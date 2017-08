PASO 2017: Todo lo que hay que tener en cuenta el día de la elección

Con vista a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo 13 de agosto, desde la Justicia Electoral de la Provincia recordaron el horario de votación; con qué documentos se vota y qué se debe hacer en caso de no poder emitir el voto.RIO GRANDE.- El Juez Electoral Federico Calvete repasó diferentes aspectos que se deben tener en cuenta en el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán el próximo 13 de agosto.

Con 11 listas en disputa, Calvete recordó que Tierra del Fuego cuenta con un padrón de 132.924 electores, detallando además que el domingo 13 funcionarán 460 mesas de votación en toda la Provincia: 200 en la ciudad de Ushuaia; 240 en Río Grande; 14 en Tolhuin y 6 en la Antártida.

“El horario de votación es de 8 a 18 horas, y lo que hay que controlar siempre es el lugar de votación, ya que esto puede variar”, indicó Calvete, explicando que en cada elección “se van agregando nuevos colegios y, a su vez, hemos tratado de modificar en algunos casos el establecimiento para facilitar el acceso de elector”, dijo a Tarde pero Seguro (Fm del Pueblo).

El Juez Electoral sostuvo que “incluso aunque haya votado en una elección en determinado establecimiento, eso pudo haberse modificado”, señalando que esto responde a diferentes motivos; entre ellos “que se va incorporando más gente al padrón; a su vez hay gente que va modificando su domicilio y además nosotros vamos tratando de mejorar el servicio para que los electores puedan votar más cerca de su domicilio”.

“Las mesas atenderán hasta 300 electores y lo hemos ido achicando para que no haya tanta gente en las mesas y no tengan que esperar tanto tiempo y se pueda agilizar la votación”, agregó.

Sobre la consulta del padrón definitivo, Calvete dijo que “lo más sencillo es realizar la consulta a través de internet (www.padron.gob.ar) ver si uno figura y donde vota”, remarcando que “conviene siempre tener esa información antes para no estar corriendo el último día”.

Y aclaró que ya venció el plazo para realizar reclamos por no figurar en el padrón electoral, recordando que “se habían publicado padrones provisorios entre los días 5 al 19 de mayo para hacer estos reclamos, por lo que ahora quienes reclamen ya no se puede corregir porque los padrones son definitivos”.

Para la no emisión de voto, en el caso de quienes se encuentren fuera de la Provincia, el Juez Electoral aseguró que “necesita primero contar con el certificado que acredite esa situación”, mientras que en el caso de quienes se encuentren en Tierra del Fuego “tienen que concurrir a alguno de los lugares donde se emiten este tipo de certificados”.

“En Ushuaia será en el gimnasio ‘Sargento 1º Salvador Molina’; en Río Grande en el gimnasio de la Escuela Nº 4; en el Salón del IPRA; en el gimnasio ‘Jorge Muriel’ y el gimnasio de la Escuela Nº 8 en Chacra XIII; mientras que en la ciudad de Tolhuin se podrá concurrir a la Oficina de Documentación e Identificación de la Policía”, indicó.

Calvete sostuvo que el día de la elección “es el que yo, si no pude votar, tengo que ir a alguno de estos lugares para conseguir la constancia que acredita que no pude votar, y después se hace el trámite de justificación, que es posible hacerlo por internet y no hace falta realizarlo personalmente, pero eso se anuncia unos días después”.

“Si las personas están en otras provincias, deben asistir a una Comisaría y pedir una constancia, que luego nos podrán remitir por mail para poder justificar la no emisión del voto”, dijo.

Aquellas personas que el día de la elección no puedan asistir a votar por encontrarse enfermas “necesitarán un certificado médico”.

¿Quiénes votan?

El Juez Electoral recordó que el voto es obligatorio “para toda persona que tiene 18 años al 22 de octubre, y hasta los 70 años de edad”, en tanto que es optativo “para aquellos que tienen 16 años al 22 de octubre y los mayores de 70 años”.

¿Con qué documento se vota?

De acuerdo a Calvete, el día de la elección se puede votar “con el último documento de identidad que se tenga, y puede ser cualquiera”, ejemplificando en ese sentido que se podrá utilizar “una Libreta de Enrolamiento; Libreta Cívica; un DNI actual o de los anteriores, así como las tarjetas de identificación que no servían para votar pero sí para otro tipo de trámites y que se extendieron junto con el DNI anteriormente”.

“El tema es que sea el último documento; es decir, si una persona va a votar y figura en el padrón con un documento distinto al que presenta el día de la votación, no va a poder votar. Puede votar con el documento que figura en el padrón o con uno posterior”, explicó.

Recuento de votos

Por último, el Juez Calvete señaló que en el recuento de votos, una vez finalizada la elección, “como es habitual se realizará por parte del Ministerio del Interior, a través de una empresa contratada y el Correo Argentino”.

“Los telegramas son remitidos para su contabilización y nosotros lo que recibimos son las distintas actas con las urnas, que se procede a la apertura el día del escrutinio definitivo, que sí se hace en el Juzgado Electoral el día miércoles posterior a las elecciones”.

La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón electoral 2017 para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 13 de agosto, y para los comicios generales que se realizarán el domingo 22 de octubre, informó en su página web. Los votantes podrán consultar su lugar de votación en www.padron.gob.ar. En la misma web existe también un padrón para consultar si te afiliaron “de prepo” en un partido político.