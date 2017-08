“Nunca se planteó un camino de privatización”, dijo Castelli

USHUAIA.- El titular del Instituto Fueguino de Turismo (InFueTur), Luis Castelli, se refirió a la situación de la aerosilla del Martial, y la posibilidad de privatizar el servicio. “Yo no sé quién planteó esa idea porque ni nosotros ni el gobierno planteamos un camino de privatización por lo tanto quien plantea eso ignora el rumbo que hemos adoptado y las medidas que hemos tomado en referencia a eso”, afirmó.

Castelli aseguró que “no hay ningún indicio ni nada que haga pensar que el gobierno vaya a privatizar” aunque señaló que “si estamos viendo distintas alternativas para concesionar el servicio”.

De esta manera indicó que “queremos lograr que capital privado se invierta en este servicio tan importante que tiene la provincia y esto, garantizando las tarifas sociales y económicas para todos los residentes sobre todos para aquellos jóvenes que inician su camino en los deportes invernales y en sus primeros contactos con estas actividades”.

“Ese es el espíritu con el que estamos encarando una obra que como otras el gobierno recibió en absoluto estado de abandono y que esperamos que en los próximos meses y temporadas este funcionando para el disfrute de todos”.

Además sostuvo que “estamos ultimando los detalles de una propuesta de llamado a licitación que estamos trabajando con el jefe de gabinete y el ministro de obras públicas”.

En este orden precisó que “la propuesta es abarcativa y abierta y la idea es que sea mejorado todo el sector no solo con el funcionamiento de la aerosilla sino con otro tipo de inversiones también, esto está avanzando tal vez con un poquito más de espera por cuestiones que tienen que ver con estudiar todos los aspectos posibles y evitar como en el pasado el llamado quede vacío o sin ofertas, por excesos de algún tipo o por requisitos formales y eso es lo que estamos haciendo”.

Paralelamente al estudio para poner en marcha las aerosillas manifestó que “también encaramos otro que tiene que ver con poner en marcha Petrel, y digo Petrel porque San Pablo amerita un trabajo distinto porque desde el punto de vista comercial no es tan atractiva como Petrel, entonces nosotros encaramos en primera instancia tratar de resolver en muy corto plazo la licitación para concesionar Petrel y después ver el tema de Hostería San Pablo.

Asimismo sostuvo que “Yehuin ya no está bajo la órbita de la provincia y Caiquén ya fue privatizada hace muchos años”. “Si hoy decimos un plazo determinado uno es preso de sus palabras, estamos trabajando a destajo para que pueda ser lo antes posible”, dijo y aseguró que los papeles de las hosterías están en absoluto orden.