Río Grande sigue en lo más alto del futsal patagónico

RIO GRANDE.- Tal cual viene sucediendo en los últimos cuatro años, Río Grande volvió a demostrar que es el mejor equipo de la Patagonia; esta vez se quedó con el Torneo de Selecciones Mayores de Ligas de Futsal AFA al superar en la final a Ushuaia por un ajustado 3 a 2, bajo un gimnasio del Club San Martín que desbordaba de espectadores y que vibró con la nueva conquista del elenco de Pablo Cobián.

A la final llegaron sin dudas los dos mejores elencos del Torneo que, a lo largo de cinco días, batallaron contra otras selecciones que están en pleno desarrollo y progresando a pasos agigantados, tal cual lo mostró el conjunto de la capital fueguina.

Estos dos equipos ya se habían enfrentado en la segunda fecha de la fase regular, con idéntico resultado, victoria de Río Grande por 3 a 2, pero se dio un partido totalmente distinto a aquel, y mucho más parecido a lo que son las finales de esta especialidad y sobre todo por el marco de espectadores que tuvo el gimnasio Emilio Rigolini del Club San Martín.

Esta vez Ushuaia no encontró los goles rápido, pero su presencia en la cancha fue otra, salió a marcar bien arriba a los anfitriones con el objetivo que su rival no tenga tanto tiempo la posesión del balón como lo había hecho tanto en cuartos como en semifinales, y lo obligó en varios pasajes a tener que revolear la misma para no generar peligro contra su propia valla.

La marca alta era tan asfixiante que al pivot Facundo Perpetto no le llegaba la pelota limpia, solo cuando la misma era jugada con la mano por el arquero Coki Chávez, pero luego las jugadas se diluían y no llevaban demasiada preocupación al arco defendido en esta primera etapa por Esteban Sánchez.

Y fue por esto que Perpetto bajó a la línea de tres y fue él quien jugó una pelota al vacío para que rompiera en velocidad el juvenil Nicolás Tumkiewicz y definiera con la punta del pie derecho ante la salida apresurada del guardameta rival; Río Grande se puso 1 a 0 arriba a los 6:39.

A partir de allí, los dueños de casa manejaron mejor la pelota y con la fórmula de sacar a Perpetto en la posición que más lastima, sorprendieron en más de una oportunidad con pelotas entre líneas para que rompiera Alejandro Peña y Willy Villarroel por ejemplo, quienes quedaron mano a mano con el arquero y perdieron el duelo con éste.

Ushuaia inquietó a Coki Chávez con disparos de media distancia, varios de ellos de peligro, pero el arquero tuvo una excelente noche y sacó todo lo que le tiraron, que tampoco fue mucho, pero lo suficiente para transformarlo en un pilar de la victoria de los anfitriones.

La segunda etapa fue mucho más abierta, sobre todo porque la visita llegó al empate no bien iniciado el complemento y fue al aprovechar una mala salida de Río Grande que jugó una pelota por el medio buscando a su pivor, Lucas Lemul anticipó la misma y se fue sólo por el medio al ver que las marcas se abrían y cuando quedó de cara al arco y ya con defensores que lo acechaban, cedió muy bien a un costado por donde estaba sólo Leandro Quevedo quien muy cerca del segundo poste definió sin problemas pese al esfuerzo de Chávez por sacar ese balón.

Tan solo 36 segundos se habían jugado de esta mitad y las cosas estaban igualadas en uno, y otra vez a empezar. Los locales volvieron a adelantar sus líneas pero no lograban generar demasiado juego o llegadas de peligro, hasta que en el minuto 4:52 a la salida de un lateral, la jugada se ensucia y Ema Quiroga encuentra una pelota boyando en inmediaciones del área contraria y no dudó ni un instante para sacar un tremendo zurdazo que se clavó arriba, lejos de la posición del arquero Martín Araya, el hombre que salió a jugar los últimos veinte minutos para los capitalinos.

Ushuaia se desesperó un instante y se fue arriba en busca de la igualdad y casi se suicida ya que las contras de los anfitriones fueron a fondo, a los 8:28 Willy Villarroel alcanzó el tercer tanto de Río Grande pero bien pudieron ser más, el mismo artillero falló dos muy claras y lo mismo sucedió con Peña y Nicolás Gallo, lo que frenó un poco el ir a lo loco a buscar el arco contrario ya que cada vez que tomaba la pelota Coki Chávez, con su saque dejaba en clara posición de gol a uno de sus delanteros.

Con la ventaja a su favor, Río Grande le sacó un poco de ritmo al juego y se notó cierta merma física en el conjunto visitante que hasta ese entonces había hecho un gran desgaste y cuando nada hacía suponer que el partido se le podía complicar a los dueños de casa, llegó una jugada donde el árbitro Nicolás Graves vio una agresión mutua entre Facundo Perpetto y Maximiliano Toro, y los dos se fueron con tarjeta roja.

Por dos minutos ambos conjuntos jugaron con un hombre menos, y ni uno ni otro pudieron sacar ventaja de eso, ni siquiera el local al tener al arquero Chávez muy proclive a sumarse al ataque, por lo que hubo que esperar hasta 13 segundos del final de la penalización para ver un corte del centro hacia la izquierda del peligroso Corchito Pérez González y el lateral sacó un zurdazo cruzado que dejó estéril la volada de Chávez, fue un golazo a los 17:07 para darle una cuota de dramatismo al cierre del juego.

Y demás está decir que Ushuaia se le fue al humo a su rival, ya sin Perpetto en cancha le perdió todo tipo de respeto y lo presionó en la salida buscando ganar la pelota para poder llevar peligro, algo que no consiguió hasta llegar al minuto 19:20 cuando dejaron pegar desde la banda derecha al Pájaro Lemul y éste hizo estrellar la pelota contra el palo opuesto cuando Coki Chávez ya no tenía nada que hacer.

Los segundos finales los supo manejar el local y así cuando escuchó sonar la bocina, comenzó el festejo loco por el Tetracampeonato alcanzado en muy buena ley, fue el mejor del certamen y su logro se aprecia más porque fue ante su archirrival de toda la vida, el cual se fue con la cabeza en alto porque demostró estar a la altura del Campeón.

Río Grande 3 – 2 Ushuaia

Río Grande: Francisco Chávez; Hugo Pérez, Emanuel Quiroga, Sergio Barrios y Facundo Perpetto. Fi. Nicolás Tumkiewicz, Román Andrade, Franco Andrade, Nicolás Gallo, Leonardo Barrios, Sebastián Villarroel, Alejandro Peña, Cristian Carrasco y Julio Cruz. DT: Pablo Cobián.

Ushuaia: Esteban Sánchez; Lucas Lemul, Maximiliano Toro, Rodrigo Pérez González y Leandro Quevedo. Fi. Lucas Nelli, Gabriel Espinoza González, Agustín Pandiani, Mariano Bottino, Emiliano Vargas, Jonathan García, Adrián Salcedo Pérez, Tomás Sandoval y Martín Araya. DT: Luciano Montiel.

Arbitros: Alejandro Graves y Nicolás Graves, ambos de Río Gallegos.

Cancha: Club San Martín.

Goles PT: 6:39 Nicolás Tumkiewicz (RG).

Goles ST: 0:36 Leandro Quevedo (U); 4:52 Emanuel Quiroga (RG); 8:28 Sebastián Villarroel (RG) y 17:07 Rodrigo Pérez González (U).

Incidentes: 15:20 expulsados Facundo Perpetto (RG) y Maximiliano Toro (U) por agresión mutua.

Incidencias: No se registraron, el comportamiento del público de Río Grande y de Ushuaia fue espectacular.

Historial

Ano/Edi. Sede Campeón Subcampeón

2014 – I Río Grande Río Grande Río Grande B

2015 – II El Calafate Río Grande El Calafate

2016 – III Bariloche Río Grande Bariloche

20017 – IV Río Grande Río Grande Ushuaia