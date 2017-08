“Muchos de los fueguinos estamos viviendo esta elección más allá de la banca de diputados”

RIO GRANDE.- El precandidato a diputado nacional por UnirTdF Federico Sciurano brindó declaraciones a El Sureño en las que expuso algunas de sus propuestas de cara a las elecciones PASO. Durante la charla, mostró particular interés por contrarrestar la falta de trabajo en la provincia.

Con declaraciones exclusivas, el precandidato a diputado nacional por el espacio UnirTdF, Federico Sciurano, fue entrevistado por El Sureño. Entre diversos puntos, recalcó que la falta de trabajo para los fueguinos es un tema fundamental y será su principal tema a tratar cuando se convierta en Diputado Nacional.

Sciurano, quien comparte su espacio político con la actual senadora nacional Miriam Boyadjian, dijo que será diputado porque está convencido que los fueguinos necesitan el mensaje de esperanza de que las cosas van a mejorar. “Somos conscientes que mucha gente confió en nuestro proyecto en 2015 y ese era un proyecto que no estaba orientado a quién iba a ser presidente de la Nación sino que estaba orientado a las capacidades que tiene nuestra gente y las condiciones que tiene la provincia. Hoy cuando podés compartir con muchas familias y personas que han perdido su trabajo y que quizás hayan cobrado una indemnización, pero que hoy sienten que esa indemnización va desapareciendo de la posibilidad de poder trazar un futuro para su familia entendemos que más que nunca, aquel proyecto de 2015 tiene la vigencia suficiente como para que todos los fueguinos tengamos la expectativa de que las cosas van a mejorar y que las cosas no se construyen con marketing de gacetilla de prensa sino que se hace conociendo y compartiendo con la gente y hablando con esas personas y familias que no están bien. Esa esperanza se construye transmitiendo sobre todo la capacidad y la potencialidad que podemos desarrollar para que nuestra provincia logre salir de este pozo en el que muchos de nosotros creemos que están donde creo que hoy hay una línea que es el desempleo que es la mayor preocupación que todos tenemos y que ese desempleo no está solamente vinculado a la industria sino que va de a poco trasladándose a otros sectores productivos y comerciales.

Es fundamental promocionar, apoyar y ayudar a nuestra industria porque es la clave para que las cosas puedan volver a un camino adecuado para que nuestra gente pueda recuperar la expectativa y la esperanza”.

Lograr cambios

Han pasado muchos parlamentarios representantes de Tierra del Fuego y las cosas no cambiaron mucho, pero “yo creo que son dos perfiles completamente distintos porque pienso que en un punto, muchos de los fueguinos estamos viviendo esta elección más allá de la banca de diputados. La estamos viviendo como la necesidad de poder rebalancear un esquema político actual que ha evitado, lamentablemente, que temas de mucha sensibilidad y de mucha trascendencia social prácticamente no fueran compartidos con la sociedad. Cuando ves la manera en que en algún punto el gobierno de la provincia ha manejado la mayoría legislativa que tiene tomando decisiones muy delicadas sin que la comunidad cuente con la posibilidad de poder compartir o de poder da una opinión sobre los proyectos de ley que son realmente importantes y delicados se genera, en gran parte de los que vivimos acá, la necesidad de rebalancear ese debate y esa discusión de políticas. Si la comunidad y los fueguinos damos un mensaje en esta elección se le va a comenzar a prestar más atención a estos temas que, hasta acá, prácticamente se los ha tomado como una cuestión administrativa”.

En tanto, destacó que hay un ejemplo muy claro al recordar que cuando empezaba el año 2017 el gobierno de la provincia mandó a la Legislatura, 7 proyectos con tratamientos de urgencia entendiendo que el tratamiento de urgencia implica que si a los 30 días los legisladores no tratan esos temas esos proyectos se transforman en ley de manera automática. “Entre esos proyectos se encontraba la política sobre la discapacidad en Tierra del Fuego, el régimen de de jubilación del personal policial y otros temas que tenían un nivel de trascendencia y una necesidad de análisis profundo para poder tomar decisiones no impuestas sino en función de la convicción que bajo ningún punto de vista ameritaba que se presentaran con tratamiento de urgencia en enero sabiendo que la Legislatura estaba de receso. En ese momento la comunidad reaccionó y nosotros fuimos parte de eso. Hubo una expresión contundente de los que vivimos en la provincia haciendo notar y entendiendo que la política sobre discapacidad no se podía tratar de esa manera y mucho menos sacándole privilegios a aquellos que hoy están de manera cotidiana, trabajando sobre la discapacidad. Tampoco es bueno cuando se habla de un régimen de jubilación. Esa reacción popular generó que el Gobierno quitara la figura de “urgencia” de esos proyectos y creo que al día de hoy no se ha tratado ninguna y permanecen en comisiones.

Creo que muchos de los fueguinos estamos viviendo esta elección en esta sintonía en la posibilidad de poder sumar voces que puedan ser parte de la agenda pública de los fueguinos”.

Ley de promoción

El trabajo en la industria y la ley de promoción es un tema muy importante. Sobre este punto dijo que “cualquiera de los que tengan que estar en el Congreso deberán utilizar toda la experiencia política y toda la capacidad que uno pueda tener entendiendo que este no es un tema que lo ca a resolver una sola fuerza política, más aún conociendo la postura que tiene el Gobierno nacional.

Tenemos que tomar el tema con la seriedad que corresponde y no podemos plantearle a los fueguinos que por el hecho de elegir a una persona esto se va a resolver pero sí podemos elegir a personas que tengan experiencia. En ese punto Miriam Boyadjian, desde el Senado ha dado cátedra de lo que es marcar una postura cuando uno debe transmitirle al gobierno nacional la realidad de Tierra del Fuego. Además tenemos la necesidad de poder consolidar posturas con otro bloques políticos para poder hacer que en Bs. As. y en algunos sectores del país puedan entender nuestra postura”. Ejemplificó esto al expresar que “a nadie se le cruza por la cabeza que Córdoba deje de producir autos pero sí que Tierra del Fuego deje de producir televisores y esa es la discusión que nosotros tenemos que llevar a nivel nacional porque el país tiene que reconocer que Tierra del Fuego hay una provincia con un valor geopolítico único con un vínculo con nuestras Islas Malvinas que también es único y con un vínculo con la Antártida que no es ni más ni menos que el reservorio mundial para próximas centurias que también es único y la realidad es que Argentina, ese vínculo lo hace con Tierra del Fuego y esa es la razón que tememos que llevar sin miedo a los medios de comunicación de nación que son los que, en algún punto, han ido erosionando la imagen de lo que es nuestra ley de promoción y es donde hay que trabajar para que todos los dirigentes hagamos un aporte”.