamas y papas del jardín 3 y escuela 7 que con un mensajito de parte de los niños, un dibujito, conectándome con este o aquel, para realizar distintas gestiones con la obra social o los medios periodísticos”.

“Cuando a uno le toca en suerte una situación así, le mueve hasta la fibra más íntima, te deja anonadado ante el diagnostico menos esperado” afirmó y añadió que pese a todo “me sentí bendecido por qué no atravesé solo esta noche oscura, ya que hubo cientos, miles de almas que se unieron en oración ante el Dios en el que cada cree, que al final y al cabo es uno solo, para implorar por mi salud”.

La operación fue el primer paso, pero ahora deberá esperar el diagnóstico para saber cómo continúa el tratamiento. “Hasta tanto se pueda determinar la medicación precisa para este caso, yo confío, como lo hice hasta ahora que solo será un mal sueño, y que dentro de poco quizás volveré a la escuela y al jardín como todos los días, para jugar y aprender, y para enseñar y aprender”, sostuvo.

“Queridos amigos, porque ahora así puedo llamarlo, gracias de corazón por todo lo que hicieron, por aquella gente que no conozco pero a miles de kilómetros envió un mensaje lleno de esperanza, el que me dijo que no tenía dinero, pero la oración familiar tuvo sus frutos, gracias a mi familia, en fin un agradecimiento infinito desde mi corazón y mi alma”, cerró Gustavo.