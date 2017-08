Pedro Abel Velázquez: “Lo que está en juego es la continuidad de la provincia como la conocemos”

RIO GRANDE.- El precandidato a diputado nacional por el Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur, Pedro Abel Velázquez, brindó declaraciones a El Sureño. Detalló algunos de los tema que consideró prioritarios para el futuro de Tierra del Fuego.

Pedro Abel Velázquez precandidato a diputado nacional por el Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur vertió declaraciones a El Sureño en las que explicó algunas cuestiones que considera prioritarias para el futuro de la provincia.

El actual secretario General del Sindicato de Camioneros en Tierra del Fuego, dijo que en la próxima campaña hay tres temas que no pueden ser obviados bajo ningún punto de vista, ellos son, Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, Ley 19640 y el proyecto de Reforma Tributaria que se tratará en el Congreso nacional en el periodo 2018. Estos temas “apuntan a un achique de los montos a distribuir, ya que la AFIP como órgano máximo de recaudación entiende que no puede haber aumentos de ningún tipo. En tal sentido la economía argentina se basará únicamente en el consumo, pero al no haber incrementos salariales, particularmente en la administración pública y tener un techo de 19,5 %, el salario promedio estará un 25 % por debajo de la inflación”.

Explicó que “todo aquello que tenga que ver con el ingreso de fondos a la provincia debe ser entendido de manera clara y a la vez poder ser explicado al ciudadano medio con fundamento para que se entienda”.

Respecto del rol regional en el Congreso dijo que “la Patagonia aporta 36 diputados de 252, por lo tanto los reclamos para la región en general, y para esta provincia en particular, deben basarse en la legislación vigente y cualquier cambio que se decida hacer debe ser para aumentar ingresos y bajo ningún concepto para disminuirlos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en tal sentido si la ciudadanía nos acompaña y entiende que hoy, más allá de los colores políticos, lo que está en juego es la continuidad de la provincia como la conocemos y no con cambios que reduzcan su población, aumenten el desempleo y permita que el principio básico del régimen de promoción que fue generar población y soberanía en este punto austral del planeta quede sin efecto por el manejo centralista del gobierno de turno. Tierra del Fuego debe tener una proyección a futuro, y no cortoplacista como estamos viendo donde autoridades nacionales y provinciales actual al unísono sin ver el perjuicio que le están ocasionando a miles de fueguinos que han perdido sus derechos y sumado obligaciones que los sumen en la pobreza, el desempleo y el desarraigo a lo que nos oponemos rotundamente”.