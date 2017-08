La Obra Social incorporará 4 agentes en planta permanente

USHUAIA.- La presidencia de la Obra Social de Tierra del Fuego (OSTF), autorizó la convocatoria a incorporar personal en la delegación Río Grande, para cubrir cuatro vacantes, como auxiliares administrativos, en categoría 10, escalafón PAYT; el cual se efectuará mediante el mecanismo de concurso de antecedentes y oposición.

El único día de inscripción será el 14 de agosto, en el horario de 09.00 a 1500, fecha que es improrrogable e impostergable. La presentación se efectuará en forma personal, en la sede del IPRA, sito en Perito Moreno 168 (Río Grande).

Todos los postulantes deberán cumplir con un examen escrito y un coloquio que consistirá en una entrevista, la cual será destinada a profundizar temas relacionados con el examen.

Entre los requisitos mínimos que deben cumplir los postulantes y por los que serán aceptados para ser convocados a hacer el examen y el coloquio, son el de contar con título secundario completo o Polimodal, no adeudar materias y se aclara que no serán válidos los certificados de finalización de estudios. También deberán presentar una declaración jurada de no haberse acogido a ningún régimen de retiro voluntario (nacional, provincial, municipal), en los últimos diez años.

Fundamentada

En la resolución que autorizó la inscripción de postulantes para las vacantes, indica que “desde las distintas áreas de la institución, en las reuniones de trabajo, se ha planteado la necesidad de incorporar personal para lograr la calidad prestacional pretendida por esta gestión, en la delegación Río Grande”.

Señala que resulta “necesaria la sustanciación de un concurso de oposición y antecedentes que otorgue transparencia al ingreso y fundamentalmente selecciones los postulantes con mejor capacidad para desempeñarse según los perfiles requeridos por cada área”.

Puntualiza por último que “el orden de mérito del concurso de selección, mantendrá vigencia por el termino de dos años, a partir de la fecha de la publicación del mismo, quedando a criterio de la institución la posibilidad de generar nuevo procedimiento si lo considera conveniente”.