Macri le pidió a Cristina que lo “copie” y “diga la verdad de las cosas como corresponde”

BUENOS AIRES (NA).- A una semana de las primarias, el presidente Mauricio Macri le pidió a la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, que lo “copie” y “diga la verdad de las cosas para empezar a dialogar como corresponde”, al tiempo que precandidatos y funcionarios nacionales hicieron un nuevo timbreo.

“¿Qué hicieron todos los años que fueron Gobierno? ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué nos estafaron? ¿Por qué no dijeron la verdad? Por qué, en vez de copiar las formas, los discursos, las fotos, por qué no nos copian y dicen la verdad de las cosas y así empezamos a dialogar como corresponde. Si lo más lindo que hay en la vida es vivir con la verdad”, sostuvo el mandatario.

Al encabezar un acto de Cambiemos en el Club Central Entrerriano de la ciudad de Gualeguaychú, el jefe de Estado resaltó que las PASO son “una gran oportunidad de volver a ratificar el cambio”.

“Este domingo vamos a tener esa oportunidad para decir que estamos convencidos, que no nos vengan más con el miedo, con el ´cuidado con esto, cuidado con lo otro´. Basta de eso, súmense a trabajar, a tirar del carro, basta de agresión”, agregó el líder del PRO.

Previamente, en diálogo con Radio Nacional, Macri había ironizado respecto de las críticas de Cristina sobre la situación económica: “Ella debe seguir teniendo un INDEC que le hace Moreno especialmente para que no tenga nostalgia o abstinencia”.

A la vez, funcionarios nacionales y precandidatos realizaron un nuevo timbreo de campaña por distintos puntos del país, a una semana de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, viajó hasta el distrito cordobés de Río Cuarto para acompañar en una recorrida de campaña al diputado nacional y postulante a renovar su banca Héctor Baldassi.

A su vez, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se acercó hasta el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, mientras que sus par de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Transporte, Guillermo Dietrich, recorrieron La Matanza y Hurlingham, respectivamente.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recorrió el partido de Esteban Echeverría junto con el precandidato a concejal y subsecretario de Tierras, Vivienda y Urbanismo provincial, Evert Van Tooren, y aprovechó para subirse al “Obrabús”, un micro que difunde obras de los gobiernos nacional y bonaerense.

Sus pares de Trabajo, Jorge Triaca, y de Modernización y gestión, Andrés Ibarra, hicieron lo propio en San Fernando y Merlo, respectivamente.