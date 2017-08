Se realizó la tradicional Bajada de Antorchas y el Gobierno brindó homenajes a los pioneros

Más de 1000 personas se dieron cita para ver el descenso de los esquiadores que hacía varios años no se concretaba. Autoridades del Infuetur brindaron reconocimiento a reconocidos precursores del montañismo y el equí en la zona. También se quemó el tradicional muñeco con los mensajes de mala onda que iban dejando los asistentes en su figura.

USHUAIA.- Si bien hacía algunos años que no se realizaba, los ushuaienses se volcaron a la base de la Aerosilla del Martial el pasado sábado para disfrutar del descenso de 70 esquiadores que portando antorchas dibujaron el trayecto de la histórica pista que se encuentra en la zona alta de la capital fueguina.

El Centro de Montaña fue clave en el desarrollo de las actividades ya que muchos de los participantes en el descenso con las bengalas pertenecen a dicha institución, apostada en el pie de la icónica pista.

Las autoridades del Infuetur, como su presidente Luis Castelli, el jefe de Eventos del Organismo, Martín Bianchi y el vicegobernador Juan Carlos Arcando se dieron cita para participar de una jornada que hacía varios años no se llevaba adelante. Los esquiadores iluminaron la noche ante unas mil personas que presenciaron el colorido evento. Además hubo tiempo para la quema del tradicional “Muñeco de las malas ondas” donde las personas podían dejar mensajes con temas para olvidar que luego fue incinerado por los esquiadores.

El muñeco fue confeccionado por alumnos del Polivalente de Arte de Ushuaia, quienes lograron una figura muy colorida que terminó siendo una verdadera obra de arte.

Pero previamente y antes de la bajada de antorchas, hubo un momento sumamente emotivo, ya que el Infuetur decidió brindarle un reconocimiento a Antonio Wallner, un ushuaiense nacido en suelo fueguino pero descendiente de una familia de origen austríaco. El mismo fue un gran valuarte ya que entre otras personas fue fundador del Club Andino Ushuaia y en la década del 50 desarrolló actividades para potenciar el esquí mientras que su padre fue uno de los precursores de que la pista del Martial pudiera concretarse.

También fue reconocido Vicente Corradini, quien se radicó en Ushuaia en 1975 y tras haber sido también un miembro destacado del Club Andino Ushuaia, realizó numerosas travesías en la zona de montaña, entre las que se destacaron el primer ascenso al glaciar Vicinguerra, además de haber realizado 14 veces cumbre en erl Monte Olivia, que si bien no destaca por su altura máxima, si sobresale por la complejidad técnica que requiere su ascenso.

Además ambas personalidades participaron de la inauguración de la muestra fotográfica que se colocó en la planta alta del edificio de la aerosilla donde hay inéditas imágenes de los primeros años de montañismo en la capital fueguina. El Infuetur dejará la muestra en forma permanente para que los visitantes puedan observar los registros tomados, algunos de ellos en 1953, donde jóvenes locals mostraban su afición por la escalada, el senderismo y el montañismo, dejando construido el primer refugio en la zona del Glaciar Martial.

Reconocimientos en el Día del Montañez

Las autoridades destacaron que la bajada de antorcha se haya realizado el 5 de agosto por ser el Día del Montañez y anticiparon que la intención es continuar realizando dicho espectáculo en esas jornadas o las más próximas a la misma en los años venideros.

Por otra parte se destacaron la participación de integrantes de la Reserva Turística Camino al Glaciar Martial que se fundó en el año 2014. Las autoridades quisieron entregar reconocimientos a los prestadores hoteleros y gastronómicos que le dan un impulso a la zona para los turistas que llegan a Ushuaia desde todo el mundo.