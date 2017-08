“Me emociona verlo porque está muy cargado de afecto” dijo el autor del nuevo rostro de Sofía

Recientemente se presentó el rostro actualizado de Sofía Jazmín Herrera. La proyección tiene características salientes que no se vieron en las anteriores presentaciones. Al respecto, su hacedor, el capitán (retirado) Perito Dibujante de Rostros, brindó algunas apreciaciones que sorprenden.

RIO GRANDE.- Una nueva proyección del rostro de Sofía Jazmín Herrera fue presentada recientemente. La característica saliente quizás sea que, en esta oportunidad, el rostro presentado ya no pertenece a una niña pequeña sino que se asemeja más a una nena que estaría cercana a su adolescencia.

Al respecto, El Sureño accedió a una charla telefónica con el capitán (Retirado) Alberto Suárez quien es el Perito Dibujante de Rostros que estuvo a cargo de todas las actualizaciones.

“Yo hice la proyección teniendo en cuenta el desarrollo normal de la persona pero, si Sofía tiene la raya del pelo de costado, peinada para atrás o flequillo, eso no lo podemos determinar”, aclaró.

“Ella, de haber crecido de manera normal en un ambiente con una temperatura más elevada, estaría así como se la ve en la proyección que se presentó, de acuerdo a mi estudio, a mi conocimiento y de acuerdo a cómo evoluciona un rostro de manera natural”, aseguró.

“Tengo el convencimiento que su proyección, según su desarrollo, es este”. La proyección se hace en base al crecimiento normal de una persona con el comportamiento de los músculos, los huesos y los tejidos de una persona de esa edad.

Según pudo conocer El Sureño, esta, como las demás pericias, se realizó en base a los cánones y en base a los cambios que se dan en las diferentes edades ya que existe un crecimiento de una cara o rostro que va desde la parte media hacia abajo y desde la parte media hacia arriba. “Esto es muy sintético y es muy difícil de explicar en pocas palabras pero el crecimiento de las personas es muy similar”. En este punto cabe destacar que al perito Alberto Suárez le llevó un año poder lograr la nueva actualización del rostro de Sofía.

“Me sorprende verla”

“Veo la imagen de Sofía hoy, a pesar de que fui yo quien la dibujó y me sorprendo. Esa imagen está realizada pixel por pixel. Podrás imaginar que la tengo grabada en mi cabeza pero, sin embargo, me sorprende. Me sorprende la imagen. No sé si será una cuestión emocional o sentimental pero me emociona verla porque está muy cargada de afecto y creo que, en menor o mayor medida, a todos nos pasa lo mismo. Esa carga de afecto es, quizás, la ilusión de que eso permita hallarla. Creo que con cada actualización se renueva la ilusión continua de poder tener un elemento para encontrarla porque es el único elemento que puede llegar a servir hoy, o que se pueda utilizar para poder hallarla.

Me sorprende la imagen porque cuando trabajo soy 110% objetivo y no le cargo ningún tinte emocional pero, a veces, a pesar de mi frialdad, uno lo ve desde lo humano y te sorprende y emociona porque uno se pregunta dónde estará y cómo estará y, con la actualización, es como verla, porque la de la foto es ella. Esa foto es la foto de Sofía modificada y esos son rasgos”, recalcó con marcada emoción.

El cambio en el pelo

El rostro de Sofía tiene rasgos de la madre y cosas del padre y, en esta oportunidad, hubo un cambio muy notable en su pelo.

“El pelo fue un trabajo arduo porque le ha cambiado mucho”, dijo Alberto Suárez quien explicó que actualizar el pelo fue un trabajo que costó mucho quizás hasta más que el rostro. “Porque tiene mucho pelo y ahora pasó de ser ondulado, a ser lacio”.

Al respecto resaltó que “esto es así porque cada uno de nosotros tenemos rasgos que se transfieren de los padres hacia los hijos, en muchos de los casos y, en el caso de Sofía, en una de sus fotos, y en una de las primeras proyecciones que hice, tiene las puntas lacias. Si uno mira la primera proyección, el flequillo es lacio y el resto del pelo tiene ondas entonces, a través del crecimiento del nuevo cabello se notan las características que van a perdurar. Cuando hablo del nuevo cabello es porque al flequillo se lo cortaban y entonces es en ese sector donde tenía cabello nuevo y no así en el resto de la cabeza donde sólo le cortaban las puntas y conservaba su pelo viejo de cuando era chiquita”. El Perito agregó que por naturaleza su papá y su mamá tienen mucho pelo y ella conserva esa característica”.

Próxima actualización

El Comisario retirado explicó un adelanto. Dijo que desde la niñez hasta la adolescencia, “existen cambios notorios porque existe el desarrollo natural de la persona. Pero el desarrollo de la mujer puede manifestarse a los 11, 12 o 13 años y, al producirse ese crecimiento, el rostro cambia y luego se estabiliza un poco hasta los 16 años, aproximadamente. En esas edades es como que hay un periodo estable y es como que el cuerpo se prepara y luego viene el nuevo cambio que es a los 18, 19 o 20 años que es cuando vuelve a experimentar nuevos cambios. Es ahí cuando se debería hacer una nueva actualización”.

Un especialista como pocos

Alberto Suárez es un profesional reconocido a nivel mundial. Se retiró siendo el jefe de la División Criminalística Zárate (Campana) de la Policía Científica.

Además es Perito Dibujante de Rostros, Perito Mecánico Armero, Especialista en Investigación de Homicidios (Universidad Tecnológica Nacional Facultad Delta), idóneo en Balística Forense, Docente en las jornadas de capacitación profesional dirigida a miembros del Poder Judicial, funcionarios policiales y agentes del Servicio Penitenciario provincial, sobre: El Lenguaje de la Piel, Armas Caseras y Reconstrucción Facial a través del Dibujo. Docente en Taller sobre Dibujo de Rostros, Tatuajes Carcelarios y Armas Caseras (Río Grande – Tierra del Fuego), destinado a Policía, Grupos Especiales y Miembros de las Unidades de Detención y Profesor Instructor Nacional de Tiro con armas cortas y largas (ITA-RENAR), entre otras especialidades.

Son pocos los dibujantes de rostros que existen en la Argentina. Según Suárez, es una especialidad muy difícil y es complicado poder hacer un retrato y una pericia es mucho más difícil.

Hasta hace pocos meses vivió en la ciudad de Río Grande, y ahora está radicado en la provincia de Buenos Aires. “Igual, voy cada tanto a Río Grande porque tengo muchos amigos allí”, cerró el Perito.

El rostro en la Argentina

En los próximos días será inminente que la actualización se Sofía se vea en diarios de todo el país, en las fronteras, y en muchos ámbitos tanto de Argentina como de países limítrofes. Alberto Suárez se esperanzó en que esto sea así; aunque aseguró que “me da mucha impotencia porque yo no tendría que haber perdido un año haciendo esta actualización porque Sofía no tendría que haber desaparecido. No es por echarle la culpa a alguien sino que me produce esa impotencia de pensar el por qué las cosas se dieron así y la impotencia de no poder hacer más que este dibujo y no poder hallarla. Me da impotencia saber que existe gente tan mala que vive entre nosotros”.

Finalmente Alberto Suárez destacó que es una persona que está retirada de la labor pericial pero “esto lo hago de corazón porque estoy muy interesado en hallar a Sofía”.

Sofía Jazmín Herrera tenía 3 años cuando desapareció el 28 de septiembre de 2008 del Camping John Goodall situado a unos 30 kilómetros al sur de Río Grande.