Tras los pasos de San Martín: De Tierra del Fuego a Boulogne-sur Mer

Se cumplió ayer un año más del fallecimiento del general José de San Martín, prócer argentino que cuenta con la admiración y respeto de todo el pueblo sudamericano.

RIO GRANDE.- En este nuevo aniversario de la muerte del don José San Martín, El Sureño conversó con una mujer que decidió seguir los pasos del General. Cruzó los Andes y puedo homenajearlo después en Boulogne-sur Mer.

El año pasado, en febrero, específicamente, Marilina Henninger, VP de la Cámara de Comercio de Río Grande, participó de la travesía del cruce de los Andes por primera vez. Aunque no tenía afición particular por las actividades de montaña, y no era especialmente hábil al andar a caballo, en febrero de 2016 cruzó los Andes en una travesía que dura 7 días.

“Cruzamos Los Andes a caballo, atravesando cordones de hasta 4600 metros de altura por el Camino de los Patos, el mismo que hizo el Gral. San Martín y su ejército. En el cuarto día se realiza el acto oficial en el que se conmemora, en el hito frontera con Chile, el día de la batalla de Chacabuco”, recordó Henninger. “Al principio, pensé que mi motivación seguía dos objetivos: el histórico, evocar la gesta sanmartiniana, repetir esa enorme hazaña; y el personal, conocer mi templanza ante la adversidad, la resignación o el miedo”, recordó Henninger.

Con el curso de los días, ya en pleno viaje, cada una de las experiencias vividas, las cuestas largas, las alturas, el calor, el frío, los amigos, los debates sobre el carácter de San Martin y su liderazgo, la llegada al Espinacito, colmaron cada vez más ambas expectativas.

“Nos tocaron seis días de sol, anduvimos por valles, cañadones, ríos, paisajes indescriptibles de alturas, colores y texturas muy diferentes. A veces en fila india, otras más desordenados. Nuestro guía se llamaba Ramón, supo llevarnos con confianza hasta los 4500 metros sin siquiera enterarnos”.

A diferencia del Ejército de los Andes, durmieron muy cómodos, con carpas, colchones y bolsas de dormir que soportaban temperaturas de -12 °C. “Nada nos faltó -recalcó- entre nosotros no hubo edades ni género, no hubo rangos, ni ocupaciones, sólo un fuerte sentimiento de solidaridad, cariño y amistad sincera con el otro”.

“Recuerdo con especial cariño el 12 de febrero: arrancamos temprano, casi más que otros días, nos esperaban dos horas de ascenso hasta llegar al cruce. No sé si tantos de nosotros teníamos conciencia de lo que nos esperaba, yo no. Estuve inquieta, especialmente llorosa y a sabiendas de que llevaba los dos símbolos de las instituciones que representaba: mi Cámara y mi Provincia”, detalló.

Luego de esta experiencia, Marilina fue convocada como referente en el viaje que estaban planificando las comunidades educativas de la UTN Río Grande; los colegios Cierg, Ciu, Eadeb y el Jardín Rosarito Vera.

“Vengo de familia sanmartiniana -comentó Henninger- mi padre es miembro de la Asociación Sanmartiniana de Ushuaia, desde sus inicios. En el año 2016, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) me invita a participar como vicepresidente de la CCIP (Cámara de Comercio Industria y Producción de Río Grande), del Cruce de los Andes. Este año volví a ser invitada por la CAME, en el año del Bicentenario del Cruce de los Andes, a participar del mismo”, comentó la empresaria.

En 2017 se organizó además el segundo viaje sanmartiniano de Fundatec, y actualmente el grupo está en Boulogne sur Mer, dada su experiencia previa, el grupo de viajantes convocó a Henninger para participar como referente en este viaje.

“Somos una delegación de 10 personas entre autoridades de la Fundatec, UTN, Cierg, padres y alumnos. El 17 participaremos del acto oficial de la embajada argentina en Boulogne”, explicó Henninger.

Ese día, el grupo tendrá el honor de colocar una placa en la Cripta de la Catedral de Notre Dame de Boulogne-sur Mer, lugar en donde descansaron los restos del libertador tras su fallecimiento, previo a ser llevados a Granbourg para luego ser repatriados. Luego, al mediodía, participarán del acto en la plaza en la que se encuentra el monumento a San Martín donde se colocarán ofrendas florales en nombre de las instituciones representadas en esta delegación y desde ahí irán al museo Gral. San Martín para participar de un “vino de honor” junto al autoridades políticas y culturales.