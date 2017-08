Más de 132 mil fueguinos definen hoy a los candidatos a diputados de octubre

Hoy, desde las 08:00, 132.924 electores fueguinos estarán habilitados para ir a votar en las 460 mesas dispuestas en toda la Provincia. Sin internas, once listas buscarán superar las elecciones Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) y disputar en octubre próximo alguna de las dos bancas en juego en la Cámara de Diputados.

RIO GRANDE.- Este domingo 13, y por cuarta vez en el país, habrá elecciones Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO), un sistema que se implementó por primera vez en 2011.

Con once listas en disputa, el juez electoral Federico Calvete recordó que Tierra del Fuego cuenta con un padrón de 132.924 electores, detallando además que el domingo 13 funcionarán 460 mesas de votación en toda la Provincia: 200 en la ciudad de Ushuaia; 240 en Río Grande; 14 en Tolhuin y 6 en la Antártida.

El horario de votación es de 08:00 a 18:00, y lo que hay que controlar siempre es el lugar de votación, ya que esto puede variar”, indicó Calvete, explicando que en cada elección “se van agregando nuevos colegios y, a su vez, hemos tratado de modificar en algunos casos el establecimiento para facilitar el acceso de elector”.

El Juez Electoral sostuvo que “incluso aunque haya votado en una elección en determinado establecimiento, eso pudo haberse modificado”, señalando que esto responde a diferentes motivos; entre ellos “que se va incorporando más gente al padrón; a su vez hay gente que va modificando su domicilio y además nosotros vamos tratando de mejorar el servicio para que los electores puedan votar más cerca de su domicilio”.

“Las mesas atenderán hasta 300 electores y lo hemos ido achicando para que no haya tanta gente en las mesas y no tengan que esperar tanto tiempo y se pueda agilizar la votación”, agregó.

Padrón

Sobre la consulta del padrón definitivo, Calvete dijo que “lo más sencillo es realizar la consulta a través de internet (www.padron.gob.ar) ver si uno figura y donde vota”, remarcando que “conviene siempre tener esa información antes para no estar corriendo el último día”.

Y aclaró que ya venció el plazo para realizar reclamos por no figurar en el padrón electoral, recordando que “se habían publicado padrones provisorios entre los días 5 al 19 de mayo para hacer estos reclamos, por lo que ahora quienes reclamen ya no se puede corregir porque los padrones son definitivos”.

Para la no emisión de voto, en el caso de quienes se encuentren fuera de la Provincia, el Juez Electoral aseguró que “necesita primero contar con el certificado que acredite esa situación”, mientras que en el caso de quienes se encuentren en Tierra del Fuego “tienen que concurrir a alguno de los lugares donde se emiten este tipo de certificados” (Ver ‘No emisión de voto’).

Calvete sostuvo que el día de la elección “es el que yo, si no pude votar, tengo que ir a alguno de estos lugares para conseguir la constancia que acredita que no pude votar, y después se hace el trámite de justificación, que es posible hacerlo por internet y no hace falta realizarlo personalmente, pero eso se anuncia unos días después”.

“Si las personas están en otras provincias, deben asistir a una Comisaría y pedir una constancia, que luego nos podrán remitir por mail para poder justificar la no emisión del voto”, dijo.

Aquellas personas que el día de la elección no puedan asistir a votar por encontrarse enfermas “necesitarán un certificado médico”.

¿Quiénes son los candidatos?

Por el Frente Ciudadano y Social (FCyS) apoyado por la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la fórmula lleva a Martín Pérez (Frente para la Victoria) y Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico).

Por el Frente Unir TDF apoyado por el diputado Sergio Massa, la fórmula la componen Federico Sciurano (UCR) y Miriam Boyadjian (MPF).

Por su parte el Frente Cambiemos apoyado por el presidente Mauricio Macri lleva a Héctor “Tito” Stefani (PRO) y Graciela Salgado (UCR).

Los candidatos de la gobernadora Rosana Bertone que integran el Frente “Tierra de Unión” son Laura Colazo (Partido Verde) y el ministro de Obras Públicas Luís Vázquez.

Por el partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular buscará renovar su banca el actual diputado y secretario general de la UOM, Oscar Martínez, quien está secundado por Florencia Espinoza.

Además la exdiputada Nacional (2009 a 2013) Liliana “Chispita” Fadul buscará una banca por su Partido Federal Fueguino (PFF) acompañada por Carlos Bleuer.

La Unión de Gremios lleva en el Frente “Iniciativa por la Unión” al abogado constitucionalista Federico Rauch junto a la docente y dirigentes sindical, Verónica Andino.

Por otra parte, el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (PCEyT) lleva al actual secretario General del Sindicato de Camioneros, Pedro Velázquez, junto a Fabiana Cortéz.

La última lista la encabeza quien fuera candidato a concejal y a diputado Nacional en 2015 por el Partido Obrero (PO), Fernando Germani, junto a Yésica Gómez.

¿Quiénes votan?

El Juez Electoral recordó que el voto es obligatorio “para toda persona que tiene 18 años al 22 de octubre, y hasta los 70 años de edad”, en tanto que es optativo “para aquellos que tienen 16 años al 22 de octubre y los mayores de 70 años”.

¿Con qué documento se vota?

De acuerdo a Calvete, el día de la elección se puede votar “con el último documento de identidad que se tenga, y puede ser cualquiera”, ejemplificando en ese sentido que se podrá utilizar “una Libreta de Enrolamiento; Libreta Cívica; un DNI actual o de los anteriores, así como las tarjetas de identificación que no servían para votar pero sí para otro tipo de trámites y que se extendieron junto con el DNI anteriormente”.

“El tema es que sea el último documento; es decir, si una persona va a votar y figura en el padrón con un documento distinto al que presenta el día de la votación, no va a poder votar. Puede votar con el documento que figura en el padrón o con uno posterior”, explicó.

No emisión de voto

Los electores que quieran obtener el certificado de no emisión del voto por algunas de las causales previstas en la ley (por ejemplo encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación o no figurar en el padrón) podrán hacerlo durante el horario de los comicios (de 8 a 18) en las sedes establecidas:

-En Ushuaia: Gimnasio Sargento Primero Salvador Molina, ubicado en Lasserre 187.

-En Río Grande: Gimnasio escuela 4 (Yourka y Oroski, Margen sur); salón del IPRA; gimnasio Muriel (Chacra II, San Martín 2819) y gimnasio de la Escuela 8 (Chacra XIII Giamarini 3472).

-En Tolhuin: Oficina de documentación e identificación policial (Minkiol 68).

Las autoridades aclararon que el certificado de no emisión de voto no excluye de la justificación legal, que debe realizarse hasta 60 días después de la elección en la sede de la Secretaría Electoral más próxima al domicilio del elector o por internet a través de la dirección www.electoral.gov.ar, pestaña “Registro de infractores” o en http://infractores.padron.gov.ar.

El Registro Civil de la provincia montará guardias (incluso el día de las elecciones) para retirar documentos de identidad, y desde la Justicia aclararon que para presentarse a votar se podrá presentar el documento que figura en el padrón o cualquier otro emitido de forma posterior.

Recuento de votos

Por último, el juez Calvete señaló que en el recuento de votos, una vez finalizada la elección, “como es habitual se realizará por parte del Ministerio del Interior, a través de una empresa contratada y el Correo Argentino”.

“Los telegramas son remitidos para su contabilización y nosotros lo que recibimos son las distintas actas con las urnas, que se procede a la apertura el día del escrutinio definitivo, que sí se hace en el Juzgado Electoral el día miércoles posterior a las elecciones”.

#POR+VIDA

Hoy también podés elegir ser donante

RIO GRANDE.- El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) instalará hoy, en el marco de las PASO, mesas en 15 provincias para que quienes deseen puedan expresar su voluntad de donar órganos.

Además, durante todo el fin de semana habrá habilitada una línea especial de atención telefónica 0800-555-4628 con el fin de brindarle a la población información sobre donación y trasplante y la posibilidad de registrar expresiones de voluntad, informó el organismo. La inscripción también puede realizarse a través del sitio web del INCUCAI.

En Tierra del Fuego serán 58 las escuelas donde habrá mesas habilitadas para expresar la voluntad, distribuidas en las tres ciudades.

En Ushuaia: Escuela Nº41; Colegio Kloketen; Escuela Nº 22; Colegio Nacional Ushuaia; Colegio Dr. José M. Sobral; Escuela Nº 31; Escuela Nº 9; Escuela Nº 24; Escuela Julio Verne; Universidad Nacional Tierra del Fuego; Escuela Nº 3; Escuela Nº 34; Colegio del Sur; Escuela Nº 13; Colegio Técnico .Olga B. de Arko; Escuela Nº 30; Colegio Monseñor Aleman; Escuela Nº 1; Colegio Don Bosco; Escuela Nº 16; IPES; Centro Polivalente de Arte; CIEU; Colegio Ernesto Sábato; Escuela Nº 15; Escuela Nº 39; Colegio Los Andes; Escuela Nº 6 Laguna Escondida.

En Río Grande: Escuela Nº 14; EPEM Nº 4; Universidad Tecnológica Nacional; Escuela Austral de Enseñanza Bilingue; Escuela Nº 42; Colegio Provincial Nº 8; Escuela Nº20; Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo; Escuela Nº 32; Escuela Nº 21; Escuela Nº 8; Escuela Nº 35; Colegio Provincial Soberanía Nacional; Polivalente de Arte; Colegio Provincial Dr. L. Maradona; Escuela Nº 2 Dr. Benjamín Zorrilla; colegio L. Piedrabuena (Ex Comercio Nº 1); Escuela Nº 7 Abrazo de Maipú; Colegio Provincial René Favaloro; Escuela Nº 19 Primera Legislatura; Escuela Nº 10 Gral Manuel Belgrano, Escuela Nº 23; Escuela Nº 4; Escuela Provincial Haspen; Colegio Provincial Antártida Argentina; Escuela Nº 44 Margen Sur; Escuela Agrotécnica Salesiana y Escuela Nº 17 Comisario Ramón L. Cortéz.

En Tolhuin: Escuela Nº 5 J.M.Beauvoir y Colegio Provincial Ramón Trejo Noel.