Proyecto para crear la provincia Malvinas: “Vamos ratificar nuestros actuales límites”

El vicegobernador Juan Carlos Arcando dijo que, frente a la iniciativa que propone crear la provincia Malvinas, desde el Gobierno “vamos a presentar un escrito a la Universidad de La Plata y ante las Cámaras de Diputados y Senadores ratificando nuestros actuales límites y nuestra jurisdicción”. Y afirmó que “hay un desconocimiento total de la historia y de nuestra lucha por la provincia grande de Tierra del Fuego”.RIO GRANDE.- La noticia de que un grupo de periodistas egresados de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentó, al Congreso de la Nación, un proyecto para impulsar la creación de la provincia número 24, denominada Malvinas, cayó muy mal en el ámbito político de Tierra del Fuego y generó múltiples críticas.

A las expresiones de la gobernadora Rosana Bertone, ayer se sumó el vicegobernador Juan Carlos Arcando, quien manifestó que “esto no es nuevo, viene del año pasado la iniciativa que tienen algunos profesionales entre comillas, y lo que más me sorprende es que sea de la Universidad de La Plata, donde están planteando crear la provincia 24”.

En declaraciones ‘La Mañana del Sur’ (Fm Sur 93.9) el vicegobernador expresó que “hay un desconocimiento total de la historia y de nuestra lucha por la provincia grande de Tierra del Fuego”.

“Nos costó mucho, el primer proyecto de la provincia grande en la Cámara de Diputados fracasó y aprobó lo que era la provincia chica, pasó al Senado y ahí logramos revertir y que se aprobaran los actuales límites que tiene la provincia, nuevamente pasó a Diputados y gracias al trabajo que hizo en ese momento el diputado Raúl Rodríguez y Martín Torres, se logró sancionar con los límites actuales y tenemos la provincia grande”, recordó Arcando.

En este sentido detalló además que “estas personas que plantean esto tienen un gran desconocimiento, primero porque ponen como capital Puerto Parry, que no se llama Puerto Parry, sino que se llama apostadero del Comandante Luis Piedrabuena, que está en la Bahía de Parry en la Isla de los Estados, se lo dice una persona que tiene conocimiento de causa porque fui uno de los fundadores de ese lugar el 8 de enero de 1978 cuando 14 hombres de la Armada Argentina bajamos con carpas y estuvimos dos meses armando las instalaciones de ese apostadero”.

Pero también remarcó que “me sorprende que desde la provincia de Buenos Aires haya embates permanentes contra la provincia de Tierra del Fuego, en este caso contra los límites, en su momento un proyecto donde llamaban a concurso para crear la bandera de Malvinas. Yo me puse en contacto con quien planteó eso en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, para decirle que las Malvinas tienen su bandera y que es la bandera de Tierra del Fuego porque está bajo su jurisdicción”.

Arcando destacó que “me gustaría dialogar con Marcelo Costanzo, darle desde mi humildad una clase de historia de la provincia de Tierra del Fuego y de la lucha de su pueblo por el territorio que actualmente tenemos”.

“Siento que hay una animosidad hacia nuestra provincia, porque no solo recibimos embates por nuestra bandera, ahora los límites, por nuestra Ley de Promoción Industrial, siempre recibimos ataques de afuera de nuestra jurisdicción”, agregó.

Finalmente sostuvo que “tenemos que tener una posición firme con respecto a nuestros intereses de la provincia y defenderlo en todos los órdenes como lo hago permanentemente a donde voy” y destacó que “hay mucho desconocimiento por parte de algunos representantes de lo que es la República Argentina y cómo está compuesta jurisdiccionalmente cada una de las provincias”.

“En mi caso particular estoy trabajando con mi equipo y vamos a presentar un escrito a la Universidad de La Plata y ante las Cámaras de Diputados y Senadores ratificando nuestros actuales límites y nuestra jurisdicción”, cerró.