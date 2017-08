Organizaciones que defienden la causa Malvinas piden a fiscales impedir extracción de hidrocarburos

Los Centros de Excombatientes de Ushuaia y Río Grande, la Fundación Malvinas y la Fe.Po.Tra, pusieron en marcha una serie de acciones sobre la cuestión Malvinas y una de ellas es que se profundice en la causa judicial que se tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, referida a sanciones a empresas que exploten hidrocarburos en las islas, sin autorización argentina.

USHUAIA.- El Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, el Centro de Veteranos de Guerra Islas Malvinas de Río Grande, la Fundación Malvinas y la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego (FEPOTRA), presentarán hoy una nota ante la PROCELAC y a los fiscales Federales en Tierra del Fuego, reclamándoles que avancen contra las petroleras alcanzadas por el fallo de la jueza Lilian Herráez del 27 de junio de 2015, para impedir que Gran Bretaña extraiga ilegalmente los recursos hidrocarburíferos en torno al archipiélago malvinero.

En conferencia de prensa, los representantes de las tres instituciones que defienden la causa Malvinas expusieron una serie de acciones que llevarán adelante para contrarrestar lo que consideran el avance inglés en torno a las Islas y fortalecer el reclamo y la defensa de los derechos soberanos en ese suelo argentino.

Otras dos acciones que expusieron ante la prensa son: Tratamiento académico a la UNTDF y que los senadores y diputados nacionales garanticen que ningún proyecto de desmembramiento de Tierra del Fuego “tome estado parlamentario”. Además piden que convoquen de manera urgente al Observatorio Parlamentario Malvinas y a las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras para desmantelar el acuerdo Foradori-Duncan.

Ante la Fiscalía

Hoy, los representante de Centro de Excombatientes de Ushuaia; Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, de la Fundación Malvinas y de FEPOTRA, harán una presentación formal ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Activos de la Nación, ante el Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Tierra del Fuego, Adrián García Lois y ante el fiscal Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport.

En la presentación solicitan que los fiscales “arbitren todos los medios e instrumentos legales a su alcance; para que la Causa 5183/15 que tramita en la Secretaría Penal 1, del Juzgado Federal de Río Grande, caratulada: “Falklands Oil and Gas Limited (F.O.G.L) y Otros, Sobre Infracción a las Leyes N° 22.415 y 24.051”, avance con la celeridad y premura que merece”

La solicitud es para impedir en lo inmediato y asegurar “para el futuro de los tiempos; que el Reino Unido de Gran Bretaña jamás pueda extraer ilegalmente, nuestros recursos Hidrocarburíferos; invocando falsa soberanía sobre los territorios argentinos que vienen usurpando desde 1833; absolutamente reconocidos por el concierto de las naciones del mundo”, indicaron ante la prensa.

La Causa 5183/15 se referencia tomó relevancia nacional e internacional a partir del 27 de julio de 2015, toda vez que se trata de la acción judicial llevada a cabo en esa fecha por la exjueza federal de Río Grande, Lilian Herráez; cuando ordenó embargos por 156,4 millones de dólares contra petroleras británicas y estadounidenses denunciadas por explorar y explotar hidrocarburos ilegalmente entorno a las Islas Malvinas.

En la medida, la exjueza Federal ordenó el secuestro de bienes pertenencientes a las compañías: Falkland Oil and Gas Limited (FOGL), Edison Internacional SPA, Noble Energy Inc,, Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil PLC y Rochopper Exploration Inc. Toda vez que ninguna de las empresas y medios mencionados, cuentan con las autorizaciones y registros correspondientes del país para operar en nuestras aguas territoriales, contraviniendo lo establecido por la legislación nacional.

Peticionando en consecuencia; informen: 1) acciones llevadas adelante desde el 27 de junio a la fecha y sus resultados, 2) conocer cómo se materializó el embargo y en qué situación se encuentran los bienes secuestrados, 3) qué respondieron las empresas involucradas 4) si acataron o no la manda judicial, 5) si la PROCELAC ha ampliado o aportado nuevos elementos a la CAUSA, 6) si los gobiernos nacionales y provinciales han realizado algún tipo de intervención con el propósito de avanzar, congelar o retroceder con la acción encarada.

Ante la UNTDF

Las cuatro instituciones presentaron una solicitud a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego “incorpore al ámbito académico la cuestión Malvinas en la interpretación “que su abordaje impulsará nuevas formas de análisis y evaluación; aportando a sus alumnos, a la sociedad, a los actores políticos y a los responsables de llevar adelante la políticas públicas del Estado; elementos de jerarquía para la defensa irrenunciable de esta causa soberana”.

Solicitan “la puesta en marcha y en el menor tiempo posible, un primer abordaje conjunto de la actual situación de Malvinas, para que posteriormente entre el Consejo Académico de la UNTDF, los docentes, alumnos, combatientes y especialistas, podamos debatir contenidos y coincidir en la líneas generales de un tratamiento sistémico sobre el cual se pueda estudiar como materia, carrera de grado, y fundamentalmente como especialización, mediante la creación de una diplomatura”.

Al Congreso

Los representantes de las cuatro organizaciones refrendaron además, una solicitud dirigida a los senadores Nacionales Miryam Boyadjian, Julio Catalán Magni y José Ojeda y a los diputados Ana Luz Carol, Martín Pérez, Oscar Martínez, Matías Rodríguez y Gastón Roma; para que no solo rechacen el proyecto de fragmentación de la provincia de Tierra del Fuego, para constituir una nueva bajo la denominación de “Malvinas” con capital en Islas de Los Estados; sino también que “agoten todas las instancias y garanticen que dicho proyecto Jamás tomes estado parlamentario”.

De todas maneras, se les pide a los representantes fueguinos ante el Congreso que “convoquen a los autores del proyecto a trabajar junto a ustedes y a estos veteranos, para fortalecer la necesaria defensa, que toda la Nación debe tomar como propia; ante las concesiones que el Gobierno Nacional le está otorgando al imperio inglés”.

Además, se les exige a los ocho parlamentarios “que de manera urgente convoquen a la elección de las autoridades del Observatorio Parlamentario Malvinas, e inmediatamente se avoquen a trabajar para desmantelar lo que se puso en marcha el 13 de septiembre del año pasado, a partir del ya indiscutido e inocultable: Acuerdo Foradori-Duncan, dado que sin ningún fundamento ni justificación, dicho Observatorio no tiene actividad desde diciembre de 2015, en momentos en que hoy más que nunca, los argentinos necesitamos del Parlamento y sus Institutos.

Lo mismo para la Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto de ambas Cámaras, donde estos veteranos –en una de ellas-, planteamos en noviembre del año pasado, una férrea oposición a lo que mentirosamente se denominó comunicado conjunto entre la Cancillería argentina y británica”.

La conferencia de prensa fue ofrecida por el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, Walter Batista; el integrante del Centro de Veterano de Guerra Islas Malvinas de Río Grande y miembro de la Fe.Po.Tra Daniel Guzmán y el titular de la Fundación Malvinas Conrado Zamora.