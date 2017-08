El ministro Ramiro Caballero dijo que se está incorporando personal semana a semana

El ministro de Industria de la Provincia confirmó la información de crecimiento del empleo “con cuidado porque la mejora viene lentamente, pero hay una mejora”. Confirmó que son 1204 nuevos puestos de trabajo en electrónicas. “Lo que prevemos es que vaya creciendo paulatinamente y lo que esperamos es alcanzar el promedio del año pasado de 12.400 puestos”, afirmó.

RÍO GRANDE.- Luego de la confusión generada por la información de que se incorporaron en junio casi mil puestos laborales a la industria fueguina, el propio presidente de la cámara empresaria AFARTE, Federico Hellemeyer confirmó la información, y ahora el ministro de Industria de la provincia, Ramiro Caballero, se refirió al asunto.

“Cuando ayer a la mañana me entero de las declaraciones del presidente, los propios empresarios están preocupados por eso, porque saben que la realidad es distinta, se está incorporando personal semana a semana en Río Grande, lo hablé con el Presidente, pero me dijo que es una entrevista que era de abril cuando la situación no era la mejor, y que no ha dicho esto”, dijo Caballero.

En este orden agregó que “me ha llegado información de que el presidente de AFARTE ha salido a desmentir esta información, lo que salió en este medio de Río Grande avalando que ha habido un crecimiento, con cuidado porque la mejora viene lentamente pero hay una mejora”.

¿A qué se debe la mejora? “Se dieron dos hechos, a partir de fines de abril empezó a haber mejora del consumo de electrónicos en el país y bajaron los stocks y por eso empezó a mejorar la productividad, por eso en principio hubo bastantes horas extras y después ingreso de personal, y hay una leve mejora en el rubro, por eso se da que hay 1204 nuevos puestos de trabajo en electrónicas”.

Caballero remarcó que “este dato es un dato oficial de la provincia, del ministerio que se hace a partir de las declaraciones juradas que cada semana nos llevan las empresas, todos los martes, a partir de una resolución del año pasado, están obligadas a informar personal y producción todas las semanas y también a fin de mes”.

Sobre los anuncios del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, el funcionario provincial indicó que “el ministro habló de diversificación y puntualizó en la industria de Tierra del Fuego, hasta nombró empresas, yo lo veo como algo bueno, no se aventuró a hablar del subrégimen pero era importante para nosotros que se hable bien de la industria de Tierra del Fuego”.

También se refirió a la realidad de los contratos en las electrónicas señalando que “siempre hemos tenido esas situaciones, si uno ve todos los años el empleo tiene ese comportamiento a principios de año estamos más abajo y después empieza a crecer, yo le digo que va a seguir creciendo el empleo durante, agosto, septiembre y octubre producto de que mejora la producción de aire y TV, vamos a terminar este año con cerca de 11 mil puestos de trabajo y lo que prevemos es que vaya creciendo paulatinamente y lo que esperamos es alcanzar el promedio del año pasado de 12.400 puestos”.

Asimismo precisó que “el celular fue el primer producto que empezó a crecer el consumo y a mejorar el precio, al ser más competitivo tienen mejor venta. Muchos funcionarios están hablando de la mejora en el precio de los electrónicos fueguinos. En aire acondicionado de a poco los productos van a ir mejorando en el mercado”.