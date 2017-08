Laura Colazo: “Somos respetuosos de todos los candidatos”

USHUAIA.- “Siempre traté de enfocarme en lo que me dice la gente en las reuniones, en las visitas que hacemos por todos los barrios con mis compañeros de lista, en especial con Luis Vazquez”, dijo la precandidata a diputada por el Frente Tierra de Unión, al asegurar que junto a su compañero de lista trabajan en propuestas concretas para la Provincia.

Con estas palabras la candidata del Frente Tierra de Unión se refirió a las elecciones primarias que se desarrollaran el próximo 13 de Agosto y resalto estar abocada a trabajar en propuestas concretas para el desarrollo de Tierra del Fuego.

En una entrevista realizada a una radio de Ushuaia Laura Colazo se manifestó respetuosa de todos los candidatos y candidatas y aseguro que “nos abocamos a llevar adelante propuestas concretas para el desarrollo de Tierra del Fuego que necesita que estemos unidos, que trabajemos en conjunto.

“Siempre traté de enfocarme en lo que me dice la gente en las reuniones, en las visitas que hacemos por todos los barrios con mis compañeros de lista, en especial con Luis Vazquez”, dijo y aseguro “yo me baso en el diálogo directo con los vecinos. Con ellos hablamos de la defensa de la ley 19640, nos piden que proyectos que generen trabajo y gestiones para mejorar la salud, la educación o la vivienda”.

Al ser consultada por la situación general la precandidata a diputada por la lista 501 manifestó que “los vecinos están pasando una situación muy difícil y lo que menos quieren es que los políticos se agredan, se falten el respeto. En cada casa que visito nos piden que trabajemos juntos, que demos lo mejor de nosotros para sacar la provincia adelante. Y así lo hacemos todos los espacios políticos que integramos este Frente Tierra de Unión. Nos une un proyecto en común, que es el que está llevando adelante desde el gobierno provincial Rosana Bertone. Este Frente tiene representación en los concejos deliberantes, en el gobierno, en la Cámara de Senadores y nos falta la representación en la Cámara de Diputados Y nuestro desafío es poner nuestro trabajo en la Cámara en beneficio de nuestra gente”.

Para finalizar Colazo dijo “tenemos equipos de trabajo por toda la provincia. Me siento muy acompañada. Vamos a seguir así en el marco del respeto y enfocándonos en hablar de nuestro trabajo, llevando adelante la propuesta del Frente a todos los lugares que podamos y hablando cerca de cada vecino y vecina de Tierra del Fuego.